شركة Abacus Global Management (مؤشر بورصة ناسداك: ABL) تقدّم إستراتيجية للاستثمار في إطالة العمر للمستثمرين في الشرق الأوسط بعد إدراجها في مؤشر Russell

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 نوفمبر / تشرين ثاني 2025/PRNewswire/ -- أعلنت شركة Abacus Global Management, Inc. ("الشركة" أو "Abacus") (مؤشر بورصة ناسداك: ABL)، الرائدة في إدارة الأصول البديلة، أنها قد انضمت إلى مؤشري ®Russell 2000 و®Russell 3000. يُمثل هذا الإنجاز علامة على النمو القوي للشركة وتزايد الاعتراف المؤسسي بأصول التأمين على الحياة الثانوية بوصفها مكوّنًا أساسيًا ومتنوعًا في تكوين المحافظ الاستثمارية الحديثة.

ومع سعي المستثمرين للاستمرار في عالم يشهد معدلات فائدة أساسية معتدلة وهوامش ائتمان أقل من ذي قبل، ازدادت جاذبية الإستراتيجيات غير المرتبطة بالسوق والقائمة على الحسابات الاكتوارية. ثم برزت أصول التأمين على الحياة الثانوية، التي تتميز بتدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها ومرتبطة بالوفيات، كخيار طبيعي مكمل لبدائل توليد الدخل مثل الائتمان الخاص. فهذه الأصول توفر استقرارًا في العائد، وتنوعًا في الاستثمارات، وحمايةً من مخاطر الهبوط وسط ظروف السوق المتغيّرة.

قال Jay Jackson ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Abacus : "إن الانضمام إلى مؤشرات Russell يُمثل محطة مهمة في مسيرة شركتنا، إذ يُعزز حضورنا أمام المجتمع الأوسع للاستثمار، ويؤكد قدرة فريقنا على تحقيق القيمة للمساهمين".

وبالاستفادة من هذا الزخم، ستقود Abacus جولة ترويجية في الشرق الأوسط خلال شهر نوفمبر للاجتماع بالمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية. تبرز هذه المبادرة التزام Abacus بتوسيع الوصول العالمي إلى فرص الاستثمار غير المرتبطة بالسوق والمعتمدة على البيانات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إستراتيجيات بديلة قوية.

بحسب وكالة Moody's ، سيصل سوق الائتمان الخاص العالمي إلى 3 تريليونات دولار أمريكي من الأصول المُدارة ( AUM ) بحلول عام 2028 ( Moody's ، عام 2025). ويُعزى هذا النمو إلى تقليص البنوك للإقراض واستمرار بحث المستثمرين عن العائد. ومع اشتداد المنافسة وتقلّص هوامش العائد، يتجه مخصصو الاستثمارات المؤسسيون بشكلٍ متزايد نحو فئات أصول غير مرتبطة بالسوق، مثل محافظ التأمين على الحياة الثانوية، لتعزيز كفاءة المحافظ الاستثمارية وتحسين العوائد المُعدَّلة حسب المخاطر.

تجمع شركة Abacus بين بيانات الوفيات الخاصة بها، والاكتتاب الداخلي، والإدارة النشطة للمحفظة الاستثمارية لإدارة مخاطر الاستثمار في طول العمر بفعالية وتحقيق أداء ثابت. ما تزال الشركة تشهد تدفقات استثمارية مؤسسية متزايدة من مستثمرين يبحثون عن عوائد غير مرتبطة بالسوق تكمل استثمارات الدخل الثابت التقليدية ومُخصصات الائتمان الخاص.

نبذة عن شركة Abacus

شركة Abacus Global Management (مؤشر بورصة ناسداك: ABL ) هي شركة خدمات مالية رائدة متخصصة في إدارة الأصول البديلة، وحلول إدارة الثروات المستندة إلى البيانات، والابتكار التكنولوجي، والخدمات المؤسسية. ومع تركيزها على الأصول المرتبطة بطول العمر والتخطيط المالي الشخصي، فإن Abacus تعتمد على تحليلات البيانات الخاصة بها وعلى عقود من الخبرة في هذه الصناعة؛ لتقديم حلول مبتكرة تُعزز النتائج المالية للأفراد والمؤسسات حول العالم.

