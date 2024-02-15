شركة Adani Green تبدأ مشروع التوليد من أكبر مجمع للطاقة المتجددة في العالم

تشغيل أول توليد للطاقة الشمسية بقدرة 551 ميجا واط في خافدا، والبدء في إمداد الشبكة الوطنية

موجَز الخبر:

تخطط شركة AGEL لتطوير 30 جيجا واط من الطاقة النظيفة في خافدا لتوليد حوالي 81 مليار وحدة من الكهرباء سنويًا

من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تزويد نحو 16.1 مليون منزل بالطاقة وتجنب 58 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا

شركة AGEL تعزز موقعها الريادي في الهند من خلال أكبر حافظة عمليات تبلغ 9029 ميجا واط وحافظة إجمالية تبلغ 20844 ميجا واط

أحمد آباد، الهند

15 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة Adani المحدودة للطاقة النظيفة (AGEL)، وهي أكبر شركة هندية للطاقة المتجددة (RE)، وثاني أكبر مطور للطاقة الشمسية الكهروضوئية PV في العالم، بتشغيل قدرة طاقة شمسية تبلغ 551 ميجا واط في خافدا، بولاية غوجارات، من خلال توفير الطاقة للشبكة الوطنية.



Solar power plant at Khavda India's largest 5.2 MW wind turbine, in Khavda

وقد حققت AGEL هذا الإنجاز في غضون 12 شهرًا من بدء العمل في مُجَمَّع خافدا للطاقة المتجددة RE، بدءًا من تطوير البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الطرق والاتصالات، وإنشاء نظام بيئي اجتماعي مُستدام ذاتيًا، وقامت AGEL أيضًا بتحويل التضاريس الصعبة والقاحلة في مستنقعات ران كوتش إلى بيئة صالحة للسكن لقوتها العاملة التي تبلغ 8000 فرد.

وتُخطط AGEL لتطوير 30 جيجا واط من الطاقة المتجددة في هذا المجمع الخاص بالطاقة المتجددة RE، ومن المتوقع أن يتم تشغيل القدرة المخطط لها في السنوات الخمس المقبلة، وبمجرد اكتمال مجمع خافدا للطاقة المتجددة RE، فإنه سيصبح أكبر منشأة للطاقة المتجددة في العالم.

ويمكن للطاقة المُوَلَّدة من مجمع خافدا للطاقة المتجددة RE أن تزود 16.1 مليون منزل بالطاقة كل عام، وتعتبر AGEL هي الأفضل لبناء هذه المحطة ذات الحجم القياسي والتي لا مثيل لها في قطاع الطاقة النظيفة في العالم، بفضل خبرتها المثبتة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، وشبكة سلسلة التوريد القوية والبراعة التكنولوجية.

وتتمتع هذه المنطقة بواحدة من أفضل موارد طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد، مما يجعلها مثالية لتنمية الطاقة المتجددة RE على نطاق واسع، وقد أجرت AGEL دراسات مكثفة ونشرت العديد من الحلول المبتكرة لتسريع عملية تطوير المصنع، (لمزيد من المعلومات، راجع الملحق-1). وفي هذه العملية، تدعم تطوير سلسلة توريد محلية ومستدامة.

وقال السيد Gautam Adani، رئيس مجلس إدارة مجموعة Adani : "تعمل شركة Adani للطاقة النظيفة على إنشاء أحد أنظمة الطاقة المتجددة الأكثر شمولًا في العالم للطاقة الشمسية وطاقة الرياح". "ومن خلال مشاريع جريئة ومبتكرة مثل مصنع خافدا للطاقة المتجددة RE، تُواصل AGEL وضع معايير عالمية أعلى وإعادة كتابة معايير التخطيط والتنفيذ العالمية لمشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع. ويعد هذا الإنجاز بمثابة تأكيد على التزام مجموعة Adani ودورها الرائد في تسريع رحلة التحول العادل للطاقة النظيفة في الهند نحو أهدافها الطموحة المتمثلة في توليد 500 جيجا واط من قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 وحياد الكربون."

وتقوم الهند بصياغة الحوار العالمي بشأن مستقبل الطاقة المستدامة، وتماشيًا مع هذا التوجه، تلتزم AGEL بتحقيق التحول إلى طاقة نظيفة موثوقة وبأسعار معقولة.

نبذة عن شركة Adani المحدودة للطاقة النظيفة

تعد شركة Adani المحدودة للطاقة النظيفة (AGEL) أكبر شركة في الهند وواحدة من الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في العالم، التي تعمل على تعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة. تقوم AGEL بتطوير وامتلاك وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهجينة المتصلة بالشبكة، ومع مسار نمو مغلق يصل إلى 20.8 جيجا واط تمتلك AGEL حاليًا حافظة تشغيلية للطاقة المتجددة تزيد عن 9 جيجا واط، وهي الأكبر في الهند، وتمتد عبر 12 ولاية. ويعود الفضل لشركة AGEL في تطوير العديد من محطات الطاقة المتجددة البارزة، وآخرها أكبر مجموعة طاقة هجينة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في العالم بقدرة 2140 ميجا واط في جايسالمر، راجستان، وقد حددت الشركة هدفًا يتمثل في تحقيق 45 جيجا واط بحلول عام 2030 بما يتوافق مع أهداف نزع الكربون في الهند. وتركز AGEL على الاستفادة من التكنولوجيا لتقليل التكلفة المتوازنة لتوليد الكهرباء (LCOE) لتمكين اعتماد الطاقة النظيفة بأسعار معقولة على نطاق واسع. وقد حصلت حافظة عمليات AGEL على شهادة 'مياه إيجابية للمحطات التي تزيد طاقتها عن 200 ميجا واط'، و 'خالية من منتجات البلاستيك ذات الاستخدام لمرة واحدة ' و 'صفر نفايات في مكب النفايات '، وهي شهادة تدل على التزام الشركة بدعم النمو المستدام.

لمزيد من المعلومات، يُرجَى زيارة www.adanigreenenergy.com

المُلحَق الأول

الموقع المثالي

تقع مدينة خافدا في منطقة كوتش بولاية غوجارات، وهي موقع واعد لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وتشهد المنطقة نحو 2060 كيلو واط في الساعة/م2 من الإشعاع الشمسي المرتفع، مما يجعلها مثالية لتوليد الطاقة الشمسية، كما أنها تحظى بواحدة من أفضل موارد الرياح المتوفرة في الهند، بسرعة تصل إلى نحو 8 أمتار في الثانية.

تجهيز الدراسات للموقع

على مدى السنوات الخمس الماضية، أجرت Adani Green دراسات متعددة، مثل التحقيق الجيوتقني، والدراسة الزلزالية، واختبارات الطرد المركزي، ودراسات تقييم الموارد، ودراسات الأراضي، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، والعناية الواجبة البيئية والاجتماعية، ودراسات الجدوى التفصيلية، من بين أمور أخرى. وقامت AGEL بنشر حلول مبتكرة في خافدا، والتي ستوفر مخططًا قابلًا للتطوير لمجمعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم، فعلى سبيل المثال، قامت AGEL بنشر أعمدة حجرية تحت الأرض لتعزيز قوة التربة، لمعالجة طبقات التربة الفريدة.

وتقوم الشركة بنشر أكبر مولد لتوربينات الرياح البرية في الهند بقدرة 5.2 ميجا واط، ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية PV ثنائية الجانب، وأنظمة التتبع الأفقية أحادية المحور، وستعمل الشركة على الاستفادة من منصة مركز تشغيل شبكة الطاقة (ENOC) المتطورة مع تكامل الذكاء الاصطناعي/ تعلم الآلة AI/ ML لتمكين المراقبة الآلية في الوقت الفعلي.

التركيز على التوطين والتنمية المستدامة

وتماشيًا مع رؤية 'Atmanirbhar Bharat' أو الاعتماد على الذات، لا تركز AGEL على إنتاج الطاقة النظيفة فحسب، بل تركز أيضًا على تطوير سلاسل التوريد المحلية والمرنة مع زيادة كبيرة في حصة المشتريات المحلية، مثل مولدات توربينات الرياح WTG وأجهزة التتبع.

ويستخدم المشروع التنظيف الآلي بدون ماء لمعالجة تراكم الغبار على الألواح الشمسية، مما يسهم في تحقيق هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 6 من خلال الحفاظ على المياه في منطقة كوتش القاحلة وتعظيم توليد الكهرباء.

تشارك AGEL بنشاط في مبادرات تنمية المجتمع عبر العديد من القرى في المنطقة، مع التركيز على التعليم والصحة وتمكين المرأة والحفاظ على المياه وتعزيز البنية التحتية المجتمعية كجزء من جهودها في مجال البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة ((ESG، مما يدل على التزامها الشامل بتعزيز رأس المال الاجتماعي والطبيعي في المنطقة.