شركة Add Value Machine وبنك أبوظبي التجاري ADCB يختتمان بنجاح أول هاكاثون للذكاء الاصطناعي AI التوليدي في قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 6 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- اختتمت شركة Add Value Machine (AVM)، الشركة الرائدة في مجال منصات الذكاء الاصطناعي AI التوليدي وأمنها، وبنك أبوظبي التجاري (ADCB)، أحد أكبر البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح النسخة الأولى من هاكاثون الذكاء الاصطناعي AI التوليدي الخاص ببنك أبوظبي التجاري ADCB. وقد مَثل الحدث، الذي أقيم في مدينة أبوظبي، المرة الأولى التي يقوم فيها بنك إماراتي بتنظيم هاكاثون يركز على استكشاف إمكانات تقنية الذكاء الاصطناعي AI التوليدي في قطاع الخدمات المصرفية.

هذا وقال السيد John Shaw، الرئيس التنفيذي CEO لشركة Add Value Machine: "يسعدنا أن نتعاون مع بنك أبوظبي التجاري ADCB وشركة AWS لاستضافة هذا الهاكاثون الرائد". وأضاف: "أتاحت منصتنا الآمنة للذكاء الاصطناعي AI التوليدي لبنك أبوظبي التجاري ADCB استكشاف حلول مبتكرة يمكن أن تقود إلى تأثير تجاري ذو مغزى عبر كافة قطاعات البنك. ويسلط هذا الحدث الضوء على الإمكانات الهائلة لتقنية الذكاء الاصطناعي AI التوليدي في قطاع الخدمات المصرفية، ونتطلع إلى العمل مع بنك أبوظبي التجاري ADCB لتحويل أكثر حالات الاستخدام تأثيرًا إلى واقع ملموس".

شهد الهاكاثون مشاركة قرابة 120 مشاركًا من بنك أبوظبي التجاري ADCB وشركة AVM وكذلك شركة Amazon Web Services (AWS) الذين تعاونوا لتنظيم الفعالية حول نتائج أعمال رئيسية، مع التركيز على حالات الاستخدام الأكثر تأثيرًا على عائد استثمار الذكاء الاصطناعي AI التوليدي في مجالات المشتريات والهندسة والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة.

ومن جانبه، أشار السيد Sean Langton، رئيس قسم تقنية المعلومات CIOفي بنك أبوظبي التجاري ADCB، إلى نجاح الحدث قائلاً: "الذكاء الاصطناعي AI التوليدي هو التقنية المثالية لتناولها في الهاكاثون - فهو يوفر فرصًا غير محدودة لتحسين أعمالنا وتجربة العملاء، ولكنه أيضًا يوضح لنا مخاطر مستجدة نحتاج إلى أن نكون على دراية بها. بفضل شراكتنا مع شركة Added Value Machine وشركة AWS، تمكنا من بناء العديد من 'روبوتات' الذكاء الاصطناعي AI بطريقة آمنة وفي يوم واحد فقط. ولا يسعني الانتظار لرؤية أولى هذه الروبوتات تعمل وتدخل مرحلة الإنتاج في الأيام المقبلة".

تم بناء جميع حالات الاستخدام التي تم تطويرها خلال الهاكاثون على منصة الذكاء الاصطناعي AI التوليدي الخاصة بشركة AVM والمختصة بالمراقبة والحوكمة والامتثال. وتعمل كل من شركة AVM وشركة AWS حاليًا بشكل وثيق مع بنك أبوظبي التجاري ADCB لتسريع وتيرة طرح حالات الاستخدام الأكثر تأثيرًا إلى مرحلة الإنتاج، مما يضمن قدرة البنك على إدراك فوائد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة.

كما أعرب السيد Ravi Singh، رئيس شركة Add Value Machine ورئيس قسم التكنولوجيا CTO بالشركة، عن حماسه تجاه هذا التعاون، قائلاً: "من الرائع أن نشهد وضوح ووحدة الهدف في بنك أبوظبي التجاري ADCB وشغف البنك في تحقيقه. فقد أدى الجمع بين القيادة الحكيمة والخبرة التقنية إلى نهج مدروس ومحسوب للإعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي AI. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة التحولية ".

يعتزم بنك أبوظبي التجاري ADCB إجراء المزيد من الهاكاثونات بصفة دورية لتعزيز ثقافة الابتكار واستكشاف تطبيقات جديدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI التوليدي عبر عملياته التجارية.

نبذة عن شركة Add Value Machine:

شركة Add Value Machine هي شركة رائدة في مجال منصات الذكاء الاصطناعي AI التوليدي وأمنها، وتوفر رؤية شاملة 360 درجة، مما يسمح للشركات بمراقبة كافة استخدامات الذكاء الاصطناعي AI التوليدي بغض النظر عن مكان حدوثها. ومع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي AI في الشركات الكبيرة، تسارعت أيضًا مخاطر تسرب بيانات العملاء وفُرضت تحديات جديدة أمام الشركات التي تتطلع إلى الحفاظ على الامتثال الأمني. نحن في شركة AVM نؤمن بأن الاعتماد المتسارع على الذكاء الاصطناعي التوليدي AI يتطلب اعتمادًا صارمًا على بروتوكولات أمان متقدمة.

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Julie Kehoe

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