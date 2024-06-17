شركة Add Value Machine وبنك أبوظبي التجاري وAWS يختتمون بنجاح أول هاكاثون للذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 17 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- اختتمت شركة آدد فاليو ماشين (Add Value Machine) "إيه في إم" (AVM)، الشركة الرائدة في مجال منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي وأمنها، وبنك أبوظبي التجاري (ADCB)، أحد أكبر البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح النسخة الأولى من هاكاثون الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص ببنك أبوظبي التجاري. وقد مَثل الحدث، الذي أقيم في مدينة أبوظبي، المرة الأولى التي يقوم فيها بنك إماراتي بتنظيم هاكاثون يركز على استكشاف إمكانات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الخدمات المصرفية.

هذا وقال السيد جون شو، الرئيس التنفيذي لشركة آدد فاليو ماشين: "يسعدنا أن نتعاون مع بنك أبوظبي التجاري وشركة "إيه دابليو إس" (AWS) لاستضافة هذا الهاكاثون الرائد". وأضاف: "أتاحت منصتنا الآمنة للذكاء الاصطناعي التوليدي لبنك أبوظبي التجاري استكشاف حلول مبتكرة يمكن أن تقود إلى تأثير تجاري ذي مغزى عبر كافة قطاعات البنك. ويسلط هذا الحدث الضوء على الإمكانات الهائلة لتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع الخدمات المصرفية، ونتطلع إلى العمل مع بنك أبوظبي التجاري لتحويل أكثر حالات الاستخدام تأثيرًا إلى واقع ملموس".

شهد الهاكاثون مشاركة قرابة 120 مشاركًا من بنك أبوظبي التجاري وشركة "إيه في إم" وكذلك شركة "أمازون ويب سيرفسيس" Amazon Web Services "إيه دابليو إس" (AWS) اللتين تعاونتا لتنظيم الفعالية بحيث تتمحور حول نتائج أعمال رئيسية، مع التركيز على حالات الاستخدام الأكثر تأثيرًا على عائد استثمار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجالات المشتريات والهندسة والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة.

ومن جانبه، أشار السيد شون لانجتون، رئيس قسم تقنية المعلومات في بنك أبوظبي التجاري ، إلى نجاح الحدث قائلاً: "الذكاء الاصطناعي التوليدي هو التقنية المثالية لتناولها في الهاكاثون - فهو يوفر فرصًا غير محدودة لتحسين أعمالنا وتجربة العملاء، ولكنه أيضًا يوضح لنا مخاطر مستجدة نحتاج إلى أن نكون على دراية بها. بفضل شراكتنا مع شركة آدد فاليو ماشين وشركة "إيه دابليو إس"، تمكنا من بناء العديد من 'روبوتات' الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وفي يوم واحد فقط. ولا يسعني الانتظار لرؤية أولى هذه الروبوتات تعمل وتدخل مرحلة الإنتاج في الأيام المقبلة".

تم بناء جميع حالات الاستخدام التي تم تطويرها خلال الهاكاثون على منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بشركة "إيه في إم" والمختصة بالمراقبة والحوكمة والامتثال. وتعمل كل من شركة "إيه في إم" وشركة "إيه دابليو إس" حاليًا بشكل وثيق مع بنك أبوظبي التجاري لتسريع وتيرة طرح حالات الاستخدام الأكثر تأثيرًا إلى مرحلة الإنتاج، مما يضمن قدرة البنك على إدراك فوائد تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة.

كما أعرب السيد رافي سينج، رئيس شركة آدد فاليو ماشين ورئيس قسم التكنولوجيا بالشركة، عن حماسه تجاه هذا التعاون، قائلاً: "من الرائع أن نشهد وضوح ووحدة الهدف في بنك أبوظبي التجاري وشغف البنك في تحقيقه. فقد أدى الجمع بين القيادة الحكيمة والخبرة التقنية إلى خلق نهج مدروس ومحسوب للاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة التحولية ".

يعتزم بنك أبوظبي التجاري إجراء المزيد من الهاكاثونات بصفة دورية لتعزيز ثقافة الابتكار واستكشاف تطبيقات جديدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عملياته التجارية.

نبذة عن شركة Add Value Machine:

شركة آدد فاليو ماشين هي شركة رائدة في مجال أمن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتوفر رؤية شاملة، مما يسمح للشركات بمراقبة كافة استخداماتها للذكاء الاصطناعي التوليدي بغض النظر عن مكان حدوثها. ومع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الشركات الكبيرة، تسارعت أيضًا مخاطر تسرب بيانات العملاء وفُرضت تحديات جديدة أمام الشركات التي تتطلع إلى الحفاظ على الامتثال الأمني. نحن في شركة "إيه في إم" نؤمن بأن الاعتماد المتسارع على الذكاء الاصطناعي التوليدي يتطلب اعتمادًا صارمًا على بروتوكولات أمان متقدمة.

للتواصل:

Julie Kehoe

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