شركة Aduro Clean Technologies المدعومة من المستثمر يزن الحمصي تحقق معدل استرداد للهيدروكربونات السائلة يبلغ 86% في أحدث حملة تشغيل تجريبية

المستثمر يزن الحمصي، المدير الرئيسي في Catalyst Wire، يعتبر النتائج تأكيدًا لجدوى رؤيته طويلة الأمد بشأن إعادة التدوير الكيميائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Aduro Clean Technologies، وهي شركة متخصصة في التقنيات النظيفة تطور عمليات لإعادة التدوير الكيميائي تعتمد على الماء، أن أحدث حملة تشغيل في مصنعها التجريبي لعملية Next Generation Process حققت معدل استرداد للهيدروكربونات السائلة بلغ 86% باستخدام مادة البولي بروبيلين المشتقة من النفايات كمادة أولية. استمرت الحملة التشغيلية المتواصلة لمدة 47 ساعة، مع الحفاظ على ظروف تشغيل مستقرة لمدة تقارب 35 ساعة، كما تمكن النظام من استعادة حالة التشغيل المستقرة خلال نحو ساعتين بعد إجراء تغيير تشغيلي متعمد صُمم لاختبار قدرة النظام على التحكم في العملية.

يملك يزن الحمصي، المستثمر في رأس المال المُخاطِر والمدير الرئيسي في Catalyst Wire وFounders Round Capital، حصة ملكية في Aduro Clean Technologies، وأشار إلى أن هذه النتائج تعزز قناعته الراسخة منذ فترة طويلة بأن القدرة على التعامل مع الملوثات، وليس حجم المعالجة، تمثل العقبة الأساسية أمام تطوير قطاع إعادة تدوير البلاستيك على مستوى العالم.

قال يزن الحمصي: "الرقم الأكثر أهمية بالنسبة لي ليس نسبة الاسترداد، بل الساعتان اللتان احتاجهما الفريق لاستعادة حالة التشغيل المستقرة بعد أن قام عمدًا بإخراج العملية عن توازنها". "هذا المستوى من التحكم في العمليات لا يتحقق من خلال تجربة ناجحة واحدة، بل هو ثمرة التكرار والخبرة المتراكمة".

إيضاح: يمتلك الحمصي حصةً في رأس مال شركة Aduro Clean Technologies. وتعكس تصريحاته آراءه الاستثمارية الشخصية.

لا يُعاد تدوير نحو 90% من النفايات البلاستيكية عالميًا في الوقت الحالي، ويرجع ذلك إلى أن تقنيات إعادة التدوير الميكانيكية لا تستطيع معالجة المواد المختلطة أو الملوثة بكفاءة اقتصادية. تستخدم تقنية Hydrochemolytic التي طورتها Aduro عمليات كيميائية تعتمد على الماء لمعالجة هذا الجزء غير المستغل من تدفقات النفايات، وقد أوضحت الشركة أن نتائج المصنع التجريبي تُستخدم في وضع الأسس التصميمية لأول منشأة تجارية من نوعها تخطط لإنشائها في مجمع Chemelot بهولندا.

يزن الحمصي: القدرة على التعامل مع الملوثات، وليس حجم المعالجة، هي العقبة الحقيقية أمام إعادة التدوير

ترتكز الأطروحة الاستثمارية للحمصي في مجال إعادة التدوير الكيميائي على رقم محدد، يتمثل في أن نحو 90% من النفايات البلاستيكية العالمية لا يمكن لتقنيات إعادة التدوير الميكانيكية معالجتها اقتصاديًا في الوقت الحالي، لأنها تكون مختلطة أو ملوثة، وليست نظيفة ومفروزة. ويرى الحمصي أن هذه الفجوة، وليس إجمالي القدرة الاستيعابية لعمليات إعادة التدوير، هي المؤشر الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين عند تقييم هذا القطاع.

وقال الحمصي: "إن النهج الذي تتبعه Aduro في التحكم بالعمليات ضمن بيئة الكيمياء الصناعية الحساسة للجودة يجسد بالضبط الانضباط التنفيذي الذي يميز التقنيات النظيفة القابلة للتطبيق تجاريًا عن تلك التي لا تزال في مرحلة المختبر". "المنصات التي سترسم ملامح المرحلة المقبلة في قطاع التقنيات النظيفة ستكون تلك القادرة على إثبات قدرتها على التحكم المتكرر والموثوق في العمليات، وليس مجرد تحقيق نسبة استرداد مرتفعة في تجربة واحدة".

نبذة عن Aduro Clean Technologies

شركة Aduro Clean Technologies هي شركة متخصصة في التقنيات النظيفة، تعمل على تطوير عمليات كيميائية حاصلة على براءات اختراع وتعتمد على الماء، لتحويل النفايات البلاستيكية، والبيتومين الثقيل، والزيوت المتجددة إلى مواد أولية ذات قيمة مضافة أعلى. يقع مصنع الشركة التجريبي لعملية Next Generation Process في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية، ويُستخدم لدعم تصميم أول منشأة تجارية من نوعها التي تخطط الشركة لإنشائها في مجمع Chemelot، وهو مجمع للصناعات الكيميائية والمواد في هولندا. يتوفر المزيد من المعلومات على adurocleantech.com.

نبذة عن يزن الحمصي

يزن الحمصي مستثمر في رأس المال الجريء، ويشغل منصب المدير الرئيسي في Catalyst Wire (catalyst-wire.com) وFounders Round Capital، وهي شركة رأس مال مُخاطِر أسسها عام 2017. شغل سابقًا مناصب قيادية في شركة PricewaterhouseCoopers في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يحمل شهادة محلل مالي معتمد (CFA). تضم محفظته الاستثمارية شركتي Aduro Clean Technologies وRocket Doctor AI، حيث يستثمر فيهما بصفته مستثمرًا، وليس بصفته مشغلًا أو شريكًا في أيٍّ من الشركتين.

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