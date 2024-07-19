شركة Aereo ، الشركة الناشئة الرائدة في الهند في مجال حلول الطائرات بدون طيار التجارية ، تضمن 15 مليون دولار في جولة التمويل من السلسلة "ب"

في جولة استثمارية بقيادة شركة 360 ONE Asset ، أغلقت Aereo تمويلها من السلسلة "ب"، معلنةً عن خطط للتوسع العالمي

بنغالورو ، الهند

19 يوليو / تموز 2024

/PRNewswire/ -- أغلقت آيريو (Aereo)، المزود الرائد في الهند لذكاء الأعمال القائم على الطائرات بدون طيار ، جولة تمويل ناجحة من السلسلة "ب" بقيمة 15 مليون دولار بقيادة شركة "360 وان آسيت" (360 ONE Asset). شهدت الجولة مشاركة المستثمرين القدامى "ستارت آب إكسيد فنتشرز" (StartupXseed Ventures) و"نافام كابيتال" (Navam Capital).

Left to Right - Vipul Singh, Co-Founder & CEO @ Aereo and Suhas Banshiwala, Co-Founder & CTO @ Aereo

تقدم آيريو حلول ذكاء الأعمال للمساعدة في إدارة أصول رأس المال الكبيرة باستخدام طائرات بدون طيار خاصة بها ومنصة تحليل بيانات تعمل بالذكاء الاصطناعي. تلبي حلولها الخاصة بكل قطاع قطاعات التعدين، والبنية التحتية، والتنمية الحضرية والريفية، وسجلات الأراضي، وغيرها من الصناعات، ما أدى إلى نمو الإيرادات بنسبة 400٪ في العامين الماضيين والهيمنة على السوق.

صرح فيبول سينغ ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة آيريو، قائلاً: "هذا المرحلة التمويلية تمكننا من توسيع حلول الذكاء الجوي لإدارة الأصول الرأسمالية. مع تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الملكية لدينا وشراكة "360 وان آسيت"، نهدف إلى إحداث ثورة في هذه الصناعة التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار وإنشاء بصمة عالمية."

صرح سوهاس بانشيوالا ، المؤسس المشارك و الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة آيريو، "إن رؤيتنا هي الابتكار المستمر في تصنيع الطائرات بدون طيار وتحليلات البيانات من أجل الصالح العام. نحن متحمسون للثقة التي أظهرها عملاؤنا وأصحاب الأسهم ونستعد لإحداث تحوّل جوهري."

تم الاعتراف بآيريو من قبل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) كواحدة من أفضل ثلاث منظمات لتكنولوجيا البنية التحتية. كشريك تكنولوجي لمبادرة "رقمنة الفحم" (Digicoal) التابعة لشركة "كول إنديا ليمتد" (Coal India Limited)، توفر آيريو ذكاء أعمال حاسم لبعض من أكبر مناجم الفحم في العالم لتحسين الإنتاجية، والكفاءة، والسلامة، والامتثال البيئي. كما تم جمعها مع شركة "تاتا ستيل" (Tata Steel) منذ عام 2019 ، مما يساعد على رقمنة أكثر من 27 منجمًا وحظيرة. على مدى السنوات الثلاث الماضية ، حققت آيريو إنجازات مهمة ، بما في ذلك رسم خرائط لأكثر من 45000 قرية في إطار مخطط "إس في إيه إم آي تي في إيه" (SVAMITVA) وتغطية أكثر من 50،000 كم مربع من مساحة الأرض لبرنامج تحديث سجل الأراضي في الهند الرقمية "دي آي إل آر إم بي" (DILRMP).

يعمل استثمار السلسلة "ب" كمحفز قوي لنمو آيريو ، مع التركيز الرئيسي على الأتمتة. تهدف منصة تحليل بيانات الطائرات بدون طيار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في الأتمتة والرقمنة. مع الشراكات الاستراتيجية ، والأبحاث والتطوير ، وتطوير المنتجات الجديدة ، فإن آيريو مستعدة لقيادة قطاع حلول الطائرات بدون طيار على المستوى العالمي.

قال كاران أهوجا ، مدير الصناديق في شركة "360 وان آسيت": "نحن سعداء بالزخم في قطاع تكنولوجيا الطائرات بدون طيار التجارية في الهند. تعكس شراكتنا مع آيريو إيماننا بالابتكارات المتطورة الخاصة بهم ، ونحن متحمسون لأن تصبح حلولهم عالمية."

أضاف رافي ثاكور ، الشريك المؤسس المشارك في "ستارت آب إكسيد"، "لقد كانت آيريو رائدة منذ البداية؛ بتقديم حلول استثنائية وبناء النظام البيئي للطائرات بدون طيار. نحن متحمسون لدعمهم في مرحلة النمو الرئيسية التالية."

حول Aereo:

شركة آيريو (سابقًا "آراف أنماند سيستمز" (Aarav Unmanned Systems)) التي تأسست في عام 2013 في المعهد الهندي للتكنولوجيا بكانبور ،هي شركة رائدة في الهند تقدم خدمات ذكاء الأعمال القائمة على الطائرات بدون طيار ، وتخدم صناعات مثل التعدين، والبنية التحتية، والتنمية الحضرية والريفية، وسجلات الأراضي، وغيرها. تدعم آيريو مستثمرون بارزون في مرحلة مبكرة من التكنولوجيا العميقة مثل "أوكسانو كابيتال" (Auxano Capital)، و"كارسمفن" (KARSEMVEN)، و"ثري وان فور كابيتال" (3one4 Capital)، و"جرو إكس فنتشرز" (GrowX Ventures)، و"500 ستارت أبس" (500 Startups)، و"آشوك آتلوري" (Ashok Atluri) [العضو المنتدب لشركة "زن تكنولوجيز (Zen Technologies)].

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2464648/Aereo.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2464649/Aereo_Logo.jpg