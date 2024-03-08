شركة AG&P LNG تستحوذ على 49٪ من حصة محطة Cai Mep LNG المبنية بالكامل في جنوب فيتنام، التي طورتها شركة Hai Linh Company Limited

وتعلن عن شراكة استراتيجية بين AG&P LNG وHai Linh Company Limited لإنشاء مشروع مشترك لتجارة الغاز الطبيعي المسال وتوزيع الغاز في فيتنام.

يُعد مشروع Cai Mep ، وهو محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بسعة 3 مليون طن متري في السنة، قابلة للتوسع إلى 6 مليون طن متري في السنة، والمحطة هي إحدى محطتين فقط من محطات الغاز الطبيعي المسال الموجودة في فيتنام.

سيوفر مشروع Cai Mep الوصول إلى الغاز الطبيعي المسال إلى محطات الطاقة والصناعات التي تعمل بالغاز في جنوب فيتنام.

المشروع الخاص بمحطة Cai Mep حاليًا في مرحلة ما قبل التشغيل، وتتوقع بدء التشغيل في الربع الثالث من عام 2024.

AGP LNG Acquires 49 Stake in Fully Constructed Cai Mep LNG Terminal in South Vietnam

سنغافورة, 8 مارس / آذار 2024 / PRNewswire / -- أعلنت شركة AG&P LNG، وهي شركة تابعة لشركة Nebula Energy، الرائدة في محطات الغاز الطبيعي المسال والبنية التحتية، اليوم أنها استحوذت على 49٪ من حصة محطة Cai Mep LNG الموجودة في منطقة Vũng Tàu في جنوب فيتنام. تم بناء محطة Cai Mep LNG بشكل كامل من قبل شركة Hai Linh Company Limited، وهي محطة ذات اهمية قصوى لاستيراد المنتجات البترولية والتجارة في فيتنام.

تتمتع محطة Cai Mep LNG بتوصيل خط الأنابيب إلى أكبر مجمع لتوليد الطاقة في فيتنام، وهي المنطقة الصناعية Phu My، بطاقة تعمل بالغاز تبلغ 3.9 جيجا وات. تقع المحطة استراتيجيا بالقرب من نهر الميكونغ ولديها ثلاث خزانات على اليابسة تبلغ قدرتها الإجمالية 220,000 م3 من تخزين الغاز الطبيعي المسال، كما أن قدرات LNG الكبيرة تسمح لها بإعادة تحميل الغاز الطبيعي المسال إلى سفن أصغر. تشمل اعمالها ما يقرب من مجموعه 14 خليجًا لتحميل شاحنات الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المسال، ترتبط محطة Cai Mep LNG بشكل جيد عبر طرق سريعة متعددة إلى العديد من مراكز الطلب القريبة لتوفير وصول موثوق إلى الغاز الطبيعي المسال.

قال السيد Karthik Sathyamoorthy، الرئيس التنفيذي لشركة AG&P LNG، "سوف تلعب محطة Cai Mep LNG دورًا محوريًا في تعزيز أمن الطاقة في فيتنام، مما يمهد الطريق لتحول الطاقة في فيتنام. يحتل مشروع Cai Mep LNG موقع استراتيجي، وسوف يتيح الوصول إلى الغاز الطبيعي المسال بشكل موثوق إلى العديد من محطات توليد الطاقة في محيطها، بما في ذلك محطة توليد الطاقة Hiep Phuoc في Hai Linh - التي قيد الإنشاء حاليًا - والصناعات في منطقة جنوب فيتنام. عمل فريق AG&P LNG بالفعل بشكل وثيق مع فريق محطة Cai Mep LNG لتشغيل المحطة بحلول الربع الثالث من عام 2024. لدينا امتياز العمل مع هاي لينج وجعل الغاز الطبيعي المسال متاحًا بسرعة وآمنًا لسوق فيتنام."

وقال السيد لو فان تام، الرئيس التنفيذي لشركة هاي لينش المحدودة: "من المتوقع أن يؤدي التصنيع السريع والنمو الاقتصادي القوي الذي تعاني منه فيتنام حاليًا إلى نمو قوي في الطلب على الغاز بقيادة قطاعات الطاقة والصناعة، إلى جانب سوق إمدادات الغاز الطبيعي المسال المتوازن. نحن متحمسون للغاية للترحيب بـ AG&P LNG كمساهم لدينا في شركة Cai Mep LNG Terminal Company. مع هذه الشراكة، سنكون قادرين على تسريع بدء تشغيل المحطة وتشغيلها وعمليات محطة الغاز الطبيعي المسال إلى فيتنام وخدمة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في بلدنا."

وقال السيد سام عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة Nebula Energy ونائب رئيس AG&P LNG: "بعد الاستحواذ على حصة الأغلبية في AG&P LNG مؤخرًا، نحن متحمسون للغاية للاستثمار في محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال 3 MTPA Cai Mep LNG الرائدة في فيتنام. سيمكننا هذا الاستثمار من تسويق إمدادات الغاز الطبيعي المسال ونقل وتسليم جزيئات الغاز الطبيعي المسال من خلال نظامنا البيئي المتكامل للغاز الطبيعي المسال. بمجرد تشغيلها، ستخدم محطة Cai Mep محطات توليد الطاقة والصناعات المتعددة في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد في البلاد على الطاقة الموثوقة والنظيفة."

نبذة عن AG&P LNG

شركة AG&P LNG هي شركة عالمية رائدة في تطوير وتشغيل محطات الغاز الطبيعي المسال والخدمات اللوجستية للغاز وحلول توزيع الغاز. تقدم AG&P أعمال البنية الأساسية لتوصيل الغاز الطبيعي بأمان وسهولة في الأسواق الجديدة والمتنامية. نحن نعمل كمالك وكمزود خدمة يغطي أعمال التطوير والتمويل والهندسة والمشتريات وإدارة المشاريع وأعمال البنية الأساسية البرية والبحرية لمحطات الغاز، وأعمال الربط بين الموردين والمستفيدين النهائيين. www.agplng.com

نبذة عن Nebula Energy

إن شركة Nebula Energy هي منظمة متكاملة بالكامل في مجال الاستثمار والتطوير والشحن وإدارة الأصول تقدم حلول موارد مبتكرة ذات قيمة مضافة إلى المرافق والشركات في القطاع الخاص والتعاونيات والبلديات لتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

توفر مشاريعنا قيمة اجتماعية وبيئية واقتصادية كبيرة من خلال خفض الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية وتعزيز الموثوقية العامة للبنية التحتية للطاقة. في البلدان النامية، توفر Nebula Energy رأس المال اللازم لحلول الطاقة الكلية للطاقة الحرجة للمساعدة في سد الفجوة بين العرض والطلب. www.nebulaenergy.net

نبذة عن شركة Hai Linh

تأسست شركة Hai Linh Company Limited في عام 1999، وهي شركة خاصة تشارك في استيراد وتصدير وتوزيع النفط والغاز ومنتجات البترول. الشركة هي واحدة من مستوردي البترول المحليين المرخص لهم باستيراد البترول بالجملة في فيتنام. في عام 2022، استحوذت شركة Hai Linh Co., Ltd التي تحتل المرتبة 68 بين أكبر 500 شركة في فيتنام والمرتبة 33 بين أكبر 500 شركة خاصة في فيتنام.