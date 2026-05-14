شركة Aistra تستحوذ على حصة مسيطرة في Veracity Services لتوسيع أعمال التمويل والمحاسبة المعززة بالذكاء الاصطناعي وقاعدة العملاء العالميين

~لإنشاء منصة موحدة مُعززة بالذكاء الاصطناعي تغطي المحاسبة، ودعم التدقيق، وإدارة المعاملات عبر الأسواق العالمية~

مومباي، الهند، 14 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Aistra، وهي شركة خدمات مُدارة بالذكاء الاصطناعي تركز على تحويل عمليات المؤسسات، عن استحواذها على حصة مسيطرة في شركة Veracity Services، وهي شركة رائدة في خدمات التمويل والمحاسبة (F&A) ومقرها سنغافورة. تجمع هذه الخطوة بين القدرات الراسخة لشركة Veracity Services في تقديم خدمات التمويل والمحاسبة، وبين حلول Aistra التقنية المعززة بالذكاء الاصطناعي وممارسات التحول المؤسسي، بهدف بناء منصة أكثر تطورًا وقابلية للتوسع في مجال التمويل والمحاسبة.

مع تزايد توجه المؤسسات نحو تحديث وظائف التمويل والمحاسبة عبر الأتمتة المُعززة بالذكاء الاصطناعي والتحليلات المالية المتقدمة، يدمج المُنتج المشترك بين Aistra وVeracity الخبرات التخصصية مع الحلول التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتنفيذ العملي عبر العمليات الأساسية للتمويل والمحاسبة.

تدعم شركة Veracity Services أكثر من 20 عميلًا في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، مع خبرة كبيرة في المحاسبة، ودعم التدقيق، وإدارة المعاملات. تعزز Aistra هذه القدرات من خلال حلول ذكاء اصطناعي حصرية ومدمجة ضمن سير العمل المالي، ما يسهم في تحقيق عمليات أسرع وأكثر اتساقًا وكفاءة. معًا، تشكل الشركتان منصة موحدة قائمة على التكنولوجيا في مجالات التمويل والمحاسبة وإدارة المعاملات، قادرة على خدمة العملاء على نطاق واسع.

سيخدم الكيان المشترك قاعدة متنوعة من العملاء تشمل المؤسسات التجارية وشركات المحاسبة، عبر فريق موسع ينتشر في مومباي، وبونة، ودبي، ولندن، ونيويورك، وسنغافورة، وكولومبو، وبريزبن، وملبورن.

في تعليقها على عملية الاستحواذ، قالت Sulakshana Patankar، الشريكة المؤسسة والرئيسة المالية للمجموعة في Aistra: "إلى جانب الكفاءات الاستثنائية والسجل القوي الذي تتمتع به Veracity في خدمة العملاء، ستُعيد Aistra تعريف الطريقة التي تعمل بها عمليات التمويل والمحاسبة، وستنقل حلول الذكاء الاصطناعي من مجرد ضجة إعلامية إلى قيمة حقيقية وقابلة للقياس لجميع عملائنا المشتركين".

وقال Arul Sivagananathan، عضو مجلس الإدارة والمدير في Veracity Services: "لقد بنت Veracity Services علاقات قوية وطويلة الأمد مع العملاء عبر مختلف الأسواق من خلال التزامها المستمر بجودة التنفيذ والخبرة التخصصية. ويمنحنا التعاون مع Aistra القدرة على تطوير حلول جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحلول الحالية، وجعل فريقنا أكثر جاهزية للمستقبل وقائمًا على الذكاء الاصطناعي بشكل أصيل".

يؤكد هذا الاستحواذ على التركيز المشترك للشركتين في تلبية الاحتياجات المتغيرة للأعمال العالمية، مع التركيز القوي على المرونة، والقدرة على التكيف، وخلق قيمة طويلة الأمد.

نبذة عن شركة Aistra

شركة Aistra هي شركة خدمات مُدارة بالذكاء الاصطناعي تركز على تحويل عمليات المؤسسات من خلال دمج الذكاء الاصطناعي والخبرات التخصصية. تخدم الشركة العملاء بحلولها الحصرية والخدمات المخصصة في مجالات تشمل: التمويل والمحاسبة، وتجربة العملاء، وتعلم الذكاء الاصطناعي وتطويره.

