شركة AL HAMRA في رأس الخيمة تستهدف المستثمرين الأجانب بفعاليات خاصة تستمر لمدة شهر في هارودز بلندن

في سابقة إقليمية أخرى، سيكون مطور أسلوب الحياة الرائد في رأس الخيمة موجود طوال شهر أغسطس في هارودز، وهو أكبر متجر فاخر في العالم، حيث يعرض مجموعته المرموقة من التطورات للمقيمين والزوار في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي

الرابط إلى المجموعة الصحفية

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة, 6 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- شركة Al Hamra، شركة رائدة في تطوير أسلوب الحياة والاستثمار العقاري في رأس الخيمة، تستهدف المستثمرين والمقيمين في المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال فعالية خاصة في لندن في هارودز، أكبر متجر فاخر في العالم.

في أكبر حدث من نوعه لمطور إقليمي، يستمر طوال شهر أغسطس، تستعرض فعالية Al Hamra في الطابق الخامس من هارودز خيارات المعيشة الفاخرة الحصرية في مجموعة من العقارات السكنية الفاخرة والراقية التي تم طرحها مؤخرًا للمستثمرين المحتملين.

Al Hamra

كجزء من مبادرة أكبر للتواصل مع الجماهير المستهدفة في المواقع الرئيسية، تتيح فعالية شركة Al Hamra في هارودز للمستثمرين المحتملين استكشاف وجهة الشركة في رأس الخيمة وأسلوب الحياة المتميز الذي توفره.

من بين المشاريع المثيرة التي يتم عرضها لزوار هارودز مشروع والدروف أستوريا ريزيدنسز رأس الخيمة - العنوان الأكثر شهرة في الإمارة. يضم المشروع 43 وحدة سكنية فاخرة للغاية، وشقق بنتهاوس، وفيلات وقصور تعانق السماء، ويعد بتوفير تجارب معيشية لا مثيل لها بفضل التصميمات الداخلية الفخمة والإطلالات غير المحدودة على الخليج العربي وأول منتجع ألعاب متكامل في المنطقة - The Wynn بجزيرة المرجان.

يوفر مشروع Al Hamra Waterfront، وهو مشروع سكني متميز آخر يقع على شواطئ نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة، 622 شقة و 19 تاون هاوس ومجموعة من وسائل الترفيه والمتعة ذات مستوى عالمي في خمسة أبراج سكنية.

بفضل الأماكن السياحية الرائعة والبيئة المشجعة لإقامة المشروعات للمستثمرين ورجال الأعمال، تواصل قيم العقارات في رأس الخيمة الارتفاع بشكل مستمر. يبلغ الطلب أعلى مستوى له على الإطلاق، بفضل وجود مستثمرين متمرسين من مجموعة من الجنسيات يختارون الإمارات كمكان للعيش والعمل والترفيه والاستثمار.

توفر الإمارة بيئة عمل جذابة، حيث تم اختيارها رابع أفضل مدينة للعيش والعمل للمغتربين في تقرير InterNations السنوي لعام 2023، وفي عام 2019، احتلت رأس الخيمة المرتبة الـ30 من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية بين 190 اقتصادًا في الاستطلاع العالمي للبنك الدولي.

صرّح Benoy Kurien، الرئيس التنفيذي لمجموعة «Al Hamra» قائلًا: "نحن نسعى دائمًا لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للتواصل المباشر مع المستثمرين والمشترين في أسواقنا الرئيسية، ونحن سعداء بالشراكة مع هارودز - العلامة التجارية التي تشاركنا قيمنا في التميز الفائق في هذا النشاط الذي يعد الأول من نوعه فيAl Hamra . سيكون فريق عمل Al Hamra موجودًا على أرض الواقع في قلب لندن طوال شهر أغسطس، لإلقاء الضوء على مشاريعه السكنية الفاخرة والمتميزة وأسلوب الحياة الفريد الذي لا مثيل له الذي يطل على الوجهات البحرية والذي توفره الشركة للمستثمرين الجدد المحتملين.

"تعتبر المملكة المتحدة واحدة من الأسواق المستهدفة الرئيسية لشركة Al Hamra، وغالبية المقيمين والمستثمرين في مجموعتها السكنية الكبيرة هم من المملكة المتحدة وأوروبا. لقد خلقت خبرتنا في تقديم تجارب ومنتجات نمط الحياة المبتكر في رأس الخيمة، بالإضافة إلى النهج الحالم للإمارة، مجموعة من الفرص العقارية المتميزة.

وأضاف: "تتميز المشاريع التي تقدمها Al Hamra بأسلوب حياة فاخر على الوجهة البحرية، وتوفر هذه التطورات مجموعة كبيرة من وسائل الراحة للسكان والسياح على حد سواء، إلى جانب بيئة الأعمال المعفاة من الضرائب والمشجعة على إقامة المشروعات والأعمال التجارية في رأس الخيمة، لذلك فقد شهدنا مستويات عالية من الطلب من هذه السوق المهمة للغاية، ونتطلع إلى استقبال الزوار في متجرنا المؤقت".

يأتي إطلاق مشروع هارودز في إطار الخطة الخمسية لـشركة Al Hamra، والتي تحدد عدة أهداف للفترة ما بين 2023 و 2027. وتركز الشركة على تنويع مصادر الدخل وتوسيع الخدمات والاستفادة من الأصول الحالية لخلق فرص جديدة ومستدامة للنمو من خلال نهج ثلاثي الأبعاد يهتم في المقدمة بالضيافة وتجارة التجزئة والعقارات.

لمزيد من المعلومات حول شركة Al Hamra ، يرجى الضغط على اللينك هنا.

ملاحظة للمحررين

نبذة عن Al Hamra:

Al Hamra هي شركة رائدة في مجال تطوير نمط الحياة والاستثمار، مقرها رأس الخيمة في الإمارات العربية المتحدة. لعبت الشركة دورًا أساسيًا في تشكيل المشهد العقاري والاستثماري في الإمارة الشمالية في مجال الوحدات السكنية والبيع بالتجزئة والضيافة والترفيه والمتعة منذ إنشائها في عام 2003.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2474987/Al_Hamra_Harrods.jpg