شركة Alat تُعلِن عن أربع شراكات مع شركات عالمية رائدة لتحقيق تقدم سريع في مجال تصنيع التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية، 21 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Alat، وهي شركة مبتكرة تركز على تحويل الصناعات العالمية (في مجال الإلكترونيات والصناعة) وتكوين شبكة تصنيع عالمية المستوى في المملكة العربية السعودية، من خلال أربع شراكات عالمية مع شركات رائدة في مجال التكنولوجيا؛ وهي مجموعة Softbank، ومؤسسة Carrier، وDahua Technology، وTahakom. وستقوم شركة Alat، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، بتوفير التصنيع المستدام لمساعدة هذه الشركات العالمية على تقليل الانبعاثات والتوجه نحو تصنيع خالٍ من الكربون، وتعمل Alat على تنفيذ مهمتها بسرعة من خلال الشراكة مع شركات رائدة في العالم لابتكار وتحويل الصناعات، مع الالتزام والتركيز على استخدام الطاقة النظيفة.

Alat Saudi Arabia

ومن المتوقع أن تستثمر Alat نحو 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 لتعزيز قدرات القطاع التكنولوجي، مع الاستفادة من التطور السريع الذي يشهده هذا القطاع في المملكة العربية السعودية، كما ستعمل الشركة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز البيئة التجارية من خلال أنظمة عملها والشَراكات مع الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا.

وقال Amit Midha، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة Alat: "نسعى لإعادة تعريف التصنيع المستدام، بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين، الذين نعلن عنهم اليوم بكل فخر، وتتركز مهمة Alat على تسخير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الهيدروجينية الخضراء النظيفة في المملكة، حيث نستخدم التكنولوجيا بشغف لتحويل الأعمال، والاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع، ولا يقتصر الأمر على استخدام الطاقة النظيفة فحسب، ولكننا أيضًا نطبق تدابير الاستدامة على جميع العمليات والمباني والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد لدينا، مع وضع الاستدامة في صميم كل ما نقوم به."

وفي إطار تسريع خطط وطموحات Alat، تعلن الشركة اليوم عن أربع شراكات عالمية:

1.مجموعة Softbank: بالتعاون مع مجموعة Softbank، إحدى أكبر مجموعات الاستثمار في التكنولوجيا في العالم، ستقوم شركة Alat وSoftbank بتأسيس الجيل التالي من أعمال الأتمتة الصناعية في المملكة العربية السعودية لتصنيع الروبوتات الصناعية الرائدة، وسيستثمر الشركاء ما يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي لإنشاء مركز تصنيع وهندسة مميكن بالكامل يخدم الطلب المحلي والعالمي، ومن المخطط أن يتم افتتاح هذا المصنع بحلول ديسمبر 2024.

2.مؤسسة Carrier: يجري تعاون مشترك بين الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول المناخ والطاقة الذكية، مع شركة Alat، لتطوير منشأة تصنيع وبحث وتطوير متطورة في المملكة تهدف إلى إزالة انبعاثات الكربون من المباني، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة بشكل كبير، حيث توفر الشراكة حلولًا متقدمة للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) و التي تتضمن منتجات عالية التقنية مثل التدفق المتغير للتبريد والمُبردات ووحدات معالجة الهواء ( (AHUs، وتتضمن الاتفاقية تطوير مركز للتصنيع والبحث والتطوير من المتوقع أن يخلق أكثر من 5000 فرصة عمل محلية.

3.شركة Dahua Technology المحدودة: شركة تصنيع احترافية في مجال الأمن والسلامة، تبدأ في تصنيع منتجات التكنولوجيا في المنطقة، من خلال مشروع مشترك جديد لإنتاج وتسويق حلول لاستخدامات السلامة والمراقبة، يُمكِن تطبيقها في المدن الذكية، بالإضافة إلى المباني الذكية وتطبيقات المؤسسات، ومن المقرر أن تستثمر شركتا Alat وDahua Technology مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لتأسيس شركة عالمية آمنة ومتوافقة للمنتجات التي ترتكز على الرؤية، تحت اسم Alat AIVisio Technology المحدودة، ومنشأة تصنيع حديثة في المملكة العربية السعودية. تتعاون الشركتان معًا لدعم تمكين التكنولوجيا ومختبرات الاختبار ومراكز العينات.

4.الشركة السعودية للتقنية والتحكم الأمني الشامل ((Tahakom، تقوم الشركة التي تعمل بالفعل على تطوير أنظمة النقل الذكية (ITS) والذكاء الاصطناعي (Al) وحلول السلامة المتطورة، بدمج مواردها وقدراتها لتعزيز التنقل الذكي وحلول المدن الذكية، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بالشراكة مع Alat، وتتضمن هذه الشراكة التعاون في تصميم الحلول ومواصفات المنتجات والاستفادة من وظائف البحث والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى بناء خارطة طريق للتكنولوجيا وتنمية العلاقات مع العملاء والبائعين.

تعمل شركة Alat على ابتكار وإنشاء قدرات تصنيعية عبر سبع وحدات عمل، بما في ذلك أشباه الموصلات والأجهزة الذكية والمباني الذكية والتطبيقات الذكية والصحة الذكية والصناعات المتقدمة والبنية التحتية من الجيل التالي، وستقوم الشركة في البداية بتصنيع المنتجات في 34 فئة موزعة في سبع وحدات عمل. قامت شركة Alat بتعيين بعض خبراء الصناعة العالميين الأكثر خبرة في العالم لقيادة كل وحدة من وحدات أعمال شركة Alat.

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