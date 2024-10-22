شركة Amai Proteins تَحصُل على العديد من الموافقات التنظيمية لبروتينها حلو المذاق الخالي من السعرات الحرارية: ®sweelin

يُعَد ®sweelin بروتينًا حلو المذاق بنسبة 100٪، مما يسمح بتقليل السكر بنسبة 40-70٪ دون المساس بالذوق والصحة والاستدامة، على حد سواء.

مع تزايُد القلق العالمي حول استهلاك السكر، بدأت Amai في مهمة لتغيير الطريقة التي نحلي بها الأطعمة والمشروبات، حيث يُقدم sweelin®، وهو بروتين حلو من توت السيرينديبيتي، محليًا مستدامًا ومُلائمًا للمُستهلك ولكوكب الأرض دون التنازل عن الطعم اللذيذ للسكر.

وقد أكمَلَت Amai بيانات السلامة المطلوبة، حيث تتيح هذه الموافقات استخدام ®Sweetin كمُكَون ومُضيف نكهة آمن في الولايات المتحدة وخارجها في استخدامات الأطعمة والمشروبات وكذلك المُكَمِّلات الغذائية. تعمل Amai على الحصول على تصاريح تنظيمية إضافية حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة، وقد أبلغت إدارة الغذاء والدواء (FDA) بأن المُنتَج وصل إلى حالة GRAS "معترف به عمومًا على أنه آمن".

وقال الدكتور Ilan Samish، الرئيس التنفيذي والمؤسس: "Amai، التي تعني كلمة 'حلو' باللغة اليابانية، تُعالِج التحدي المُتَمثل في إحداث تأثير عالمي على صحة شعبنا وصحة كوكبنا، إن ما يُميز ®sweelin عن غيره من مواد تقليل السكر هو طعمه النقي، واستقراره الفريد، ومظهره الحسي والآمن، وعملية تصنيعه الحيوية وسعره المقبول.

يُهضَم sweelin®، مثل أي بروتين آخر، بسهولة إلى أحماض أمينية، وهي عناصر البناء الأساسية لجميع البروتينات. هذا البروتين الأكثر حلاوة واستقرارًا في العالم مُستوحى من البروتينات الموجودة في ظروف قاسية (مثل البحر الميت والينابيع الساخنة والمُستنقَعات الحمضية)، وبالتالي فهو مناسب لمتطلبات السوق الشاملة؛ بما فيها المشروبات غير الكحولية، والعصائر، ومنتجات الألبان، ومنتجات الألبان البديلة، والصلصات، والأطعمة القابلة للفرد، والوجبات الخفيفة، والكاتشب، والشوكولاتة، وزبدة الفول السوداني، وألواح الطاقة، والعلكة، والأطعمة الوظيفية، وأشكال المكملات الغذائية مثل الحلوى المطاطية، والمشروبات سريعة التحضير، والمساحيق والمزيد.

®sweelin هو أحد منتجات Amai من Pro3 Platform: تتمثل مُنتَجات المنصة في تصميم Pro-Design AI-CPD (تصميم البروتين بمساعدة الحاسوب)، والتخمير الدقيق للميكروبات Pro-Planet، وتكنولوجيا الأغذية Pro-Taste، ويُسعدنا تهنئة David Baker الذي فاز للتو بجائزة نوبل عن 'تصميم البروتين بمساعدة الحاسوب'. يَضمن التصنيع الحيوي من قِبَل مَصنع لتخمير البروتين، على غرار الطريقة المُستخدمَة لإنتاج البيرة، إنتاجًا مُتسقًا وقابلًا للتطوير ومُستدام.

فازت Amai بالعديد من المُسابقات بما في ذلك Extreme Tech Challenge، وهي أكبر مُسابَقة للشركات الناشئة في العالم حيث يتم تحكيم 2000 شركة ناشئة من حيث تغيير السوق والتأثير والفريق، وقد أبدت العديد من شركات الأغذية والمشروبات المتعددة الجنسيات التي قامت بتقييم ®sweelin من خلال تعاوُن مدفوع التكاليف، اندهاشها من جودة المُنتَج."

قال Rick Greubel، رئيس مجلس إدارة Amai: "إن تحقيق هذه المعالم التنظيمية يجعلنا أقرب إلى التسويق. في السابق، كانت صناعة المكونات تُعاني من تلبية الطلب على المُحَليات الصحية، إلا أن ®sweelin على وشك تغيير هذه الصناعة."

مع تحقيق هذه المعالم، تتطلع Amai إلى التعاون مع الشركات المُصَنعة للأغذية والمشروبات والمكملات الغذائية للمشاركة في خلق مستقبل صحي ومستدام لشعبنا ولكوكبنا الأزرق الصغير.

للتَذَوق، نرحب بكم في جناح Amai رقم 6825 في Supply Side West، لاس فيجاس، في الفترة من 30 إلى 31 أكتوبر 2024.

نبذة عن Amai Proteins

تقوم Amai Proteins بتطوير البروتينات المُصَمَّمة التي تُلَبي احتياجات المستهلكين والصناعة، منتجنا الأول، sweelin®، هو بروتين حلو خالي من السعرات الحرارية مُصَمم كبديل للسكر في الأطعمة والمشروبات بشكل كبير. يتم تصنيع البروتينات لدينا بيولوجيًا من خلال عملية التخمير الطبيعية. تهدف Amai، من خلال منصة 3Pro الخاصة بنا، إلى تحقيق نجاحات مُستقبلية في عالم اللحوم والنباتات وبروتين الحليب.

www.amaiproteins.com

www.sweelin.com

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الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=nFx1yM-8qL0

الفيديو - https://m.youtube.com/watch?v=QsuuZ5ceWcg

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2529724/Amai.jpg

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2529725/sweelin.jpg

للمزيد من المعلومات: دكتور Ilan Samish، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Amai Proteins

[email protected]