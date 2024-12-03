شركة Ambipar توسع عملياتها لتشمل الإمارات العربية المتحدة

ستقدم الشركة حلولًا لإدارة تحول الدورة الاقتصادية لدعم هدف المنطقة المتمثل في تقليل النفايات بنسبة 75% بحلول عام 2030

مدينة ساو باولو، 3 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت Ambipar، الرائدة في الحلول البيئية، في نوفمبر Ambipar MENA، أول مكـتب لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإقامة روابط وثيقة مع العملاء المحتملين ودعمهم في تحقيق الأهداف البيئية التي اعتمدتها المنطقة لتعزيز تنمية اقتصادية أكثر استدامة. سيعرض المكتب الجديد محفظة الشركة من الحلول البيئية وحلول الاقتصاد الدائري.

Ambipar هي شركة مقرها الرئيسي في البرازيل وتعمل في ست قارات وأكثر من 40 دولة، وتقدم خدمات بيئية مبتكرة للصناعات في جميع أنحاء العالم. مكاتب شركة Ambipar في الإمارات ستعمل في أبو ظبي ودبي، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في يناير 2025 وفقًا لرؤية الرئيس التنفيذي لشركة Ambipar، السيد Tercio Borlenghi Jr.

يقول Tercio Borlenghi Jr، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ambipar: "نرى إمكانات كبيرة لعمليات Ambipar في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مختلف القطاعات التي يمكننا تقديم خدمات ومنتجات متكاملة لها تهدف إلى الإدارة البيئية، خاصةً في مجال الاقتصاد الدائري".

تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تقريب محفظة حلول Ambipar الشاملة من العملاء المحتملين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز الدائرية، بما في ذلك توسيع البنية التحتية لإعادة التدوير، بهدف إزالة 75% من النفايات من مكبات النفايات بحلول عام 2030. وتهدف البلاد أيضًا إلى الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

تلتزم Ambipar بمساعدة الشركات على تحقيق أهداف الاستدامة من خلال مجموعة واسعة من الخدمات البيئية، بما في ذلك إدارة النفايات والاستجابة لحالات الطوارئ والاستشارات البيئية وحلول الاقتصاد الدائري. بصفتها شركة رائدة في هذا المجال، تقدم Ambipar منتجات وخدمات مبتكرة، ما يجعلها شريكًا موثوقًا للصناعات التي تسعى إلى الحد من تأثيرها على البيئة.

مع وجود أكثر من 500 قاعدة تشغيلية على مستوى العالم، أصبحت Ambipar شركة رائدة معترفًا بها في مجال الإدارة البيئية. تشتهر الشركة بأبحاثها المتطورة في مجال البحث والتطوير والابتكار (R&D&I)، حيث حصلت على أكثر من 25 براءة اختراع وأكثر من 50 جائزة وطنية ودولية. وتضع خبرة Ambipar الشركة في مكانة رائدة لمساعدة الشركات في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحقيق أهداف الاستدامة.

يمتد التزام Ambipar بالاستدامة البيئية ليشمل عملياتها المالية. أسهم الشركة (AMBP3) مدرجة في كل من بورصة نيويورك (NYSE) والبورصة البرازيلية (B3) ومعترف بها "كأسهم خضراء" من قبل B3 وStandard & Poor's. تُصنَّف 0.02% فقط من الأسهم العالمية على أنها خضراء، وشركة Ambipar هي أول شركة خاصة في أمريكا اللاتينية تنضم إلى هذه المجموعة الحصرية.

نبذة عن Ambipar

Ambipar هي شركة برازيلية متعددة الجنسيات رائدة عالمياً في مجال الحلول البيئية وتستثمر في مشاريع إزالة الكربون والاقتصاد الدائري والتحول في الطاقة وتجديد البيئة وتديرها، ولها وجود في أكثر من 40 دولة ويعمل بها أكثر من 20000 موظف. أسهم الشركة مدرجة في بورصة B3 (AMBP3) وبورصة نيويورك (AMBI). لمعرفة المزيد، اضغط هنا.

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