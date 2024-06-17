شركة American Power Systems تكشف عن طقم دعامات مزدوج للمولدات لسيارات تويوتا لاند كروزر 300 في معرض Eurosatory 2024

باريس ، 17 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- قامت الشركة الأمريكية المصنّعة لحلول الطاقة أمريكان باور سيستمز إنك (American Power Systems ، Inc.) "إيه بي إس" (APS) بتطوير طقم دعامات مزدوج للمولدات لسيارات تويوتا لاند كروزر 300 بمحرك بنزين (غاز) ثنائي التوربينات بسعة 3.5 لتر. وأطلقت "إيه بي إس" أحدث منتج في سلسلة "إل سي 300" (LC300) في معرض يوروساتوري 2024 ( Eurosatory 2024) ، وهو معرض عالمي للدفاع والأمن أقيم في 17-21 يونيو في باريس.

ويسمح طقم دعامات المولدات المزدوج الجديد للمستخدمين بإضافة طاقة إضافية إلى سيارات تويوتا لاند كروزر 300 مع إجراء تغييرات ضئيلة على تكوين المعدات الأصلية تحت غطاء محرك السيارة. على وجه التحديد ، يمكن للمستخدمين النهائيين إضافة مولدات "إيه بي إس" عالية الانتاج بقدرة 12 ، أو 24 ، أو 48 فولت لتكوينات الأنظمة الثانوية بقدرة 12-12 ، أو12-24 ، أو 12-48.

تمثل سلسلة لاند كروزر 300 الصالحة للسير على كافة الأراضي، والتي أطلقتها شركة تويوتا موتور كوربوريشن (Toyota Motor Corporation) في أغسطس 2021، إعادة تصميم كاملة لسلسلة 200 السابقة . تتمتع تويوتا لاند كروزر بسمعة جيدة من حيث الموثوقية، والمتانة والأداء على الطرق الوعرة، مما يجعلها خيارا رائجًا للتنقل في البيئات القاسية.

طاقة إضافية للمحافظة على السلامة وإمكانية الاتصال في الميدان

أوضحت إيمي لانك، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "إيه بي إس": "كمركبات للأمنية أو الدفاع، غالبًا ما تكون منصات تويوتا المختلفة مجهزة بدروع و/أو معدات خاصة مثل أجهزة التشويش المضادة للعبوات الناسفة المرتجلة، وأنظمة الاتصالات ، ومعدات الأقمار الصناعية ، وأنظمة التبريد وغيرها مما يسمح للمستخدمين النهائيين بالبقاء على اتصال ، وجمع المعلومات ، وحتى أداء أنشطة المراقبة الصامتة" ومع ذلك، فإن كل هذه المعدات تضيف وزنًا إلى السيارة وتخلق استهلاكًا للطاقة لا تستطيع أنظمة مصنّعي المعدات الأصلية تلبيته". إن وجود هذه الطاقة الإضافية متاحة عبر إعداد مولد مزدوج يجعل مركبات تويوتا لاند كروزر 300 جاهزة للمهمة، وفي الوقت نفسه تساعد المستخدمين النهائيين على البقاء آمنين في الميدان."

بالإضافة إلى طقم دعامات المولدات المزدوج الجديد، أطلقت "إيه بي إس" سابقًا خط منتجات تويوتا لاند كروزر 300 مع مولدات HPI بقدرة 255 و 360 أمبير لكلٍ من محركات الديزل 3.3 لتر والغاز (البنزين) 3.5 لتر . تقدم "إيه بي إس" أيضًا أطقم الطاقة العالية في وضع الخمول لمحركات الديزل 3.3 لتر و الغاز 3.5 لتر .

نبذة عن شركة .American Power Systems, Inc

منذ عام 2006،تتخصّص شركة "إيه بي إس" في تصميم وتصنيع أنظمة الطاقة المتنقلة المتطورة، والمولدات، والمحولات، إلى جانب المنظِّمات ومولدات الطاقة الخاصة بالمركبات المدرعة، والأمنية، والتجارية، والبحرية وكذلك المركبات المصممة لأغراض متخصصة مثل المركبات الترفيهية والحافلات الفاخرة. وتتخصص الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة دافنبورت بولاية أيوا في الابتكار والتصنيع المخصَّص لأنظمة تحويل وتوزيع الطاقة، مع طاقم عمل يتمتع بتجربة ممتدة لحوالي 300 عام إجمالاً في مختلف مجالات الخبرة التي يعملون بها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: www.americanpowerinc.com .