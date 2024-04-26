شركة Amkan Ventures تنطلق بصندوق استثمار تمويلي بقيمة 10 مليون دولار لدعم الجيل القادم من رواد رأس المال المخاطر

أول صندوق استثمار جماعي GP تقوده سيدة بمفردها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي GCC

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- أُعلن اليوم عن الإطلاق الرسمي لشركة Amkan Ventures ، التي تطرح صندوق استثمار تمويلي (FoF) بقيمة 10 مليون دولار أمريكي لدعم رواد مشاريع رأس المال المخاطر الناشئين في الولايات المتحدة. يعتزم صندوق الاستثمار التمويلي FoF الجديد بناء محفظة استثمارية قوية تضم اثني عشر صندوقًا رائدًا في القطاعات القائمة على التكنولوجيا. وتركز شركة Amkan Ventures حصريًا على الصناديق الاستثمارية الناشئة، التي تتراوح قيمتها بين 5 و50 مليون دولار أمريكي، والتي تمتلك المؤهلات لتحقيق عوائد استثنائية عن طريق بناء محفظة استثمارية مركزّة ومتخصصة. وقد قامت الشركة بالفعل باستثمارها الأول في صندوق بقيادة مدير لأول مرة، وقد شهد هذا الصندوق إقبالًا كبيرًا وتجاوز الاكتتاب الخاص به.

تُعد Raida Daouk ، مؤسسة شركة Amkan Ventures والشريك الإداري فيها، أول سيدة تقود بمفردها صندوق استثمار جماعي GP في منطقة الخليج العربي وتطلق صندوق استثمار تمويلي. غالبًا ما تشكل الحواجز الجغرافية وفروق التوقيت عقبات أمام المستثمرين المؤسسين LPs في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي GCC، وتحول دون بناء علاقات راسخة واكتساب رؤى شاملة حول فرص الاستثمار العديدة المتاحة في السوق الأمريكية. ويتمثل هدف Daouk الواضح في استكشاف آفاق النمو الهائلة التي يخبئها قطاع رأس المال المخاطر الأمريكي لصالح مستثمريها LPs، ومساعدتهم على اغتنام الفرص الواعدة التي تزخر بها الأسواق العالمية.

نبذة عن Raida

بدأت Raida مسيرتها المهنية في مجال الخدمات المصرفية، ثم انتقلت لاحقًا إلى فريق الاستثمار في صندوق للاستثمار المخاطر لأول مرة، حيث توغلت في عالم رأس المال المخاطر واكتسبت خبراته. وإدراكًا منها للفراغ المتواجد في سوق خدمات الاستشارات الاستثمارية الشخصية في مجال رأس المال المخاطر، أسست شركة Amkan Advisory، وهي شركة استشارية متخصصة في مساعدة مكاتب الاستثمار العائلية والأفراد ذوي الثروات العالية على تحديد صناديق رأس المال المخاطر التي تتوافق مع استراتيجياتهم الاستثمارية. وأدركت Daouk القيمة الكبيرة التي يقدمها مديرو الصناديق لأول مرة، حيث تتماشى مصالحهم بشكل وثيق مع مصالح المستثمرين، ما يخلق بيئة استثمارية محفزة. لكنها لاحظت أيضًا تردد مكاتب الاستثمار العائلية في ضخ رؤوس أموالها في مديرين جدد لم يثبتوا نجاحهم بعد. لذلك، تسعى، من خلال انتقاء محفظة استثمارية تضم صناديق مختارة بعناية، إلى تقليل المخاطر المرتبطة باستثمار رأس المال مع الشركات ذات القيادات الناشئة، مع ضمان الاستفادة من إمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها الشركات الناشئة.

نبذة عن شركة Amkan Ventures

نشأت شركة Amkan Ventures بهدف إزالة الحواجز أمام المستثمرين المؤسسين LPs الراغبين بدعم رواد الأعمال الموهوبين في مراحلهم الأولى، والذين يصعب الوصول إليهم مباشرة. تستهدف الشركة صناديق الاستثمار الصغيرة من الفئة الأولى والثانية بقيادة مديرين طموحين يمتلكون رؤى ثاقبة ونهجًا استثماريًا قويًا. بتركيز حاد على تعظيم العوائد وتسهيل سبل الوصول إلى الفرص الواعدة في مجال رأس المال المخاطر، تلتزم Amkan Ventures باستكشاف الإمكانات الكاملة لساحة الاستثمار.

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