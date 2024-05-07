شركة Amwal Capital Partners، ومقرها دبي، تقوم بتحديث التكنولوجيا لدعم النمو من خلال حلول إدارة الاستثمار من Broadridge

لندن ودبي، الإمارات العربية المتحدة، 7 مايو 2024 /PRNewswire/ -- تعلن الشركة الاستثمارية البديلة المستقلة، ومقرها في دبي، Amwal Capital Partners ، أنها عززت عمليات إدارة محفظتها وإدارة أوامر التداول بهدف دعم المزيد من النمو في منتجات الصندوق الحالية والمستقبلية، من خلال تنفيذ تكنولوجيا إدارة الاستثمار من الشركة الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا المالية، Broadridge Financial Solutions ، (رمزها في بورصة نيويورك:BR ).

Amwal Capital متاحة الآن على منصة إدارة الاستثمار الخاصة بـشركة Broadridge، والتي توفر محفظة الشركة وإدارة الطلبات والمخاطر بالإضافة إلى التحليلات المرئية وإسناد الأداء.

"بينما نقوم بتوسيع عروض منتجاتنا ونركز على فئات الأصول الجديدة ، قدمتBroadridge's solutions أعمالنا التي تهتم بالسرعة والقدرة على التوسع التي نحتاجها لتنفيذ خطط النمو الخاصة بنا،" قال سامر الصراف، الرئيس التنفيذي والمدير في Amwal Capital Partners: "لقد ساعدتنا منصة Broadridge على تبسيط عملياتنا بنجاح وسمحت لنا بمواصلة تقديم كل متطلبات عملائنا الفردية. كان التنفيذ سريعًا وكان الدعم من الفريق بعد التنفيذ استثنائيًا."

وأكّد Mike Sleightholme رئيس Broadridge International ورئيس Asset Management Solutions.قائلًا: "يسعدنا أن نقدم لشركاء Amwal Capital Partners التكنولوجيا التي يحتاجونها لتحقيق كفاءات جديدة وأتمتة عملياتهم الرئيسية، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة وإدارة المخاطر الشاملة بفاعلية". "تلتزم Broadbridge بتوفير بنية تحتية تشغيلية عالمية المستوى لشركات إدارة الاستثمار لمساعدتها على تحسين وتوسيع نطاق عملياتها الاستثمارية حتى تتمكن من التركيز على تحسين العائدات وخدمة العملاء وجذب رؤوس أموال جديدة".

تشمل منصة إدارة الاستثمار في Broadridge تداول الأصول المتعددة وقدرات متقدمة للتشغيل الآلي ووظائف قوية لسير العمل. فهي تقوم بأتمتة العمليات الحيوية عبر المكاتب الأمامية والمتوسطة والخلفية وتلبي مجموعة متنوعة من احتياجات التداول لشركة الاستثمار. وحدة التحليلات المرئية عبارة عن بوابة تقارير شاملة ولوحة تحكم متنقلة، تقدم ميزات تقارير قابلة للتخصيص والرؤى الفورية حول بيانات التداول والمحافظ وبيانات العمليات. من خلال تقليل الوقت المستغرق في جمع البيانات ومعالجتها، تتيح المنصة فهمًا أوضح لأداء إدارة المحفظة والمخاطر وقرارات بناء المحفظة التاريخية، وتسهل تحسين عمليات صنع القرار.

يؤدي تنفيذ وحدة الأداء والإحالة المستندة إلى السحابة من Broadridge إلى تعزيز قدرات شركات الاستثمار التحليلية من خلال توفير تحليلات وحسابات الأداء اليومية المخصصة. يؤدي ذلك إلى رفع مستوى تقارير الأداء وزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر.

نبذة عن Broadridge

Broadridge Financial Solutions (رمزها في بورصة نيويورك: BR)، وهي شركة عالمية رائدة في التكنولوجيا المالية بإيرادات تزيد عن 6 مليار دولار، البنية التحتية الحيوية التي تدعم الاستثمار وحوكمة الشركات والاتصالات لحياة مالية أفضل. نوفر حلولًأ قائمة على التكنولوجيا التي تدفع التحول التجاري للبنوك والوسطاء والتجار ومديري الأصول والثروات والشركات العامة. تعمل البنية التحتية لـ Broadridge كمركز اتصالات عالمي يتيح حوكمة الشركات من خلال ربط الآلاف من الشركات العامة وصناديق الاستثمار المتبادلة بعشرات الملايين من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء العالم. تدعم منصات التكنولوجيا والعمليات لدينا التداول اليومي لأكثر من 10 تريليون دولار من الأسهم والدخل الثابت والأوراق المالية الأخرى على مستوى العالم. يعد Broadridge، وهو مكان معتمد للعمل الرائع®، جزءًا من مؤشر S&P 500®، حيث توظف أكثر من 14000 شريك في 21 دولة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .https://www.broadridge.com

نبذة عن Amwal Capital Partners

Amwal Capital Partners لتدوال الأوراق المالية هي شركة مستقلة لإدارة الأصول تأسست عام 2014، تستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). يتمتع الفريق بخبرة في الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث عملوا معًا لمدة عشرين عامًا تقريبًا. خلال ذلك الوقت، قام الفريق ببناء سجل حافل للغاية بعد أن استثمر بنجاح في مختلف فئات الأصول في المنطقة.

تمتلك الشركة شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل: Amwal Capital Almaliyah ، التي أنشئت في عام 2023 ويقع مقرها في الرياض بالمملكة العربية السعودية وتخضع لرقابة هيئة سوق المال* وشركة Amwal Capital Partners Limited، التي أنشئت عام 2016 ويقع مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة وتخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية.

لمزيد من المعلومات https://www.amwalcp.com/

* ترخيص مؤقت اعتبارا من هذا التاريخ

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