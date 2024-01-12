شركة Anviz بصدد إطلاق منتجات حماية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض Intersec Expo، في دبي

يونيون سيتي، كاليفورنيا، 12 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- من المقرر أن تشارك شركة Anviz الرائدة في مجال توفير الحلول الأمنية الاحترافية، في معرض Intersec Expo القادم. يمكنك زيارة جناح SA-F33 في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024، للاطلاع على أحدث منتجاتهم التي تم الكشف عنها.

Anviz Booth SA-F33 at Intersec 2024 Anviz One System Architecture

شهد سوق الشرق الأوسط مؤخرًا زيادة في الحاجة إلى أنظمة أمنية موثوقة . وتأتي معظم هذه الحاجة من الشركات المتوسطة وكبيرة الحجم. وبالرغم من وجود وفرة في السوق من المنتجات الأمنية الرخيصة إلا أنها ذات جودة رديئة، نتيجة انخفاض حواجز الدخول والمعايير الفنية، وغالبًا ما تؤدي هذه الأنظمة المنفصلة إلى حدوث مشكلات في التوافق، مما يجعل من الصعب استخدامها وصيانتها. ومن ناحية أخرى، توجد منتجات أمنية عالية الجودة ولكن غالبًا ما تأتي بأسعار مرتفعة، مما يعيق العديد من الشركات ذات الميزانية المحدودة.

"ستقوم Anviz بنشر مركز توصيل وخدمة محلي في الشرق الأوسط. لقد بدأ للتو "سباق الجرذان" في صناعة الأمن المادي، حيث تلبي منصتنا الشاملة لإدارة الأمان متطلبات مستخدمي المؤسسات"، هذا ما قاله Peter، مدير وحدة التكامل العالمي للأعمال.

تعرف على Anviz One

صُمِّمَ Anviz One للشركات متوسطة الحجم التي تبحث عن منصة كاملة للتعامل مع أمن مكان العمل، دون أن تحتاج لاقتحام بنك لتغطية التكاليف. تتضمن هذه الحزمة الشاملة الأجهزة والبرامج والخدمات بخلاف أنظمة الأمان المعقدة الأخرى ذات الفئة الواحدة، حيث تحتاج فقط إلى خادم طرفي للجمع بسلاسة بين أربعة خطوط إنتاج Anviz ذاتية التطوير: التحكم في الوصول، والحضور والانصراف، والمراقبة، والقفل الذكي، ونظام الإنذار، ومعالجة جميع الأوضاع المكتبية مع ضمان تصميم موحد للعلامة التجارية، والبروتوكول، والإدارة المنهجية.

فلسفة التصميم والمنافع

تعمل أجهزة Anviz One's Edge المجهزة بالذكاء الاصطناعي على تغيير التحقق التقليدي بعد الحادث واتخاذ القرار اليدوي إلى مراقبة شاملة واتخاذ قرارات ذكية.

يتضمن Anviz One كاميرات أمنية وأجهزة تحكم في الوصول مجهزة بخوارزميات التعلم العميق. على سبيل المثال، عند تحديد شخص ما، يبدأ النظام في تحليل أنماط سلوكه مثل لغة الجسد، ووقت المكوث، وملامح الوجه، وإذا بدا سلوك الشخص مشبوهًا، يتم تفعيل الإنذار لإبلاغ موظفي الأمن لاتخاذ إجراء وفقًا لذلك.

في السابق، كان تحقيق التوازن بين الأمان وراحة المستخدم أمرًا صعبًا. تعالج Anviz One هذه المشكلة باستخدام التعرف على المقاييس الحيوية والتخزين المحلي وتقنيات تشفير الاتصالات على مستوى كفاءة أنظمة البنوك، مما يضمن الأمان المادي وحماية البيانات ومراعاة تجربة المستخدم في آن واحد. وتعمل بنية الخادم المتطورة على تعزيز التوافق مع أنظمة المؤسسة الحالية مع تقليل جهود وتكاليف صيانة النظام.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2306718/Anviz_Booth.jpg