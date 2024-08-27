شركة AppSentinels تعيّن فيشال سالفي مستشاراً لمجلس الإدارة

فريمونت، كاليفورنيا، 27 غشت/آب 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة AppSentinels، وهي منصة أمن واجهة برمجة التطبيقات الأولى من نوعها في العالم والموثوق بها من قبل عملاء Fortune 500، بالإعلان عن تعيين فيشال سالفي مستشاراً لمجلس الإدارة. سيؤدي فيشال سالفي دورا محوريًا في توجيه مبادرة نمو الشركة وتوسعها.

يعتبر فيشال سالفي على نطاق واسع أحد قادة الأعمال الأكثر تقديرًا في الصناعة وكبير مسؤولي أمن المعلومات (CISO)، ويتمتع بخبرة كبيرة اكتسبها من مختلف المناصب القيادية التي تولاها في مجال الأمن السيبراني. مع أكثر من ثلاثة عقود من مبادرات الأمن السيبراني الرائدة، ترك سالفي بصمة لا تمحى في هذا المجال، حيث ساهم بشكل كبير في مؤسسات مرموقة، مثل PwC وInfosys وStandard Chartered Bank وHDFC Bank وCrompton Greaves وDevelopment Credit Bank. في الوقت الحالي، يقود شركة Quick Heal Technologies Limited، وهي شركة رائدة عالمية في مجال حلول الأمن السيبراني، وذراعها المؤسسي، Seqrite، التي توفر حلول أمنية قوية للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية.

تتطلع AppSentinels بفارغ الصبر إلى الاستفادة من الأفكار والإرشادات الاستراتيجية التي لا تقدر بثمن من سالفي، لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال أمن واجهة برمجة التطبيقات. ستدفع خبرة سالفي الثرية الشركة نحو النجاح المستمر في مجال أمن واجهة برمجة التطبيقات (API) سريع التطور.

قال فيشال سالفي: "يشرفني الانضمام إلى مجلس المستشارين في AppSentinels. تتطلب التطورات السريعة في التكنولوجيا تدابير أمنية قوية، وأعتقد أن AppSentinels تتمتع بمكانة فريدة لمواجهة هذه التحديات باستخدام حلولها المبتكرة. استنادًا إلى خبرتي التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود كمدير أمن المعلومات والرئيس التنفيذي لشركة Quick Heal، أتطلع إلى المساهمة في نمو الشركة والمساعدة في تشكيل اتجاهها الاستراتيجي، لتقديم حلول أمنية مؤثرة للشركات في جميع أنحاء العالم".

وقال بونيت توتلياني، الرئيس التنفيذي لشركة AppSentinels: "يسعدني أن أرحب ترحيباً حاراً بفيشال سالفي كمستشار لنا. مع شروع AppSentinels في رحلة نمو كبير، فإن خبرة فيشال العميقة كقائد أعمال ورئيس تنفيذي لأمن المعلومات ستعجل بلا شك بنجاحنا المستمر. سوف تكون رؤيته الثمينة بمثابة بوصلة توجهنا عبر المشهد المعقد والمتطور باستمرار لأمن واجهة برمجة التطبيقات. بفضل توجيهات فيشال، نحن واثقون من قدرتنا على التنقل في هذا المجال الحيوي والحفاظ على مسار نجاحنا."

نبذة AppSentinels

AppSentinels هي منصة أمان واجهة برمجة التطبيقات الأكثر شمولية في العالم لدورة حياة كاملة. تدعم المنصة العديد من أساليب النشر الملائمة لـ DevOps، وتوفر إمكانات التحول إلى اليسار والحماية إلى اليمين، وعوامل الشكل لسهولة وسرعة الإعداد، والتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية. لمعرفة المزيد عن منصة أمان واجهة برمجة التطبيقات AppSentinels، تفضل بزيارة .www.appsentinels.ai

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