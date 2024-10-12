شركة Arta Finance تتعاون مع شركة Wio Invest في أبو ظبي لإطلاق خدمة Wealth-as-a-Service للبنوك على مستوى العالم، وتكشف عن مساعد الذكاء الاصطناعي Arta AI Copilot

إطلاق شركة Arta Finance المُرَخَّصة من هيئة الأوراق المالية MAS ، في سنغافورة وعلى الصعيد الدولي

شركة Arta تُعلِن عن شراكات مع Wio Invest لتقديم خدمات الثروة للبنوك والمؤسسات المالية على مستوى العالم

شركة Arta تكشف عن المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي Arta AI Copilot ، والذي يتألف من عدد من التجارب المعززة بالذكاء الاصطناعي على منصة الثروة الخاصة بها

شركة Arta تُرَحب بـ Ralph Hamers كمستشار خارجي

سنغافورة, 12 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تم اليوم إطلاق منصة إدارة الثروات الرقمية سريعة النمو Arta Finance عالميًا. منصة Arta متاحة الآن للمستثمرين المُعتَمدين في سنغافورة وللمستثمرين الدوليين الراغبين في إدارة ثرواتهم في سنغافورة، وهي مركز عالمي للثروات حيث من المتوقع أن يدير 1.6 مليون مستثمر أجنبي 4.8 تريليون دولار من الأصول بحلول عام 2028، ويأتي الإطلاق الدولي بعد النجاح الذي حققته Arta في الولايات المتحدة في أكتوبر 2023.

اتخذت Arta اليوم أيضًا خطوة رئيسية في رحلتها في مجال الأعمال بين الشركات (B2B) بالإعلان أن Wio Invest في أبو ظبي ستكون أول من يُدمج منصة Arta لإدارة الثروات كخدمة في منصتها الرقمية، لإنشاء عرض جديد لإدارة الثروات لعملائها في الشرق الأوسط، وهذه الخطوة بانتظار الموافقة التنظيمية. Wio Invest، هي شركة تقنية مالية رائدة في الشرق الأوسط، تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) ومدعومة من قِبَل شركة أبو ظبي التنموية ADQ))، وهي مؤسَّسة بارِزة.

تُقَدم منصة Arta لإدارة الثروات تدَفقًا مختارًا من الصفقات يتضمن استثمارات خاصة من مديري صناديق حصريين، واستراتيجيات ذكية لسوق الأسهم العامة، ومنتجات مُهيكَلة مُبتكَرة، دون ضغوط المبيعات، والأسعار الغامضة، والعمليات اليدوية الموجودة في العديد من المؤسسات المالية الأخرى.

وتعليقاً على الإطلاق الدولي، قال الرئيس التنفيذي لشركة Arta: "َتجمع Arta بين بعض التوجُّهات القوية، بما في ذلك إضفاء الطابع الشخصي على إدارة الثروات وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها، والنمو الهائل والفُرص في الاستثمار في السوق الخاصة، واستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء قدرات لم تتجاوز سابقًا مجرد الحفاظ على الثروة. نحن الآن نتخذ خطوة كبيرة إلى الأمام مع إطلاقنا الدولي ولا يمكننا الانتظار لجلب منصة الثروة Arta وAI Copilot إلى المجتمع العالمي في الأشهر والسنوات المقبلة."

منصة 'wealth-as-a-service' للبنوك والمؤسسات المالية هي عرض جديد من Arta لنطاق الأعمال بين الشركات B2B، وقد أُنشئَت بدعم من فريق بناء المشاريع التابع لمجلس التنمية الاقتصادية في سنغافورة EDB))، والذي عمل بشكل وثيق مع Arta لاحتضان هذا العرض خلال المراحل الأولى من الفكرة. تُمكّن هذه المنصة السحابية البنوك الشريكة من خدمة عملائها بشكل أفضل وتلبية المتطلبات المتطورة مع تحقيق وصول أسرع إلى السوق، للمنتَجات، والخدمات، والتكنولوجيا المُبتكَرة لإدارة الثروات، ويُمكِن للبنوك الاختيار من بين دمج إمكانيات مساعد الذكاء الاصطناعي Arta AI Copilot، إلى تضمين حلول Arta الاستثمارية في منصاتها، إلى وضع علامة تجارية بيضاء بالكامل على منصة Arta؛ مما يعزز قدراتها الرقمية ويفتح النمو في قطاعات ثروات جديدة.

للمُساعَدة في دمج منصة الثروة السحابية والذكاء الاصطناعي في الأنظمة القديمة في البنوك الشريكة، تُعلن Arta أيضًا عن شراكات مع مُزَود السحابة الرائد Google Cloud وشركة Capco الاستشارية العالمية للإدارة والتكنولوجيا لتوفير حلول للبنوك التي تتطلع إلى اعتماد تقنية Arta.

وقالت Amanda Ong، رئيسة التوَسُّع الدولي: "يُعَد إطلاق الأعمال B2B امتدادًا لمهمة Arta، مما يُمكننا من الدخول في شراكة مع البنوك والمؤسسات المالية بطريقة مُكَملة تمامًا لعروضها الحالية. ويسعدنا الترحيب بـ Wio كشريك لعملية الإطلاق ونتطلع إلى النمو معًا."

الذكاء الاصطناعي يقود إلى قفزة في تكنولوجيا الثروة

أطلقت Arta أيضًا برنامج AI Copilot هو الأول من نوعه، مُصَمم خصيصًا لإدارة الثروات والتمويل، وتعمل هذه التقنية التي تنتظر الحصول على براءة اختراع على تمكين أعضاء Arta من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً؛ تُصَور محافظهم الاستثمارية وتحليلها ومراقبتها باستخدام الأدوات والرؤى التي تتطلب عادةً فرقًا كبيرة من مديري العلاقات والمصرفيين الخاصين ومحللي الاستثمار.

على عكس روبوتات الدردشة أو التطبيقات المُتَوفرة بشكل شائع والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Arta مُصَممة خصيصًا لتطبيقات الثروة والتمويل وتستغل القدرات المنطقية لأحدث النماذج الكبيرة للغات. تَستخَدم مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Arta العديد من النماذج التي تعمل جنبًا إلى جنب؛ بما في ذلك النماذج مغلقة المصدر المتاحة تجاريًا، ونماذج اللغات الكبيرة LLMs مفتوحة المصدر المضبوطة بدقة والعديد من نماذج الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة المصممة خصيصًا والتي أنشأها باحثو Arta. تتمتع هذه النماذج بإمكانية الوصول إلى البيانات العامة والخاصة عالية الجودة، بما في ذلك مجموعات كبيرة من البيانات المالية وبيانات المخاطر للتدريب والاستدلال، وهذا يُمَكّن Arta من الجمع بين طلاقة النماذج الكبيرة للغات وحساسية الوقت والدقة الرياضية الصارمة وقابلية الشرح اللازمة للاستثمار والتطبيقات المالية. تُحافِظ مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مثل بقية البنية التحتية لـ Arta، على الخصوصية بشكل كبير وتستخدم التشفير أثناء الراحة وأثناء النقل لجميع بيانات المستخدم.

كان وزير الدولة للتجارة والصناعة السنغافوري وعضو مجلس إدارة MAS، السيد Alvin Tan، حاضرًا للمُساعَدة في إطلاق Arta في City State، جنبًا إلى جنب مع المستثمرين، ومديري الصناديق، والشركاء، والعملاء. أنشأت الشركة وظائف رئيسية في سنغافورة بما في ذلك الهندسة والتسويق والمنتجات والتصميم والعمليات، ويوجد عدد من قادتها العالميين بما في ذلك رئيسها التنفيذي في سنغافورة.

شركة Arta تُرَحب بـ Ralph Hamers كمستشار خارجي

تُرَحب شركة Arta اليوم أيضًا بـ Ralph Hamers كمستشار خارجي كبير، حيث يقدم التوجيه الاستراتيجي مع نمو الشركة عالميًا. Ralph Hamers هو مستشار للاعبين الحاليين والجدد في القطاع المالي العالمي، وقد طور معرفة خاصة في مجال رقمنة العمليات وعروض العملاء، كان Hamers سابقًا يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة UBS وING

وتعليقًا على دوره كمستشار أول لشركة Arta، قال السيد Hamers:

"كان التركيز الأساسي لقيادتي هو نقل الشركات القديمة ورقمنتها، ودمج التكنولوجيا المباشرة لدفع الكفاءات وجعل حياة العملاء والزملاء أسهل، وهذا غالبا ما يحتاج إلى تَحَوُّلات كبيرة ومتعددة السنوات في المؤَسسات الراسخة. مع Arta، أرى فرصة هائلة لوجود أشخاص أذكياء بشكل لا يصدق من عوالم التكنولوجيا والتمويل يجتمعون لبناء منصة أكثر من جاهزة لتولي مكانها بين كبار مديري الثروات في العالم."

ويُصبح السيد Hamers جزءًا من مجموعة متميزة من المستثمرين الأوائل في Arta، والتي تضم أكثر من 140 من قادة التكنولوجيا والمالية، مثل الرئيس التنفيذي السابق لشركة Google السيد Eric Schmidt والرئيس التنفيذي لشركة Mastercard السيد Michael Miebach.

منصة الثروة Arta متاحة الآن على مستوى العالم لجميع المستثمرين المعتمدين على الحاسوب والهواتف المحمولة، ويحصُل الأعضاء الأوائل على الاستثمار الأول لهم الذي يصل إلى 100 ألف دولار أمريكي مجانًا مدى الحياة بواسطة Arta (تطبق الشروط والأحكام). لمعرفة المزيد عن Arta، يمكنك زيارة artafinance.com

الإفصاحات الهامة

شركة Arta Wealth Management Pt المحدودة Arta Finance")")، هي شركة مُرَخصة من قبل سلطة النقد السنغافورية ("MAS") والتي تتوفر منتجاتها وخدماتها للمستثمرين المعتمدين فقط.

ينطوي الاستثمار في الأوراق المالية على مَخاطر، وهناك دائمًا احتمال خسارة المال. بعض الاستثمارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين. المحتوى المقدم هنا هو لأغراض إعلامية فقط وليس نصيحة استثمارية، أو مالية، أو مشورة ضريبية، أو قانونية، أو عَرضًا، أو التماس عرض، أو نصيحة لشراء، أو بيع، أو الاحتفاظ بالأوراق المالية، أو المنتجات الاستثمارية. لم تتم مراجعة هذه المادة الدعائية من قِبَل سلطة النقد في سنغافورة. لمزيد من الإفصاحات المتعلقة بـ Arta Finance يرجى زيارة https://artafinance.com/sg/disclosures

نبذة عن Arta Finance :

تأسست شركة Arta Finance بواسطة بعض المسؤولين السابقين في Google، وهي منصة رقمية لإدارة الثروات مخصصة للأذكياء، تمكّن المزيد من الناس من الوصول إلى "القوى المالية العُظمى" للأثرياء. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى استثمارات السوق الخاصة من مديري الصناديق النخبة، واستراتيجيات السوق العامة الذكية والمنتجات المهيكلة، والخدمات المالية المتطورة مثل التأمين والتخطيط العقاري. يقع المقر الرئيسي لشركة Arta في الولايات المتحدة وسنغافورة، وهي تخدم أعضائها بشكل مباشر بالإضافة إلى تمكين المؤسسات المالية الشريكة لتوسيع إدارة الثروات لعملاء جدد. تحظى Arta بدعم Peak XV وRibbit Capital وCoatue وEDBI وأكثر من 140 شخصية بارزة في مجال التكنولوجيا والتمويل.

تعرف على المزيد من المعلومات في artafinance.com

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2216796/Arta_Finance_Logo.jpg