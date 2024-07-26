شركة Atlas Corp تُصدر تقرير الاستدامة لعام 2023

لندن، المملكة المتحدة، 26 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Atlas Corp. (Atlas) بتقديم تقرير الاستدامة لعام 2023، وهو التقرير السنوي الرابع حول المبادرات البيئية والاجتماعية ومبادرات الحوكمة (ESG) التي تقوم بها الشركة. وهي تغطي الأنشطة التي نفذتها Atlas مع الشركات التابعة لها Seaspan Corporation (Seaspan) و APR Energy (APR) في الفترة من 1 يناير 2023 إلى 31 ديسمبر 2023.

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في عام 2023، حققت Atlas إنجازات كبيرة في رحلتنا في المجال البيئي والاجتماعي ومجال الحوكمة. خفضت Seaspan كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2022 وقامت باستثمارات كبيرة في الانتقال إلى استخدام الوقود البحري. تواصل شركة APR تحسين البصمة البيئية الشاملة لأسطول توليد الطاقة الخاص بها من خلال التخلص التدريجي من محركات الديزل الترددية وتقديم توربينات جديدة مرنة في استهلاك الوقود يمكن تشغيلها بوقود أكثر نظافة.

لإظهار التزامها ببناء مكان عمل شامل بدون حواجز لجميع الأفراد للقيام بالنمو والتنمية، تواصل شركة Atlas تعزيز التزامها بالتنوع والإنصاف والتضمين من خلال إنشاء ركائز جديدة شاملة في مكان العمل وتوفير التحيز اللاواعي والتدريب الشامل على مكان العمل للموظفين. ما تزال الحوكمة القوية والممارسات الأخلاقية أساسًا لعمليات Atlas، مما يضمن الشفافية والمساءلة في جميع أنحاء المنظمة.

صرح Bing Chen، الرئيس والمدير التنفيذي، قائلاً: "تتأصل مبادئنا البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة لدينا بعمق في عملية صنع القرار واستراتيجيات الأعمال لدينا، مما يؤدي إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل لجميع الأطراف المعنية. نحن ملتزمون بتشغيل أعمالنا بطريقة مسؤولة ومستدامة مع خلق تأثيرات إيجابية على الأطراف المعنية من خلال توجيه الصناعة نحو إدارة الأصول المسؤولة. نحن ندرك أهمية المبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة في نجاحنا الجماعي ويتضمن نموذج التشغيل لدينا استثمارات متطلعة إلى المستقبل تواصل دفع رحلتنا البيئية والاجتماعية والحوكمة نحو التقدم وتخلق تأثيرات إيجابية للأطراف المعنية لدينا."

للمزيد من المعلومات، برجاء تنزيل تقرير الاستدامة الكامل لعام 2023 من .esg.atlascorporation.com

نبذة عن Atlas Corp

تعتبر شركة Atlas إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال إدارة الأصول، وتتميز بمكانتها كأفضل شركة مالكة ومشغلة في فئتها مع التركيز على التوزيع المنضبط لرأس المال لخلق قيمة مستدامة للمساهمين. إننا نستهدف تحقيق عوائد طويلة الأمد معدلة حسب المخاطر عبر أصول البنية التحتية عالية الجودة في قطاع النقل البحري وقطاع الطاقة وقطاعات للبنية التحتية الأخرى. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع atlascorporation.com.

لمزيد من المعلومات: Cailey Murphy، رئيس الاتصالات المؤسسية، [email protected]

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