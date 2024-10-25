شركة Attention تجمع 14 مليون دولار لتعزيز جميع وظائف المبيعات باستخدام أتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

نيويورك، 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Attention، المنصة التي تحول محادثات العملاء إلى رؤى قابلة للتنفيذ، عن تمويل بقيمة 14 مليون دولار أمريكي من السلسلة A لدعم المرحلة التالية من النمو. قادت Alven هذا الاستثمار، بمشاركة كل من Eniac و645 Ventures وAglae وFrst وLiquid2. يسلط هذا التمويل الضوء على الطلب المتزايد على حلول ومنتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بِـAttention حيث شهدت الشركة زيادة في الإيرادات بمقدار 10 أضعاف هذا العام، مع عملاء من بينهم Crunchbase وBambooHR وAircall وClay وغيرهم.

Anis Bennaceur, CEO (left) and Matthias Wickenburg, CTO (right)

تأسست شركة Attention على يد رائدي الأعمال المتكررين والمتنافسين السابقين، أنيس بن ناصر وماتياس ويكينبورج، وهي تلبي حاجة ماسة في السوق: تمكين فرق الإيرادات من فتح واستخدام البيانات القيمة المخفية في تفاعلات العملاء. الأساليب التقليدية لالتقاط وتحليل هذه البيانات مكلفة ومعرضة للأخطاء وغير مكتملة. تعمل Attention على أتمتة هذه العملية، مما يوفر لفرق المبيعات أداة قوية لإتمام المزيد من الصفقات باستخدام صوت العميل.

قال بن ناصر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Attention: "كانت أتمتة إدخال CRM لمحادثات العملاء وكتابة رسائل البريد الإلكتروني للمتابعة مجرد بداية. هناك الكثير مما يمكن القيام به من هذه التفاعلات الثمينة".

ستستخدم Attention التمويل الجديد لتلبية الطلب القوي في السوق وتوسيع فريقها المتجه إلى السوق، مع الاستمرار في الاستثمار في المنتجات والهندسة لتعزيز قيادته في سوق المبيعات القائمة على الذكاء الاصطناعي - وهي فئة كانت رائدة فيها: إن رؤية Attention طويلة الأجل طموحة: أتمتة المهام الروتينية التي تتولاها فرق الإيرادات والمبيعات بالكامل، مما يتيح لها التركيز على المزيد من الأنشطة الاستراتيجية.

قال ويكنبورغ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Attention: "لقد قمنا ببناء نظام للإدراك يتعلم ويتحسن باستمرار، مما يحقق نتائج أفضل بمرور الوقت". "نعتقد أن تقنيتنا لن تعزز الوظائف فحسب، بل ستعيد تعريفها أيضًا، مما يجعل فرق المبيعات أكثر كفاءة وفعالية من أي وقت مضى".

أضاف توماس كوفيليير، الشريك العام في شركة Alven الرائدة في الاستثمار، والذي دعم أيضًا شركات الذكاء الاصطناعي أحادية القرن التحويلية مثل Dataiku وAlgolia: "تعد القدرات الأصلية الذكاء الاصطناعي التوليدي في Attention نقلة نوعية لنظام الإدراك لوظيفة الإيرادات - حيث يمكنها استنساخ أفضل أداء بشكل فعال من خلال استخلاص الميزات من صفقات المبيعات الناجحة وفي الوقت نفسه تعزيز الإنتاجية بشكل كبير. لدى أنيس وماتياس نظرة استثنائية للمنتج، وقد قاما ببناء عرض مقنع في سوق كبير جدا وسريع النمو وديناميكي."

قال أوستن مايرز، نائب الرئيس للإيرادات في شركة Certificial وعميل Attention: "بفضل Attention، زادت سرعة مبيعاتنا بشكل كبير. مع إدخال CRM الآلي وبطاقات الأداء الثاقبة، تتقدم الصفقات بسلاسة، مما يؤدي إلى تحويلات أسرع. لقد سهّلت عملياتنا وعززت نمو إيراداتنا."

تمثل هذه الجولة من التمويل فصلاً محورياً في قصة نمو Attention. مع وجود أساس قوي، وتوجه استراتيجي واضح، ودعم مستثمرين من الطراز العالمي، تستعد الشركة لتحقيق خطوات كبيرة في إحداث ثورة في تمكين المبيعات للشركات في جميع أنحاء العالم.

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تبذة عن Attention

Attention هي منصة رائدة قائمة على الذكاء الاصطناعي مخصصة لمساعدة فرق المبيعات والإيرادات على إطلاق الإمكانات الكاملة لمحادثات العملاء. من خلال أتمتة استخلاص الرؤى القابلة للتنفيذ، تمكن Attention الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتعزيز الأداء ودفع عجلة النمو.

نبذة عن Alven

Alven هي شركة رأس مال استثماري في مرحلة مبكرة تستثمر في فرق ومنتجات ذات مستوى عالمي وتوجه رواد الأعمال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا. وقد دعمت شركة Alven، التي تدير أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، أكثر من 180 فريقاً في العقدين الماضيين، بما في ذلك العديد من قصص النجاح مثل Stripe وAlgolia وDataiku وQonto وGorgias.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2538940/Attention__Anis_Bennaceur_CEO_and_Matthias_Wickenburg_CTO.jpg