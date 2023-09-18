شركة Augnito تعلن عن تحديثات كبيرة في خدمات للاستضافة الداخلية في المملكة العربية السعودية كجزء من الاستراتيجية المتميزة التي تتبناها الشركة

تؤمن الشركة المزودة لتقنية التعرف على الكلام السريري المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية بأنه يجب نقل البنية المعلوماتية لإنترنت الأشياء (IoT) لمؤسسات الرعاية الصحية وفقًا للوتيرة المناسبة لهم.

الرياض، المملكة العربية السعودية

14 سبتمبر / أيلول 2023

/PRNewswire/ -- تبنت شركة Augnito، إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال البرمجيات كخدمة (SaaS) والشركة الأسرع نموا في العالم في مجال الرعاية الصحية، نهجا فريدا مختلفا عن النهج التي تتبناها شركات التكنولوجيا الصحية والتقنية المالية الحالية، والتي تتسارع فيما بينها إلى اعتماد خدمات الحوسبة السحابية. فقد طور المهندسون المختصون في مجال تقنية التعرف على الكلام السريري خدمة استضافة محلية تعمل بنفس الجودة والكفاءة مثل نظيرتها السحابية، وذلك في محاولة من الشركة لدعم سياسات أمن بيانات المؤسسات وتسهيل عملية الترحيل السحابي.

وتبرز الاستراتيجية البديلة لشركة Augnito البديل في التطبيقات العملية التي تجريها والتزامها الكامل طويل الأمد بالتركيز على خدمة وراحة العملاء والمستخدمين. فخوادم الاستضافة المحلية توفر للعملاء سرعة أداء أعلى، الأمر الذي يحسن أنظمة التشغيل الخاصة بهم بشكل كبير. فضلًا عن ذلك، هناك عدد من التطبيقات القديمة التي لا تزال قيد الاستخدام والتي ستتطلب وقتًا للانتقال منها. وتؤمن شركة Augnito أن إخصائيين الرعاية الصحية سيفضلون التغيير لخدمات الاستضافة الداخلية لما توفره لهم من العمل بطريقة أكثر تفهما وبأسلوب استراتيجي محدد، بدل من التسرع والاستدارة حول الحل.

وقد رحب شركاء الشركة في المنطقة العربية بحماس بفرصة الوصول إلى برامج استثنائية لا تلتزم بمعايير أمن المعلومات الصارمة فحسب، بل تتماشى أيضًا بسلاسة مع إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

دائمًا ما كانت شركة Augnito في طليعة الابتكار التكنولوجي في هذه الصناعة، حيث تتيح أنظمة الحوسبة السحابية الخاصة بها كافة المزايا والمرونة والقابلية للتوسع والكفاءة من حيث التكلفة، وكل هذا أدى إلى إحداث الثورة التي شهدتها هذه الصناعة في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، كان هناك بعض المخاوف الرئيسية التي كانت تؤرق المتخصصين فيما يتعلق ببعض القطاعات الحرجة مثل قطاع الرعاية الصحية، وقد شعروا براحة أكبر في التعامل مع هذه المخاوف من خلال استخدامهم لخدمات الاستضافة الداخلية. ومن ضمن هذه المخاوف: المخاطر الأمنية، والاعتماد المفرط على الإنترنت وشبكات الاتصال، وعدم السيطرة على البنية التحتية للمنظمات الصحية أو مواردها، وكذلك العديد من الأمور الأخرى.

ومن جانبها، تلتزم شركة Augnito بالمعايير التي نص عليها قانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية (HIPAA) وكذلك معايير النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، ومعايير أمن المعلومات SOC 2 وISO 27001 وغيرها من المعايير ذات الصلة، وهذا إن دل فإنه يدل على التزام الشركة بتوفير حلول تقنية آمنة ومأمونة وموثوقة. وقد دعت المملكة العربية السعودية إلى فرض رقابة أكثر صرامة على استضافة البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي، ويتطلب تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه في جوهرها الكثير من القدرات والإمكانات الحاسوبية.

اشتهرت شركة Augnito بنهجها التكنولوجي اليقظ والدقيق والمتمحور حول الإنسان، وقد حدد الفجوات التي تشوب خدمات الاستضافة المحلية في وقت مبكر، وتجنبتها في تطويرها لخدمة استضافة فعليه حديثة بأراضي المملكة العربية السعودية. ومن خلال خوادم الاستضافة الجديدة، سيتمتع مقدمو الرعاية الصحية بالتحكم الكامل والملكية الفردية لأنظمتهم الأمنية وبياناتهم ومواردهم الأخرى. كما يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم معالجة أي مخاوف أو نقاط ضعف محتملة بشكل مستقل وفوري، وكذلك تسمح الخوادم بمزيد من المرونة في دمج الأدوات الجديدة أو إدارة الموارد الحالية.

وقد صرح السيد Rustom Lawyer، الرئيس التنفيذي لشركة Augnito وأحد مؤسسيها قائلا: "أعتقد أنه من الضروري لمؤسسات الرعاية الصحية أن تكون قادرة على تقييم الحلول المتاحة لها واختيار الأكثر منطقية من بينها. فمؤخرا، انتشرت خدمات السحابة الإلكترونية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم ولا تزال آخذة في النمو.



إلا أن قطاع الرعاية الصحية قطاع حرج وحساس للغاية ويجب السماح له بالانتقال إلى خدمات الاستضافة المحلية بوتيرته الخاصة. ففيه بعض الأمور غير الملموسة مثل مستويات راحة المريض والعاملين في المجال الصحي والبيانات المخزنة في السحابة، وهذه أمور لا يمكن إغفالها أو تجاهلها. فكما هو الحال مع ظهور أي تقنية جديدة، لا بد من أن يكون هناك مرحلة انتقالية، والتي يكون فيها الناس مترددين ولا يزالون في مرحلة التعرف علي الأنظمة الجديدة. نحن أردنا أن نجعل هذه المرحلة سهلة التنقل قدر الإمكان لعملائنا".

نبذة عن شركة Augnito:

تعتبر Augnito إحدى الشركات الرائدة المزودة لتقنية التعرف على الكلام السريري المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية، وقد أحدثت الشركة ثورة في مجال التوثيق السريري في سوق الرعاية الصحية العالمي. تهدف شركة Augnito إلى توفير خدمات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية عبر إتاحتها لجميع العاملين في القطاع على نحو آمن إلى جانب تسهيل تدفق الأعمال السريرية، وكذلك تسهيل عمل الأطباء الأمر الذي سيتيح لهم التركيز على شاغلهم الأساسي المتمثل في رعاية المرضى. وتستخدم الحلول التكنولوجية للشركة في قطاع الرعاية الصحية حاليًا في أكثر من 400 مستشفى من 20 دولة حول العالم.

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