شركة Augnito تُعلِن عن استثمار استراتيجي لتسريع الابتكار في مجال الصحة الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،

12 يونيو / حزيران 2024

/PRNewswire/ -- شَكلت الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي الصوتي الطبي Augnito ، تحالفًا مع Dharmendra Ghai ، أحد أهم الأشخاص الداعمين في مجال الصحة الرقمية ويقع مقر مؤسسته في قطر. تهدف استثمارات Ghai وخبراته إلى تسريع تطوير ونشر تقنيات الرعاية الصحية المتطورة في Augnito، مما يعزز تجارب المرضى والكفاءة التشغيلية عبر سلسلة الرعاية العالمية المستمرة.

وبفضل رؤيته الثاقبة وفهمه العميق لأسواق متعددة، أثبت Ghai نفسه كمستثمر ماهر ومستشار موثوق به للعديد من الشركات، ويعمل حاليًا في مجلس إدارة VSee ، وهي منصة رائدة لتقديم الرعاية الصحية عن بُعد، وقد قام باستثمارات ملحوظة في مختلف شركات الصحة الرقمية بما فيها Wellist وMeddy المعروفة )حاليًا باسم HeliumDoc ) ، و 4basecare ، و Mom's Belief ، و NimbleHeart كما أن Ghai هو أيضًا شريك في مجال الصحة الرقمية لجمعية HIMSS (جمعية نظم إدارة ومعلومات الرعاية الصحية)، وهو حاصل على شهادة التعليم التنفيذي من كل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT، وجامعة Stanford، ومستشار في الصحة الإلكترونية لوزارة الصحة في قطر.

تُعد Augnito في طليعة ابتكارات البرمجيات كخدمة SaaS، حيث توفر أحدث تقنيات التعرف على الكلام متعدد اللغات، والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتكنولوجيا معالجة اللغات الطبيعية لمؤسسات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وتستخدم مجموعة الحلول الصوتية المتقدمة التي تقدمها الشركة مبادئ التصميم التي تتمحور حول الإنسان لتلبية الاحتياجات المتطورة لكل من مقدمي الرعاية الصحية والمرضى.

أظهرت شراكات Augnito الأخيرة مع مؤسسات الرعاية الصحية الرائدة في الشرق الأوسط، مثل مستشفى King's College Hospital London (دبي)، وCloud Solutions (HMG Group)، وPrime للرعاية الصحية، ومستشفيات دلة، ومستشفى جامعة الملك عبد العزيز، ومستشفى رأس الخيمة، وغيرها، التزام الشركة بقيادة الابتكار وخَلق تأثير كبير في المنطقة. إن برنامج Augnito متوافق بشكل مُضمَّن مع المتحدثين باللغة العربية الأصلية (اللغة واللهجات)، ويقدم حلولًا لا تشوبها شائبة في تكنولوجيا المعلومات للشركات إلى جانب نهج متميز لنجاح العملاء.

وباعتباره مرجعًا في مجال معلوماتية الرعاية الصحية والابتكار، من المتوقع أن تؤدي رؤى Ghai حول استراتيجية الأعمال الإقليمية، بالإضافة إلى أمن المرضى والتصوير الطبي والخدمات الصحية عبر الهاتف المحمول، إلى تسريع نمو Augnito، وسيعمل هذا التعاون على تسهيل فهم أعمق للفروق الدقيقة في المنطقة والسماح لبرامج Medical Voice AI المُبتكرة بتخصيص منتجاتها لخدمة الشرق الأوسط بشكل أفضل.

وقال Rustom Lawyer، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Augnito: "نحن سعداء لوجود Dharmendra Ghai كمستثمر"، وأضاف قائلًا "إن خبراته ورؤيته لا مثيل لها، ونعتقد أنه سيكون حافزًا في تسريع الابتكار- مما يتيح لنا تقديم حلول أكثر دقة وبديهية إلى السوق، ونتطلع إلى تقديم تجارب رعاية صحية محسنة في دول مجلس التعاون الخليجي GCC، للمرضى ومقدمي الخدمة على حد سواء."

وأعرب Dharmendra Ghai عن حماسه قائلاً: "يسرني الاستثمار في Augnito، وهي شركة أظهرت باستمرار التزامها بالابتكار والتميز في تكنولوجيا الرعاية الصحية، لقد وضعتهم حلولهم التي تتمحور حول الإنسان وفريق القيادة القوي في طليعة صناعة التطبيقات الطبية للتعرف على الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي Medical Voice AI، وأتطلع إلى المساهمة في نموها ونجاحها في سوق الرعاية الصحية العالمية."

وأعلن كلا الطرفين عن التزامهم الثابت بضمان حصول الأطباء على أفضل الأدوات والتقنيات لتقديم رعاية متقدمة للمرضى.

نبذة عن شركة Augnito

Augnito هي شركة متقدمة في ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي الصوتية البديهية والمتطورة، لإحداث ثورة في التوثيق السريري في سوق الرعاية الصحية العالمي. تتيح تقنيات التعرف على الكلام السريري المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وفهم اللغة الطبيعية (NLU) وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، إدخال البيانات الصحية بدقة 99٪، في أي مكان ومن أي جهاز. تساعد شركة Augnito في تبسيط سير العمل السريري، وتسهل الوصول إلى معلومات الرعاية الصحية بشكل آمن، وتضمن حصول الأطباء على مزيد من الوقت للتركيز على اهتماماتهم الأساسية التي تَكمن في رعاية المرضى، وتُستخدَم حلولها حاليًّا في أكثر من 375 مستشفى في نحو 25 دولة.