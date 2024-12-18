شركة Automation Anywhere ترسخ ريادتها في مجال أتمتة العمليات عبر وكيل الذكاء الاصطناعي، وتحقق خامس ربع سنوي من الربحية والنمو السنوي على التوالي

حققت Automation Anywhere أعلى ربع سنوي من حيث الربحية وفقًا للمبادئ غير المحاسبية المقبولة عمومًا (non-GAAP)، بفضل زيادة الطلب من العملاء على صفقات وكيل الذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانتها بصفتها المنصة رقم 1 في مجال أتمتة العمليات الذكية

مدينة سان خوسيه، ولاية كاليفورنيا، 18 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Automation Anywhere، الرائدة في الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن تحقيق خامس ربع سنوي متتالٍ من الربحية وفقًا للمبادئ غير المحاسبية المقبولة عمومًا (non-GAAP) وزيادة في الهوامش الربحية. في أعقاب الزيادة غير المسبوقة في الطلب من العملاء، والتي أدت إلى تضاعف نمو صفقات وكيل الذكاء الاصطناعي خلال الربع الثالث، أكدت الشركة مكانتها بصفتها الرقم 1 في مجال أتمتة العمليات عبر وكيل الذكاء الاصطناعي. كانت Automation Anywhere السباقة في دخول السوق، والأولى في تنفيذ الحل على نطاق واسع، والأولى في تطوير حلول وكيل الذكاء الاصطناعي المخصصة للأعمال، والتي يمكن للعملاء تطبيقها في مختلف القطاعات.

قال Mihir Shukla، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة Automation Anywhere: "بدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي بمحادثات تفاعلية بسيطة وأدوات لتعزيز الإنتاجية الشخصية، ولكن الشركات بدأت الآن تدرك أن إمكاناته الحقيقية تكمن في إنشاء وكلاء للمؤسسات يعملون عبر العديد من الموردين، ما يحقق نتائج هائلة ويعيد تشكيل استثمارات تقنية المعلومات نحو الابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي." "يعكس ذلك القوة المطوِرة لأتمتة العمليات عبر وكيل الذكاء الاصطناعي في تمكين الشركات، وتعزيز الميزة التنافسية، ورفع سقف الممكن في عالمنا سريع التطور. "

إطلاق شركة Automation Anywhere لوكيل الذكاء الاصطناعي في يونيو 2024 أنشأ فئة جديدة من أتمتة العمليات عبر وكيل الذكاء الاصطناعي، تواصل الشركة قيادتها، ما يحقق تأثيرًا ملموسًا للمؤسسات على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، في هذا الربع، فإن أكثر من 70% من الحجوزات الجديدة والإضافية من عملاء منصة الذكاء الاصطناعي. مع انتشار الاعتماد على هذا الحل عبر صناعات مثل الخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتصنيع، ستستمر حلول أتمتة العمليات عبر وكيل الذكاء الاصطناعي من Automation Anywhere في تطوير سير العمل للأعمال التجارية، ما يساعد المنظمات على تحقيق مكاسب فورية في الكفاءة وتمكينها من النمو المستدام في المستقبل المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

شهدت شركة Automation Anywhere اهتمامًا أكبر من المتوقع من العملاء الجدد في أتمتة المحادثات المدعومة من Amazon Q خلال الربع الثالث. من خلال هذه الشراكة، يستطيع العملاء التخفيف من الضغوطات التشغيلية وتحويل سير العمل إلى عمليات آمنة ومرنة تحقق نتائج تجارية ملموسة.

قال Rahul Patet، قائد الأتمتة في شركة Alight، المزود الرائد للحلول الرقمية المتكاملة للموارد البشرية والأعمال السحابية: "نحن متحمسون لرؤية شراكة AWS وAutomation Anywhere تجلب الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى أتمتة العمليات المؤسسية، والمزج بين المعرفة ونماذج اللغة الكبيرة (LLM) لأتمتة مسارات العمل المعقدة." "نعتقد أن قوة أتمتة العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي لديها القدرة على تحويل طريقة عمل الشركات في المستقبل."

أبرز الأحداث التجارية

أدت زيادة الطلب من العملاء إلى مضاعفة صفقات وكيل الذكاء الاصطناعي خلال الربع الثالث

استمرت الشركة في رؤية الأرقام تضاعف فيما يخص عملاء الإيرادات السنوية المتكررة ( ARR ) التي تتجاوز مليون دولار

حققت الشركة معدل نجاح بنسبة 80% من مرحلة "إثبات المفهوم" ( POC ) إلى مرحلة الإنتاج ثم نشر وكيل الذكاء الاصطناعي للاستخدام عبر العالم.

استمرت الشركة في الحفاظ على موقف مالي قوي: انتهت من الربع برصيد نقدي قوي، مدعومًا بالنمو في التدفق النقدي الحر.

الأحداث البارزة الإضافية لهذا الربع

تم الاعتراف بشركة Automation Anywhere من قبل Gartner كقائد في أبحاث Emerging Market Quadrant (رباعي السوق الناشئ) لتطبيقات إدارة المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

كما تم الاعتراف بشركة Automation Anywhere من قبل Gartner في مجال هندسة الذكاء الاصطناعي التوليدي كقائد ناشئ في أبحاث Emerging Market Quadrant (رباعي السوق الناشئ)

زيادة في نشر أتمتة المحادثات من شركة Automation Anywhere ، المدعومة من Amazon Q

إطلاق شركات تسريع لحلول وكيل الذكاء الاصطناعي مع تضاعف أرقام تنفيذ الحلول في السوق

أعلنت شركة Automation Anywhere عن تحالف استراتيجي مع PwC India لمساعدة العملاء على تحقيق نمو أكبر، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق كفاءة من حيث التكاليف عبر مؤسساتهم

تم تصنيف شركة Automation Anywhere ضمن قائمة Newsweek لأفضل 200 مكان عمل في أمريكا لعام 2024، وذلك تقديرًا لمشاعر ورضا الموظفين

انتهى الربع الثالث لشركة Automation Anywhere في 31 أكتوبر 2024. بصفتها شركة خاصة، فلا تكشف Automation Anywhere عن معلومات مالية مفصلة.

نبذة عن شركة Automation Anywhere

Automation Anywhere شركة رائدة في أتمتة العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تمكّن المؤسسات من تعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتشجيع الابتكار، وتحسين خدمة العملاء، وتسريع نمو الأعمال. يعتمد نظام AI + Automation Enterprise System الخاص بالشركة على الذكاء الاصطناعي المتخصص وعوامل الذكاء الاصطناعي الذاتية، ويوفر استكشاف العمليات، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، وتنظيم العمليات الشامل، ومعالجة الوثائق، والتحليلات، مع التركيز بشكل أساسي على الأمن والحوكمة. انطلاقًا من رؤيتها لدعم مستقبل العمل، تلتزم Automation Anywhere بإطلاق العنان للإمكانات البشرية من خلال الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد من المعلومات عبر: www.automationanywhere.com

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2383572/4805544/Automation_Anywhere_Logo.jpg