شركة Azista BST Aerospace تطلق أول قمر صناعي من مصنعها للتصنيع الشامل

حيدر أباد، الهند وأحمد أباد، الهند وبرلين، 13 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- تُطلق شركة Azista BST Aerospace، التي يتراءى لها التصنيع الشامل للأقمار الصناعية التي تُصنّع في الهند للسوق العالمية، أول قمر صناعي من طراز ABA First Runner (AFR)، والذي يحمله صاروخ SpaceX Falcon 9 على متنه يوم 12 يونيو 2023، الساعة 02:19 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ كجزء من مهمة Transporter 8.

Azista BST First Runner - Electro Optical Wide Swath Satellite AFR, loaded into the Falcon 9 payload fairing as part of the Transporter 8 mission.

أنشأت شركة Azista BST Aerospace منشأة غاية في الحداثة تبلغ مساحتها 50000 قدم مربع يمكنها استيعاب إنتاج قمرين صناعيين كل أسبوع. أما القمر الصناعي الأول (AFR)، فهو قمر صناعي بوزن 80 كجم تم إنشاؤه على منصة ناقل معيارية ويستضيف حمولة استشعار بصري عن بعد واسعة النطاق مع إمكانيات تصوير شاملة ومتعددة الأطياف. يُعتبر القمر الصناعي (AFR) الأول من نوعه في الحجم والأداء تُنشئه شركة فضاء خاصة في الهند، حيث يستطيع دعم العديد من التطبيقات الهامة للأغراض المدنية والدفاعية.

تلتزم شركة Azista BST Aerospace بالدوافع الهندية نحو مبادرتي "الاكتفاء الذاتي" (Atmanirbhar Bharat) و"صنع في الهند" (Make in India). صرّح المدير الإداري للشركة سرينيفاس ريدي مالي قائلاً: "يمثل إطلاق القمر الصناعي (AFR) بداية مثيرة لدعم تحقيق الأبراج الفضائية لمختلف التطبيقات. ومصنعنا في أحمد أباد جاهز بالفعل لإنتاج 10 من هذه الأقمار الصناعية خلال عام 2024."

كما أفاد المدير سونيل إندورتي قائلاً: "تدعو Azista BST Aerospace الباحثين والمنظمات المهتمة باستكشاف استخدام بيانات الأقمار الصناعية الحديثة لمختلف التطبيقات الجغرافية المكانية للتواصل معنا والاستفادة من هذه الفرصة المشوقة."

تعمل Azista BST Aerospace بالفعل على تنفيذ المجموعة التالية من الأقمار الصناعية لإثبات قدراتها مع حمولات متعددة الاستخدامات مع حاملات الأقمار الصناعية المعيارية الخاصة بها. سيتم إطلاق العديد من هذه الأقمار الصناعية في غضون 12-24 شهرًا القادمة لإنشاء تراث فضائي وترسيخ قدرات الإنتاج المتكاملة رأسيًا من الهند.

نبذة عن شركة Azista BST Aerospace Pvt. Ltd. (ABA)

شركة Azista BST Aerospace Pvt. Ltd. (ABA) هي مشروع مشترك بين شركة Azista Industries Pvt. Ltd. وشركة Berlin Space Technologies GmbH. تمتلك شركة ABA وتدير مصنعًا في أحمد أباد بالهند لتصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة في الهند للسوق العالمية. القدرة الإنتاجية السنوية المثبتة لشركة ABA والتي تبلغ 100 قمر صناعي صغير تجعلها أكبر منشأة لتصنيع الأقمار الصناعية في الهند. تدير الشركة منشأة تبلغ مساحتها 50000 قدم مربع ذات بنية تحتية حديثة لتطوير وتصنيع أنظمة فضائية موثوقة للغاية.

لمزيد من المعلومات أو لفرص الشراكة أو للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

بهاراث سيمها ريدي بي،

مدير تطوير الأعمال،

Azista BST Aerospace Pvt Ltd.

[email protected]

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