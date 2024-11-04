شركة BAIC تتألق في معرض جدة الدولي للسيارات 2024، وتعزز علاقاتها في الشرق الأوسط بالتعاون مع كأس الخليج

صدر عن

BAIC INTL

04 نوفمبر, 2024, 00:53 AST

جدة، المملكة العربية السعودية، 3 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- في معرض جدة الدولي للسيارات 2024 الأخير، عرضت BAIC أحدث نماذجها وابتكاراتها التكنولوجية، مما عزز من ريادتها في سوق الشرق الأوسط. وقد تم تسليط الضوء على سيارتي BJ30 وBJ60، اللتين لم تعرضا فقط الأداء المتميز في فئة السيارات الخفيفة على الطرقات الوعرة، بل أيضاً التقنيات الذكية المتقدمة، بما في ذلك نظام القيادة الهجين المبتكر "Magic Core" لتعزيز تجربة القيادة. من خلال مساحة عرض مصممة بعناية وأنشطة تفاعلية جذابة، استطاعت شركة BAIC أن تقيم علاقة قوية مع المستهلكين، مما عزز من تأثير علامتها التجارية بشكل كبير.

Continue Reading
image_5028817_30617352
image_5028817_30617352

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن كل من السيد جاسم الرماحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والسيد سونغ وي، رئيس شركة BAIC Motor، عن دور شركة BAIC كشريك رسمي لكأس الخليج العربي 26. وتجاوز ما قدمته شركة BAIC في معرض السيارات هذا مجرد سيارات؛ بل أكد على جذور الشركة في سوق الشرق الأوسط. ومع التطور السريع الذي يشهده قطاع السيارات في هذه المنطقة، تستجيب شركة BAIC بفاعلية لمتطلبات السوق، وتسعى جاهدة لتزويد المستهلكين المحليين بحلول تنقل عالية الجودة.

يسلط نظام القيادة الهجينة "Magic Core" الذي تم عرضه في معرض جدة الدولي للسيارات هذا العام الضوء على التكنولوجيا الرائدة لشركة BAIC، والتي تم تصميمها لدمج القوة الديناميكية بسلاسة مع التحكم المحسن. تؤكد شركة BAIC التزامها بوضع معايير الصناعة في مجال التنقل الذكي. يؤكد هذا النظام على سعي العلامة التجارية ليس فقط لتلبية التوقعات بل لإعادة تعريفها أيضا، مما يعزز مكانة BAIC كشركة رائدة عالميا مكرسة لتوفير سيارات توفر قابلية تكيف وجودة ومتعة قيادة لا مثيل لها في سوق ديناميكية.

اشتهرت BAIC بجمعها بين الأداء القوي والتكنولوجيا المتقدمة، وأصبحت علامة تجارية موثوق بها بين المستهلكين في الشرق الأوسط الذين يقدرون المتانة والقدرة على التكيف والتصميم المبتكر. ومن خلال تركيزها القوي على حلول القيادة الذكية وعروض السيارات المتنوعة، تلبي BAIC متطلبات المناظر الطبيعية وظروف القيادة المتنوعة في المنطقة، بدءاً من البيئات الحضرية وحتى الصحاري المفتوحة.

تستثمر شركة BAIC بنشاط في فهم ومواءمة الثقافة والتفضيلات والاحتياجات المحلية، وبالتالي بناء علاقات قوية مع المستهلكين والشركاء في جميع أنحاء المنطقة. لم يقتصر هذا التفاني على تعزيز موطئ قدمها في السوق فحسب، بل عزز مكانة BAIC كشركة رائدة في التفكير المستقبلي، حيث وضعت معايير للجودة وقيادة الابتكار في صناعة السيارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2547359/image_5028817_30617352.jpg

من نفس المصدر

إطلاق مبتكر في معرض جدة الدولي للسيارات لعام 2024: تقديم طرازي BJ30 و BJ60 من BAIC

إطلاق مبتكر في معرض جدة الدولي للسيارات لعام 2024: تقديم طرازي BJ30 و BJ60 من BAIC

يسعد BAIC كشف النقاب عن أحدث إصداراتها ضمن مجموعتها القوية ومتعددة الاستخدامات في معرض جدة الدولي للسيارات لعام 2024، مع طرحها سلسلة BJ30 وسلسلة BJ60....
BAIC تعرض تشكيلة متقدمة في معرض جدة الدولي للسيارات 2024

BAIC تعرض تشكيلة متقدمة في معرض جدة الدولي للسيارات 2024

تفخر "بي إيه آي سي" (BAIC) ، واحدة من العلامات التجارية الرائدة للسيارات في الصين ، بتقديم أحدث تشكيلة لها في معرض جدة الدولي للسيارات لعام 2024 ،...
المزيد من الإصدارات من هذا المصدر

استكشف

السيارات

السيارات

النقل / الشاحنات / السكك الحديدية

النقل / الشاحنات / السكك الحديدية

أخبار العروض التجارية

أخبار العروض التجارية

المنتجات / الخدمات الجديدة

المنتجات / الخدمات الجديدة

المزيد من البيانات الصحفية في مواضيع ذات صلة