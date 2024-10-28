شركة BAIC تستعد لمعرض جدة الدولي للسيارات 2024

جدة، المملكة العربية السعودية، 28 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تستعد BAIC لظهور مميز في معرض جدة الدولي للسيارات 2024، الذي سُيقام في الفترة من 29 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2024، في قُبَّة Jeddah Superdome بالمملكة العربية السعودية. تحت شعار "WILD TO GREEN"، تُقَدم BAIC أحدث ابتكاراتها في تكنولوجيا السيارات المُستدامة، التي تجمع بين قدرات الطرق الوعرة القوية والحلول الصديقة للبيئة. سيتم إطلاق طرازين مُرتقَبين بشدة؛ هما سلسلة BJ30 وسلسلة BJ60، كما سيتمكن الزوار من تجربة هذه الطرازات الجديدة من خلال القيادة التجريبية.

تَجمع BJ30 بين القُدرة على السير في الطرق الوعرة والتكنولوجيا الذكية، مما يوفر تنوعًا للسائقين العصريين. يضمن نظام الدفع الرُباعي الكهربائي المتطور تحكُّمًا سَلِسًا عبر جميع أنواع التضاريس، مع التكيُّف السلس بين طرق المدينة والمسارات الوعرة. تُعزز مزايا نظام مُساعدة القيادة المتقدمة - مثل مثبت السرعة التكيُّفي - من السلامة، مما يجعل BJ30 السيارة المثالية لمُغامَرات المدينة والطرق الوعرة. ومع توفُّر إصدار البنزين والإصدار الهجين، تُلَبي سيارة BJ30 تفضيلات السائقين المتنوعة.



يعمل الطراز الهجين على تحسين كفاءة استهلاك الوقود وزيادة مدى القيادة، مما يوفر تجربة متطورة وقادرة لأولئك الذين يبحثون عن المغامرة والراحة.

سيتم أيضًا إطلاق إصدار البنزين من سيارة BJ60 في المعرض، والذي يُقدم مزيجًا مثاليًا من الفخامة والقدرة على السير في الطرق الوعرة. تم بناء السيارة على هيكل عالي القوة مع أبعاد كبيرة، مما يضمن المتانة والسلامة، أما في داخل السيارة، فيمكن للسائقين الاستمتاع بمقاعد كهربائية قابلة للتعديل في 12 اتجاهًا، وإضاءة محيطية متوفرة بـ 256 لونًا، وزجاج عازل للصوت، ونظام صوت Infinity مع 12 مُكَبر صوت لتجربة قيادة راقية. تم تصميم BJ60 للراحة في الرحلات الطويلة، وهي خيار مثالي لعُشاق المغامرات الذين يُقَدرون الأداء القوي والمقصورة الفخمة، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض إصدار BJ60 Thunder خلال الحَدَث.

سيشارك رئيس BAIC، إلى جانب مسؤولي كأس الخليج والشركاء المحليين خلال معرض السيارات، في حفلات الإطلاق الكُبرى لهذين الطرازين. سيحظى الحاضرون برؤى حصرية عن المنتجات، يتبعها إعلان رسمي عن الأسعار، كما سيحضر النجم الرياضي طلال المشعل الحدث، مما يزيد من إثارة الحدث.

عندما تلتقي التكنولوجيا بالبرية، والمدينة بالطبيعة الوحشية، ستقدم لك كلًا من BAIC BJ30 وBJ60 Thunder تجربة قيادة غير مسبوقة، دعونا نتطلع إلى ذلك معًا!

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