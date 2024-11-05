شركة BAIC تنضم إلى كأس الخليج 2024 احتفالاً بكرة القدم

جدة، المملكة العربية السعودية، 5 نوفمبر 2024/PRNewswire/ -- في معرض جدة الدولي للسيارات لعام 2024، صرّح السيد جاسم الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (AGCFF)، والسيد سونغ وي، رئيس BAIC Motor، أن BAIC أصبحت الشريك الرسمي لكأس الخليج في دورته السادسة والعشرين. "تُلهمنا روح الشعب الخليجي بكل ما تتسم به من إيجابية ووحدة ومثابرة وطموح، وكلها قيمٌ تتماشى جيدًا مع روح شركة BAIC. وقد تجلب هذه الشراكة فرصًا جديدة مثيرة وتطورًا ولحظات لا تنسى للجميع،" قال السيد سونغ.

تشجع شركة BAIC محبي كرة القدم على المشاركة في أنشطة كأس الخليج عبر مجموعة متنوعة من القنوات، وسيكون لديهم فرصة لمشاركة قصصهم الشخصية مع BAIC أو الحضور إلى معرض جدة للسيارات باستخدام علامات الهاشتاج المخصصة للفعالية، بحيث يتمكّنوا من التفاعل بشأنها عبر الإنترنت. قد تهدي شركة BAIC المشاركون المحظوظون بجوائز رائعة بمناسبة كأس الخليج الرائعة، ومن ذلك كرات قدم تحمل توقيع طلال اللاعب الأسطوري طلال المشعل وكذلك تذاكر لحضور إحدى مباريات كأس الخليج.

إضافةً إلى ذلك، تحث شركة BAIC أيضًا مشجعي كرة القدم على المشاركة في التنبؤات الافتراضية والتصويت على أفضل اللاعبين ومشاركة لحظات المباراة المفضلة لديهم على وسائل التواصل الاجتماعي. تعرض العلامة التجارية أنشطة تفاعلية متنوعة تُعبر بوضوح عن روحها الشبابية والابتكارية، فضلاً عن شغفها بكرة القدم والتزامها بالتميز في الجودة. وعلّق السيد جاسم الرميحي قائلاً: "نتوجه إلى BAIC بالشكر الخالص لدعمها، ونتطلع معًا إلى تحقيق النجاحات المستدامة التي تخدم شغف مشجعي كرة القدم وتعزز أهمية البطولة باعتبارها مهرجانًا رياضيًا وثقافيًا يوحد شعب المنطقة."

دأبت شركة BAIC على تقديم نفسها باعتبارها علامة تجارية عالمية موثوق بها للسيارات. قال أدولفو بارا، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لفعاليات كرة القدم في IMG: "بصفتنا شريكًا للسيارات، فإننا نتطلع إلى التوسع في نجاح هذه الشراكة بهذه النسخة القادمة من كأس الخليج لعام 2024، وذلك للتنمية المنافسة للمستقبل". وجدير بالذكر أن هذه الشراكة تمثل حلقة الوصل بين BAIC والمستخدمين في الشرق الأوسط، ليس فقط لتعزيز استراتيجية BAIC الدولية ولكن أيضًا لترسيخ الاعتراف الدائم بالعلامة التجارية والولاء بين جمهور الشرق الأوسط، ما يعكس باستمرار رؤية BAIC لإنشاء تجارب التنقل الاستثنائية للمستخدمين من خلال التقنيات الرائدة.