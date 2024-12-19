شركة BAIC تواصل تعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوسع تأثير علامتها التجارية على المستوى الإقليمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19 ديسمبر، 2024 /PRNewswire/ -- في السادس من ديسمبر، أعلنت شركة BAIC رسميًا عن إطلاق سيارتها الجديدة المرتقبة من طراز BJ30 في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يشكل خطوة جديدة لتعزيز حضورها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقبل ذلك، حقق طراز BJ30 نجاحًا ملموسًا في عدد من دول المنطقة، بما في ذلك مصر والسعودية وقطر والبحرين والكويت، حيث أظهر أداءً متميزًا وتكيفًا فائقًا، محققًا اهتمامًا واسعًا وإشادة كبيرة من دول المنطقة.

تكمن نقاط البيع الأساسية لسيارات BJ30 في التصميم القوي والتكنولوجيا الذكية والتكيف متعدد السيناريوهات. ويتميز الطراز كذلك بتصميم خارجي أنيق وعصري، ومقصورة داخلية متطورة تجمع بين الراحة والتكنولوجيا، فضلًا عن نظام قيادة متقدم (ADAS) من المستوى الثاني L2، إلى جانب نظام هجين فعال وموثوق لتوليد الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الطراز بمقاعد متعددة الوظائف، ونظام قيادة يناسب جميع التضاريس (لتشمل أوضاع القيادة على الطين والرمال)، وقدرات استثنائية للقيادة على الطرق الوعرة. بفضل هذه الخصائص، يلبي طراز BJ30 كافة الاحتياجات المتنوعة التي يحتاجها عملاء منطقة الشرق الأوسط في سياراتهم، ويقدم دعمًا شاملاً لكل من عشاق الطرق الوعرة والمسافرين في المناطق الحضرية، مما يجعله الخيار المثالي للجمع بين المغامرات في الهواء الطلق والتطبيق العملي اليومي.

من حيث الأداء، يتميز نظام القيادة الهجين الذكي في سيارات BJ30 بتكامل مثالي بين محركين كهربائيين ومحرك احتراق داخلي (ICE)، مما يوفر كفاءة استثنائية في استهلاك الوقود والأداء القوي. هذا ويستهلك طراز BJ30 وقودًا بمعدل منخفض يصل إلى 6.45 لتر لكل 100 كيلومتر، مع تسارع مذهل من 0 إلى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 6.9 ثانية فقط، ويوفر كفاءة في استهلاك الطاقة تضاهي أداء محرك بقوة 3.0T. كما يضم نظامًا ذكيًا لإدارة الطاقة يقوم تلقائيًا بتعديل أوضاع القيادة وفقًا لظروف الطريق واحتياجات السائق، لضمان قيادة سلسة وفعالة مع القضاء على مخاوف نفاذ الطاقة على مدى القيادة الطويل.

تعتبر منطقة الشرق الأوسط عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية شركة BAIC نحو التوسع العالمي، حيث تلعب دورًا محوريًا في تعزيز تطور العلامة التجارية على الصعيد الدولي. وبفضل رؤيتها الثاقبة لمتطلبات واحتياجات السوق وقدراتها المتميزة في تصنيع منتجاتها، تواصل شركة BAIC تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط بشكل مُطرد. وفي ظل التحولات العميقة التي يشهدها قطاع السيارات، تلتزم شركة BAIC بالابتكار التكنولوجي، وتُرسخ مكانتها في طليعة التكنولوجيا العالمية لدفع عجلة التحول الرقمي والتطوير الذكي لقطاع السيارات. وتتطلع شركة BAIC في المستقبل إلى تزويد المزيد من المستخدمين بحلول تنقل أكثر أمانًا وذكاءً وراحة.

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