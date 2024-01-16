شركة BETS تعلن عن نتائج عمليات التعدين للعام التقويمي 2023

تشانغشا، الصين، 16 يناير 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Bit Brother Limited (المُشار إليها بـ "الشركة" أو "نحن" أو "Bit Brother") (NASDAQ: BETS ) عن النتائج غير المراجعة لعمليات مزرعة التعدين للعام التقويمي 2023 المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

تدير الشركة حاليًا مزرعتين للتعدين في الولايات المتحدة، والأولى تقع في كلايد تكساس وبدأت عملياتها في 17 يناير 2023 ووصلت إلى طاقتها الكاملة التي تبلغ 6 ميجاوات في مايو الماضي بعد تركيب خوادم تعدين تبلغ 1.5 ميجاوات. أما الموقع الثاني فيقع في أبيلين في تكساس ومن المتوقع أن يبدأ العمل في منتصف يناير 2024.

أبرز الأحداث في عام 2023

• بداية من31 ديسمبر 2023، استخرج الموقع الأول ما يقرب من 136 بيتكوين، محققًا إيرادات تبلغ حوالي 6.2 مليون دولارًا بناءً على سعر البيتكوين في ديسمبر الماضي.

• وبداية من 31 ديسمبر 2023، حقق الموقع الأول ما يقارب مليون دولار أمريكي من توفير الكهرباء وأرباح إدارة الطاقة من خلال اتفاقية إمداد الطاقة "Hedged Electricity Price" مع مزود كهرباء بالتجزئة (REP) ضمن الولاية القضائية لمجلس Electric Reliability Council (ERCOT).

المخطط الإستراتيجي لعام 2024

• من المتوقع أن يبدأ العمل في الموقع الثاني في منتصف يناير 2024، بإنتاج شهري يقدر بـ 12 بيتكوين من الدفعة الأولية التي تبلغ 3300 وحدة من جهاز التعدين S19. وبالتالي، من المتوقع أن يحقق الموقعين الأول والثاني إنتاجًا شهريًا مشتركًا يبلغ 24 عملة بيتكوين على افتراض أن أجهزة التعدين تعمل بشكل طبيعي.

• أبرمت شركة Bit Brother اتفاقية استشارية مع شركة Cruxforce, LLC، تهدف إلى العثور على مزرعة تعدين بسعة قصوى لإمدادات الطاقة تبلغ 40 ميجاوات للموقع الثالث.

علَّق الرئيس التنفيذي جاك وو قائلًا "في عام 2024، سوف نوسِّع نطاق عمليات التعدين لدينا ونُحسِّن القدرة التشغيلية والإنتاج." "بافتراض استمرار توجه أسعار البيتكوين الحالي، نعتقد أننا سنحقق إنجازًا أكبر في مجال العملات المشفرة من خلال مجهودات الابتكار المستمر والاستثمارات الإستراتيجية."

تسعى الشركة إلى توفير أكبر قدر ممكن من الشفافية بشأن عمليات تعدين عملات البيتكوين التي تقدمها. يُبيِّن الرابط أدناه عملات البيتكوين التي استخرجناها في الوقت الفعلي:

https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/37frzvqQeAzf6hWj4J9zrEzZf4WJoo3sRR

لا تتضمن نتائج التعدين هذه أي نتائج مالية للشركة ولا تتناول عمليات الشركة الأخرى غير المتعلقة بالتعدين، مثل شركات إدارة الأعمال. كما أن مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا في الولايات المتحدة لتعدين العملات المشفرة معقدة وناشئة وغير محددة. قد لا يُعتَرَف بالعملات المشفرة كأموال نقدية أو ما يعادلها، وقد لا تكون أنشطة التعدين مؤهلة بإثبات الإيرادات. ليس للعملات المشفرة قيمة متأصِّلة، وليست عملة قانونية معترف بها من قِبل أي جهة حكومية، وقد لا يكون من الممكن تحويلها إلى عملات ورقية. لذلك يُنصح المستثمرون بعدم الاعتماد بشكل مُفرِط على نتائج التعدين وحدها، دون النظر في المقاييس المالية وغير المالية الأخرى.

نبذة مختصرة عن Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd هي شركة متعددة الأوجه لها عمليات تمتد إلى إدارة الأعمال في الصين ومشاريع في مجال سلسلة الكتل والعملات المشفرة في الولايات المتحدة. وضمن الولاية القضائية الأمريكية، تُدير الشركة بشكل إستراتيجي مرافق تعدين العملات المشفرة وتدمجها. ومن خلال فريق مُكرّس من المتخصصين، تدير الشركة حاليًا مزرعتين للتعدين في الولايات المتحدة وهي ملتزمة بتحقيق المزيد من النمو في عملياتها الخاصة بسلسلة الكتل والعملات المشفرة. . لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.bitbrother.com .

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التي قد تتضمن "بيانات تطلعية". وتعد جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية الواردة هنا "بيانات تطلعية". وغالبًا ما تُعرف هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "يعتقد" أو "يتوقع" أو عبارات مماثلة تتضمن مخاطرًا وشكوكًا معروفة وغير معروفة. على الرغم من أن الشركة ترى أن التوقعات التي تعكسها هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها تنطوي على افتراضات ومخاطر وشكوك، وقد تكون هذه التوقعات غير صحيحة. يجب أن لا تعتمد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية والتي لا ترتبط فقط بما يلي تاريخ هذا البيان الصحفي. يمكن أن تختلف النتائج الفعلية للشركة ماديًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية نتيجة للعديد من العوامل. تتضمن هذه المخاطر والشكوك على سبيل المثال لا الحصر، عوامل الخطر التي وصفتها BETS في سجلّاتها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة (المُشار إليها بـ "SEC"). يمكن أن تؤدي عوامل الخطر هذه وتلك المُحدّدة في أماكن أخرى من هذا البيان الصحفي وغيرها من العوامل، إلى اختلاف في النتائج الفعلية ماديًا عن الأداء التاريخي، ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• سياسات الحكومة المحلية والإشراف التنظيمي على عمليات تعدين العملات المشفرة وعملياتنا الأخرى.

• لا تزال أعمال تعدين العملات المشفرة في BETS قيد التطوير، مع وجود العديد من الشكوك في التوجهات المستقبلية والتكامل بين قطاعات أعمال الشركة الأخرى.

• الفشل في إدارة أعمال تعدين العملات المشفرة التي أطلِقَت حديثًا بشكل فعال.

• قد يؤدي الفشل في الوصول إلى كمية كبيرة من الطاقة بتكاليف معقولة إلى زيادة كبيرة في نفقات تشغيل عمليات BETS والتأثير سلبًا فيما يتعلق بالطلب على أنشطة تعدينها.

• أي عطل كبير أو ممتد في مرافق تعدين العملات المشفرة التي تديرها BETS أو في الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك الأنشطة الخارجة عن سيطرتها، من شأنه أن يؤدي إلى تكاليف وتعطيلات كبيرة وقد يقلل من تأثير عامل الجذب الخاص بمرافقها ويضر بسمعة أعمالها التجارية ويؤثر سلبًا بشكل مادي على نتائج عملياتها.

• يمكن أن تؤدي الخروقات الأمنية المؤكدة أو المزعومة لخوادم تعدين العملات المشفرة لدينا إلى تعطيل عمليات BETS وقد يكون لها تأثير سلبي مادي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

• تقلب أسعار العملات المشفرة.

• المخاطر والشكوك الأخرى المشار إليها في تقارير أو مستندات لجنة الأوراق المالية والبورصة لدى BETS المقدمة أو التي سَتُقَدَّم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة من قِبل BETS.

وبناءً على ذلك، لا ينبغي الاعتماد على البيانات التطلعية على أنها تمثل وجهات نظرنا بداية من أي تاريخ لاحق، ويجب ألا تعتمد بشكل مُفرِط على هذه البيانات التطلعية عند تقرير ما إذا كنت ستستثمر في أوراقنا المالية. لا نتعهد بأي التزام بتحديث البيانات التطلعية لتظهر الأحداث أو الظروف بعد تاريخ إصدارها، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.