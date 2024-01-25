شركة BETS تُعلن عن تسليم كل المعدات في Second Mining Farm

تشانغشا، الصين، 25 يناير 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Bit Brother Limited (المشار إليها لاحقًا بـ "الشركة" أو "نحن" أو "Bit Brother") (رمزها في بورصة NASDAQ: BETS) أن تعلن أنه تم تسليم كل المعدات اللازمة لتشغيل مزرعتنا الثانية لتعدين العملات الرقمية، Second Mining Farm. نظرًا إلى الطقس الشديد البرودة في منتصف يناير في تكساس، لم يتم تسليم بعض المعدات التي كان من المتوقع تسليمها قبل 10 يناير 2024، بل تم التسليم يوم 19 يناير 2024. وحتى الآن، تلقت الشركة دفعة أولية مكونة من نحو 1400 من أدوات التعدين وحاويات التعدين والمحولات وحواجز الصوت وغيرها من المعدات اللازمة للعملية. تم تركيب واختبار 1400 أداة تعدين. وتم الانتهاء من غالبية أعمال تجميع المعدات الأخرى واختبارها. ونحن نستعد لمرحلة الفحص الذي سيُجرى من جانب مدينة أبيلين، ومن ثم إصدار شهادة الإشغال. وتتوقع شركة Bit Brother الحصول على شهادة الإشغال وبدء العمل في الموقع رقم 2 في مطلع شهر فبراير 2024.

معلومات عن Bit Brother Limited

Bit Brother Ltd هي شركة متعددة الأوجه لديها عمليات تشمل إدارة الأعمال في الصين ومشروعات البلوكتشين والعملات الرقمية في الولايات المتحدة. وضمن نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة، تقوم الشركة بإدارة ودمج مرافق تعدين العملات الرقمية بشكل استراتيجي. تقوم الشركة حاليًا بتشغيل مزرعتي تعدين في الولايات المتحدة مع فريق من المتخصصين يكرس جهوده لهذا الغرض، وهي ملتزمة بمواصلة نمو عمليات البلوكتشين والعملات الرقمية الخاصة بها. لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: www.bitbrother.com.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض الإفادات التي قد تتضمن "بيانات تطلعية". كل البيانات - بخلاف بيانات الحقائق التاريخية الواردة هنا - هي "بيانات تطلعية". وغالبًا ما يتم تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام مصطلحات تطلعية مثل "يُعتقد" أو "يُتوقع" أو تعبيرات مماثلة تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة. ومع أن الشركة تعتقد أن التوقعات الواردة في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها تنطوي على افتراضات ومخاطر وشكوك، وقد يثبت عدم صحة هذه التوقعات. ومن ثم، يجب عليك عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية، والتي لا يؤخذ بها إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي. قد تختلف النتائج الفعلية للشركة اختلافًا جوهريًا عن تلك المتوقعة في هذه البيانات التطلعية نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل. وتشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، عوامل الخطر التي وصفتها BETS في إيداعاتها لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC"). يمكن أن تتسبب عوامل الخطر هذه، وتلك التي تم تحديدها في مكان آخر في هذا البيان الصحفي، من بين عوامل أخرى، في اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن الأداء التاريخي وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

سياسات الحكومة المحلية والإشراف التنظيمي على عمليات تعدين العملات الرقمية وعملياتنا الأخرى؛

لا تزال أعمال تعدين العملات الرقمية الخاصة بـ BETS قيد التطوير، مع وجود العديد من الشكوك في الاتجاه المستقبلي وتكامل قطاعات الأعمال الأخرى في BETS؛

الفشل في إدارة أعمال تعدين العملات الرقمية التي تم إطلاقها حديثًا بشكل فعال؛

قد يؤدي الفشل في الوصول إلى كمية كبيرة من الطاقة بتكاليف معقولة إلى زيادة نفقات تشغيل BETS بشكل كبير، ما يؤثر سلبًا في الطلب على أنشطة التعدين الخاصة بـ BETS؛

وأي إخفاق كبير أو طويل الأمد في مرافق تعدين العملات الرقمية التي تديرها BETS أو الخدمات التي تقدمها، بما في ذلك الأحداث الخارجة عن سيطرتها، من شأنه أن يؤدي إلى تكاليف واضطرابات كبيرة وسيقلل من جاذبية مرافقها، ويضر بسمعتها التجارية ويكون له تأثير سلبي ملموس في نتائج عملها؛

ويمكن أن تؤدي الخروقات الأمنية الحقيقية أو المزعومة لخوادم تعدين العملات الرقمية لدينا إلى تعطيل عمليات BETS ما يترك أثرًا سلبيًا ملموسًا في أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملها؛

وهذا فضلاً عن تقلب أسعار العملات الرقمية؛

والمخاطر والشكوك الأخرى المشار إليها في تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات الخاصة بـ BETS أو المستندات المقدمة أو التي سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة بواسطة BETS.

وعلى ذلك، ينبغي عدم الاعتماد على البيانات التطلعية باعتبارها تمثل وجهات نظرنا اعتبارًا من أي تاريخ لاحق، ويجب ألا تعتمد بشكل غير مبرر على هذه البيانات التطلعية في اتخاذ القرار بشأن ما إذا كنت تريد الاستثمار في أوراقنا المالية أم لا. ونحن لا نتعهد بأي التزام بتحديث البيانات التطلعية بحيث تعكس الأحداث أو الظروف الواقعة بعد تاريخ إصدارها، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما قد يكون مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها.

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