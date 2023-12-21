شركة BGI Genomics تعمل على تمكين الرعاية الصحية في الشرق الأوسط من خلال الطب الدقيق

الرياض، 21 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- في قلب مدينة الرياض الصاخب، تقود د. يسرا اليافعي، مديرة مختبر Genalive، وهي شركة مساهمة بين، BGI Almanahil Health للخدمات الطبية -شركة تابعة لمجموعة BGI Genomics-، وشركة Tibbiyah القابضة، حلول الطب الدقيق المبتكرة لتعزيز النتائج الصحية في المملكة العربية السعودية.

ويتضمن دور د. يسرا مسؤوليات متنوعة، بدءًا من العمل الفني وتحليل البيانات وحتى دعم فريقها المترابط متعدد الثقافات المكون من 24 متخصصًا متفرغًا للعمل. زاد شغفها بالتقنيات الوراثية أثناء دراسة الماجستير في الكيمياء الحيوية، وقد قادتها سمعة BGI Genomics في مجال الابتكار إلى الانضمام إلى الشركة.

BGI Genomics Empowers Middle East Healthcare with Precision Medicine Respondents who never had a colorectal cancer test

تقدم مختبرات Genalive مجموعة شاملة من الاختبارات، بما في ذلك اختبارات ما قبل الولادة وما بعد الولادة واختبارات الجينات السرطانية والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى خدمات الباثولوجيا السَّريرِيَّة مثل أمراض الدم والمناعة. ويتم إجراء الاختبارات ومعالجة العينات محليًا داخل المملكة العربية السعودية، مما يزيد من تعزيز القدرة على تحمل التكاليف والتطبيقات المبتكرة المستقبلية.

ويعد هذا المختبر واحدًا من أكبر المختبرات السريرية المستقلة وأكثرها تطورًا في المملكة العربية السعودية، ويشمل مساحة تبلغ حوالي 4000 متر مربع. وتتوافق مهمة المختبر مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على الطب الوقائي ومعالجة الاضطرابات الوراثية من خلال تقنيات الفحص المتقدمة.

ووفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعد سرطان القولون والمستقيم أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة العربية السعودية، مما يشكل تحديًا كبيرًا لنظام الرعاية الصحية المحلي. ويُظهر تقرير BGI Genomics حالة التوعية بسرطان القولون والمستقيم لعام 2023 أن 62.7% من المشاركين في المملكة العربية السعودية لم يخضعوا مطلقًا لاختبارات سرطان القولون والمستقيم CRC، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 54.1%.

ويكشف تقرير BGI Genomics 2023 العالمي للتوعية بسرطان القولون والمستقيم أن 62.7% من المشاركين في المملكة العربية السعودية لم يخضعوا مطلقًا لفحص أوَّلي لسرطان CRC

ولمعالجة هذه المشكلات، تقدم Genalive اختبار COLOTECT™، وهو فحص أولي غير جراحي، يمكن اجراؤه لفحص سرطان القولون والمستقيم بمعدل حساسية مرتفع، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي والكشف عن المرض في مرحلة مبكرة.

ومع تبني المملكة لمبادرة الحزام والطريق (BRI)، ترى د. يسرا إمكانات هائلة لإحداث تأثير إيجابي طويل المدى في تعزيز النتائج الصحية. وقدمت Genalive اختبار NIFTY® لتلبية الطلب المتزايد على اختبارات ما قبل الولادة في المملكة، مما يسمح بفحص متلازمة التثلث الصبغي الشائعة مع تعزيز السلامة والدقة ووقت الاستجابة السريع.

وتتلخص قصة د. يسرا في اسمها، الذي يعني باللغة العربية "الشخص الذي يجعل كل شيء سهلًا". فبجانب جهودها المهنية، فهي تعتز بقضاء وقت ممتع مع عائلتها، واستكشاف أماكن جديدة، وتجربة المأكولات المتنوعة، وغَمر طفليها بالرحمة والمسؤولية الاجتماعية.

نبذة عن BGI Genomics

تعد مجموعة BGI Genomics ، التي يقع مقرها الرئيسي في شينزين، الصين، شركة رائدة عالميًا في مجال توفير الحلول المتكاملة للطب الدقيق. وفي يوليو 2017، باعتبارها شركة تابعة لمجموعة BGI، تم إدراج BGI Genomics، تحت الرمز (300676 SZ) رسميًا في بورصة شينزين.