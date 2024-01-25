شركة BioAro Inc تستضيف المنتدى الافتتاحي Longevity Innovation Forum في دبي، الإمارات العربية المتحدة

تجمع شركة التكنولوجيا الحيوية باقة من كبار الخبراء لمناقشة الفرص والتحديات في مجال التقدم في العمر مع الاحتفاظ بالصحة وطب إطالة العمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 25 يناير 2024 /PRNewswire/ -- تعمل BioAro Inc الكندية في مجال التكنولوجيا الحيوية وهي متخصصة في الصحة الدقيقة وطب إطالة العمر، ويسرها الإعلان عن Longevity Innovation Forum (المنتدى الافتتاحي للابتكار في مجال إطالة العمر) الذي سيعقد في فندق Ritz Carlton Hotel، منطقة دبي المالية العالمية، في دبي، الإمارات العربية المتحدة في 28 يناير 2024، من 10:30 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

Dr. Anmol Kapoor MD FRCPC, Founder and CEO of BioAro Inc. BioAro Inc. to host The Longevity Innovation Forum 2024 in Dubai, UAE. BioAro logo

يهدف منتدى Longevity Innovation Forum إلى جمع قادة الفكر والخبراء والمبتكرين في مجال التقدم في العمر مع الاحتفاظ بالصحة، وطب إطالة العمر، لمناقشة أحدث التطورات والفرص والتحديات في هذا المجال السريع التطور. ستوفر المائدة المستديرة منصة فريدة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات والتواصل بين الاختصاصيين المتحمسين لتحسين حياة الإنسان وإطالة أمدها.

وسينضم إلى المنتدى متحدثون متميزون من خلفيات متنوعة، ليقدموا معلومات عميقة ووجهات نظر لا تقدر بثمن بشأن هذا الموضوع. تتضمن قائمة المتحدثين المميزين:

Anmol Kapoor - رائد أعمال ومستثمر وطبيب قلب سريري في مجال الصحة الدقيقة وإطالة العمر، والمؤسس/الرئيس التنفيذي لشركة BioAro Inc . يتمتع الدكتور Kapoor بمعرفة هائلة وخبرة في قيادة الابتكار والتسويق في صناعة التكنولوجيا الحيوية.

Mark Tarnopolsky - طبيب وعالم مشهور عالميًا وخبير في علم وظائف الأعضاء وعلم الوراثة وأبحاث الأمراض العصبية العضلية، والمؤسس/الرئيس التنفيذي لشركة Exerkine Corporation . لقد أحدث العمل الرائد للدكتور Tarnopolsky ثورة في فهم تأثيرات ممارسة الرياضة والشيخوخة.

Constantine Stratakis - خبير بارز في اضطرابات الغدد الصماء وعلم الوراثة، ورئيس قسم الوراثة السريرية في Human Longevity Inc ، والمؤسس المشارك لـ Healthspan Digital Inc . يقدم الدكتور Stratakis ثروة من المعلومات المستندة إلى الخبرة في مجال الصحة الدقيقة والجينات والهرمونات وإيقاعات الساعة البيولوجية وإطالة العمر.

ديما نجَّار - صانعة ذوق ورائدة أعمال ومستثمرة وممولة تتمتع بفهم عميق لمستهلكي الخدمات والمنتجات الفاخرة اليوم، وفئة المنتجعات الصحية الطبية، وهي المؤسسة/الرئيسة التنفيذية لـ D Luxe Lab ، وهي عيادة تجميل وأنشطة عافية رائدة في تورونتو، أونتاريو.

يوسف نصَّار وشاكر المعشَّر - رائدا أعمال ذوا خبرة ومستثمران محنكان، وهما المؤسسان والشريكان الإداريان العامان في Kayan Ventures ، وهو صندوق استثماري في مرحلة مبكرة مع اختصاص عالمي متنوع يمتد لقطاعات فرعية مختارة من HealthTech وClimateTech، مع التركيز على التكنولوجيا العميقة والحلول القابلة للتطوير في هذه المجالات.

Faramarz Farhoodi - مدير تنفيذي يتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود من القيادة المعترف بها في ابتكار الأعمال من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومؤسس/رئيس مجلس إدارة شركة AI Nexus Healthcare ، التي تعمل على الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي المعرفي لمجابهة تحديات الرعاية الصحية الأكثر إلحاحًا في العالم، بما في ذلك مدة احتفاظ الإنسان بالصحة الجيدة مع تقدمه في العمر.

أسامة الحسن - رائد في مجال الصحة الرقمية يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في المنظمات الحكومية وغير الربحية. وهو المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة في ZIMAM ، التي تلبي احتياجات المتخصصين في مجال الصحة الرقمية في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مشاري الواشمي - بفضل خبرته التي تزيد عن عشر سنوات كعالم في أوبئة الصحة الرقمية وكونه رجل أعمال متعدد النجاحات، استطاع إدخال تقنيات مبتكرة إلى الممارسات الطبية التقليدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهو المؤسس/الرئيس التنفيذي لشركة AmplifAI health التي تستخدم الرؤية الحاسوبية والكاميرات المتقدمة للكشف المبكر عن الأمراض.

سيدير مناقشة المائدة المستديرة الدكتور فادي حنا شموني، الحاصل على دكتوراه في الطب DABIM FRCPC، واختصاصي الغدد الصماء السريري، وعالم الوراثة، وأستاذ الطب في جامعة كولومبيا البريطانية، والمؤسس/الرئيس التنفيذي لـ Healthspan Digital Inc، والمعروف بخبرته في اضطرابات الغدد الصماء النادرة وارتفاع ضغط الدم والطب الشخصي.

وسيتطرق منتدى Longevity Innovation Forum إلى موضوعات مختلفة، بما في ذلك أحدث الإنجازات في مجال الصحة الدقيقة وطب إطالة العمر، وتأثير علم الوراثة في الشيخوخة المحتفظة بالصحة، والتحديات والفرص في تطوير التدخلات الفعالة لإطالة عمر الإنسان.

قال الدكتور Anmol Kapoor، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة BioAro Inc: "تسعدنا استضافة منتدى Longevity Innovation Forum الافتتاحي في دبي. سيكون هذا الحدث منصة مهمة لكبار الخبراء وأصحاب الرؤى لتبادل الأفكار والتعاون، ورسم ملامح مستقبل الشيخوخة المحتفظة بالصحة وطب إطالة العمر. نحن نؤمن أنه من خلال الجمع بين الاختصاصين النابغين في هذا المجال، يمكننا تسريع التقدم وإحداث تغيير إيجابي في السعي لتحقيق حياة أطول وأكثر صحة."

سيكون الحضور في منتدى Longevity Innovation Forum بموجب الدعوة فقط، مع توفر أماكن محدودة لمحترفي الصناعة والباحثين والمستثمرين وأصحاب المصلحة المهتمين بمجال طب إطالة العمر. لمزيد من المعلومات وتفاصيل التسجيل، يرجى زيارة الموقع الرسمي للحدث على www.BioAro.com

معلومات عن BioAro Inc:

BioAro Inc.‎ هي شركة كندية متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية ومتخصصة في مجال الطب الدقيق للصحة وإطالة العمر. مع التركيز على أحدث الأبحاث والتقنيات المبتكرة والتعاون الاستراتيجي، تلتزم شركة BioAro Inc بتعزيز فهم وتطبيق الطب الدقيق من أجل مستقبل أفضل وأكثر صحة.

للتواصل الإعلامي: Patrick Kirkwood، [email protected]، 403 860 5683

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