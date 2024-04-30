شركة BioAro تعلن عن التوصل لطفرة طبية وحاسوبية مذهلة تتمثل في إطلاق برنامج "PanOmiQ" وهو "الأسرع في العالم" للتحليلات الجينية الآنية Middle East - Arabic USA - English BioAro Inc. 30 أبريل, 2024, 09:17 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال يُتيح برنامج PanOmiQ استكمال تحليل تسلسل الجينوم الكامل مع تقرير سريري خلال 7 ساعات فقط. Continue Reading

Dr. Anmol S. Kapoor MD FRCPC, Founder and CEO of BioAro, Cardiologist. Global Launch of World's Fastest Genomic Analysis Software, PanOmiQ on May 9th, 2024. PanOmiQ, World's Fastest Real-Time Genomic Software. BioAro, a Biotechnology Company Specializing in Healthspan and Longevity.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- تتجهز شركة BioAro، الشركة الرائدة في مجال الأبحاث الجينية وأبحاث التكنولوجيا، للإعلان بشكل رسمي عن إطلاق برنامج PanOmiQ، وهو برنامج ثوري يُعيد تعريف مفهوم التحليلات الجينية على الصعيد العالمي، حيث إنه يقدم رؤى وتحليلات فورية لكافة تعقيدات الشفرة الوراثية البشرية. ويَعِد البرنامج، بفضل سرعته ودقته غير المسبوقتين، إلى جانب تنوعه الهائل في التطبيقات، بإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية على الصعيد العالمي. سيتم الكشف رسميًا عن برنامج PanOmiQ خلال معرض Precision Medicine Expo الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بالإمارات العربية المتحدة، يوم 9 مايو 2024.

وفي ذات الصدد، صرح الدكتور Anmol S. Kapoor، مؤسس ورئيس شركة BioAro، قائلًا: "يمتلك فريقنا في BioAro دافعٍ عميق يتمثل في الارتقاء بالأبحاث الجينية وأبحاث التكنولوجيا إلى مستويات غير مسبوقة، فنحن نستخدم الاختبارات والتحليلات الجينية الآنية لتحقيق صحة أفضل وحياة صحية أطول. ومع إطلاق برنامج PanOmiQ المبتكر، فإننا ندخل حقبة جديدة من الطب الدقيق، حيث يتلقى كل مريض علاجات مصممة خصيصًا لتكوينه الجيني الفريد".

وينضم إليه في هذا الإطلاق المرموق الدكتور George Patrinos، أستاذ ورئيس مختبر الصيدلة الجينية والعلاج الفردي بقسم الصيدلة في جامعة University of Patras (اليونان). يعتبر الدكتور Patrinos أن برنامج PanOmiQ يمثل حلًا رياديًا يجمع بسلاسة بين نتائج تحليلات متعددة من مجالات مختلفة بالوراثة، لتقديم تقرير شامل لصنع قرارات صحية شخصية بشكل أني. كما يؤمن بأن هذا البرنامج المبتكر يمثل حل شامل للصحة الدقيقة وطول عمر معافى.

ويُعد برنامج PanOmiQ، بعد سنوات من البحث والتطوير المتواصل، أسرع برنامج للتحليلات الجينية في العالم حتى الآن. فهو يجمع بين التحليلات الأولية والثانوية والثالثية للبيانات الجينية والميتاجينومية بطريقة موحدة، مما يسمح لإخصائيي الرعاية الصحية بفك رموز تسلسل الحمض النووي في الوقت الفعلي، ويساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة.

هذا وقال الدكتور Raja B. Singh، المدير العلمي في شركة BioAro: "إن سرعة إنجاز التحليلات الجينية أمر بالغ الأهمية، وهذا ما يقدمه برنامج PanOmiQ بسرعته ودقته الفائقتين. كما تُوفر منصة الذكاء الاصطناعي AI الخاصة بالشركة أيضًا شروحًا سريرية للمرضى ويساعد في فهم مخاطر الإصابة بالأمراض بشكل أفضل. ففي حين كان يستغرق الأمر 13 عامًا لفحص الشفرة الوراثية البشرية في الماضي، وأصبح ذات الأمر في الوقت الحالي يستغرق حوالي 4 أسابيع فقط، إلا أن برنامج PanOmiQ نجح في تحطيم تلك الحواجز الزمنية تمامًا، حيث إنه يُنجز المهمة في غضون 7 ساعات فقط! هذه الكفاءة الاستثنائية لا تُبسّط الإجراءات فحسب، بل وتخفض أيضًا التكاليف الباهظة المرتبطة بالعلاجات غير الفعالة وفترات التعافي الطويلة. ويسعى برنامج PanOmiQ، من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات الجينومية، إلى جعل الطب الدقيق، الذي يعتمد على تحليل الجينات البشرية، متاحًا للجميع وبأسعار معقولة، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة Minal Borkar Tripathi، مديرة قسم علم الجينوم في شركة BioAro: "إن برنامج PanOmiQ يساعد في تحديد الأمراض النادرة بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يعتمد عليها، ويساعد أيضًا في توفير التوجهات الصحية ومعلومات حول استقلاب الأدوية بسرعة ودقة لا مثيل لهما. إن قدرة البرنامج على إجراء التحليل الجيني الدوائي يمثل تقدمًا هائلاً في مجال تخصيص العلاج بما يضمن رعاية صحية مثالية للمرضى".

تمتد قدرات برنامج PanOmiQ لتشمل تحليلات عالم الميكروبات المعقد (metagenomics) وتقييم مدى تحمل الأدوية (pharmacogenomics)، ولم تتوقف قدرات البرنامج عند هذا الحد، بل تتطلع قريبًا إلى دمج تحليل MultiOmics الذي يشمل البروتينات والمستقلَبات والترنسكريبتوم. هذه الرؤية المتكاملة تمهد الطريق للكشف عن المؤشرات الحيوية التي تتأثر بنمط الحياة والأدوية والبيئة المحيطة، مما يسهل من عملية إجراء تدخلات صحية دقيقة ومخصصة للاضطرابات متعددة العوامل على غرار متلازمة القولون العصبي (IBS) الناتج عن اختلال الميكروبيوم، والاضطرابات النفسية، والعوامل المرتبطة بنمط الحياة.

لا تقتصر براعة برنامج PanOmiQ على التحليل فحسب، بل تتجلى أيضًا في قدرته على التكيف مع صيغ مختلفة للملفات الجينية مثل FastQ وVCF، وتبسيط سير العمل والتكامل بسلاسة مع الإجراءات المتبعة الحالية. لا يعتمد PanOmiQ فقط على كفاءة الذكاء الاصطناعي AI فحسب، بل يستعين أيضًا بما يزيد عن 20 قاعدة بيانات ضخمة لضمان دقة لا يُعلى عليها ونتائج غاية في التفصيل.

إن مستقبل علم الجينات يحمل في طياته ثورة حقيقية مع دمج تقنية الكم. وتتولى شركة BioAro، من خلال برنامجها الرائد PanOmiQ، قيادة هذه الثورة، مستفيدة من تقنية الكم لإعادة تعريف إمكانات علم الجينات. فباستخدام التسلسل الجيني الدقيق والتفسير الفوري على أجهزة الكمبيوتر القائمة على الكم، يتقدم مستقبل الأبحاث الجينية بسرعة هائلة، وتستثمر BioAro بنشاط بدفع عجلة الابتكار وتخطي حدود الممكن في علم الجينات.

انضم إلينا في معرض Precision Medicine Expo الذي سيقام في 9 مايو 2024 بمركز دبي التجاري العالمي، حيث ستكشف BioAro النقاب عن قدرات برنامج PanOmiQ المذهلة. سجل من خلال www.PanOmiq.com لضمان حجزك وعيش تجربة تحليل الجينات الآنية المستقبلية مباشرة.

نبذة عن شركة BioAro Inc.

تعتبر BioAro شركة رائدة في مجال الصحة الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية وتوفير حياة صحية أطول، فهي ملتزمة باستحداث حلول مبتكرة لتحقيق صحة مثالية. وتركز BioAro على البحث والتطوير والتطبيق، بهدف الريادة في تطوير استراتيجيات للصحة الدقيقة تعمل على تعزز المدى الصحي وطول العمر.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.bioaro.com

يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] أو الاتصال على .403-860-5683

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