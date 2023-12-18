شركة Biocon Biologics تختتم عملية دمج أعمال البدائل الحيوية المُستحوَذ عليها في حوالي 120 دولة

أكثر من 10 أسواق ناشئة، وتحول اليابان وأستراليا ونيوزيلاندا إلى المرحلة النهائية

دبي الامارات العربية المتحدة, 18 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أكملت شركة Biocon Biologics - وهي شركة عالمية فريدة ومتكاملة تمامًا للبدائل الحيوية تمتلك مجموعة غنية من الأنسولين والأجسام المضادة وحيدة النسيلة -، بنجاح عملية دمج أعمال البدائل الحيوية المستحوَذ عليها لشركة Viatris مع عملية التحول لأكثر من 10 أسواق ناشئة واليابان وأستراليا ونيوزيلندا في المرحلة النهائية.

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حيث أصبحت جميع العلامات التجارية للبدائل الحيوية لشركة Viatris، بما في ذلك Ogivri® & Hertraz® (bTrastuzumab)، وAbevmy® (bBevacizumab)، وFulphila® (bPegfilgrastim)، وHulio® (bAdalimumab)، وNepexto® (bEtanercept)، وSemglee® (bGlargine)، وKirsty® (bAspart)، جزءًا من الامتياز التجاري لشركة Biocon Biologics في الأسواق المتقدمة، بالإضافة إلى أكثر من 80 سوقًا ناشئة . وقد جرى تطوير معظم هذه المنتجات بواسطة Biocon Biologics ويتم تصنيعها في منشآتها عالمية المستوى في الهند وماليزيا.

وسيصبح لدى Biocon Biologics الآن بصمة تجارية قوية في نحو 120 دولة مع تواجد مباشر في الولايات المتحدة وكندا و أوروبا و9 أسواق رئيسية ناشئة في دول الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمغرب وجنوب أفريقيا والبرازيل وماليزيا وتايلاند و الفلبين.

"أنا فخور ومتحمس للغاية لأننا أكملنا دمج الأعمال المُستحوَذ عليها في 120 دولة بنجاح. ويعتبر اختتام هذه الموجة الأخيرة من التحول علامة بارزة ويمثل بداية تحول Biocon Biologics إلى شركة عالمية متكاملة تمامًا. وأود أن أهنئ وأشكر فريق عمل Biocon Biologics بأكمله - الزملاء والمستشارين والشركاء. إن هذا التحول السلس، الذي تم تحقيقه قبل الموعد المحدد، هو نتيجة للتركيز المستمر والجهود الدؤوبة والالتزام الثابت تجاه المرضى واستمرارية الأعمال." هذا ما قاله، Shreehas Tambe، الرئيس التنفيذي والمدير العام.

"يمثل هذا الإنجاز فرصة فريدة لفريقنا لنقل العلامة التجارية Biocon Biologics مباشرة إلى العديد من الأسواق. إن نموذج العمل ذاتي القيادة سيقربنا من المرضى ووزارات الصحة والمعنيين بوصف الدواء والقائمين بالدفع. وسيسمح لنا بالتوسع في الوصول بأسعار معقولة إلى مجموعات أكبر من المرضى وتحقيق وفرة كبيرة في المنتجات لأنظمة الرعاية الصحية في هذه الأسواق الناشئة، وبالتالي تمكين الوصول العادل للبدائل الحيوية عالية الجودة. " حسب قول - Susheel Umesh، المدير التجاري للأسواق الناشئة.

وقد قامت شركة Biocon Biologics بالعديد من التعيينات القيادية الرئيسية، وبنت قدرات وبنية تحتية جديدة من الصفر، وأنشأت فرقًا مخصصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى والعملاء من خلال النماذج التجارية ذاتية القيادة والشركاء أو الموزعين لضمان استمرارية الأعمال للمرضى والمعنيين بوصف الدواء والشركاء وأنظمة الرعاية الصحية.

الموقع الإلكتروني: www.bioconbiologics.com ؛ تويتر: @BioconBiologics ؛ لينكد إن: Biocon Biologics