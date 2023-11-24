شركة Bitget تقدم خاصية دعم اللغة العربية لتداول العملات المشفرة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

فيكتوريا، سيشيل، 24 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Bitget، إحدى أكبر الشركات والمنصات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال تبادل العملات المشفرة وتقنية Web3، عن إطلاقها لخاصية دعم اللغة العربية في تطبيقها المحمول وموقعها الإلكتروني لأكثر من أحد عشر بلدًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوفر الشركة من خلال خاصية دعم اللغة العربية، وصولًا أوسع للجمهور الناطق بالعربية. كما سيوفر الدعم اللغوي لمستخدمي Bitget في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA عمليات تعلم أكثر سلاسة واتصالًا ممتازًا لشراء وبيع العملات الرقمية.

Bitget Introduces Arabic Support for Crypto Trading In Middle-East And North African Countries

تتوافق هذه الخطوة مع توفير الشركة لدعم بوابات العملات الورقية في منطقة الشرق الأوسط لسبع عملات، بما في ذلك الدينار والريال والأوقية. وقد أعلنت الشركة، في يوليو الماضي، عن خططها لتوسيع أعمالها والتقدم بشكل أكبر في منطقة الشرق الأوسط كجزء من نموها الديناميكي واستهداف مستخدميها في هذه المنطقة.

ومن جانبه، قال السيد Gracy Chen، المدير الإداري لشركة Bitget: "تخطط شركتنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تقوم الآن ببناء منتجات تركز على مستخدمي هذه المنطقة. نحن نستمع إلى طلبات مستخدمينا ونقدم الميزات وفقًا لتفضيلاتهم. فمع تطبيق Bitget المزود بخاصية اللغة العربية، توفر الشركة سهولة الوصول إلى الأشخاص الذين يرغبون في التعلم والازدهار في مجال العملات الرقمية".

تمكن منصة Bitget لمستخدميها في الشرق الأوسط إمكانية تداول العملات الرقمية في أكثر من 12 عملة من عملات الشرق الأوسط بأكثر من 590 رمزًا مدرجًا بالمنصة. ويمتد الدعم اللغوي الذي وفرته الشركة، من خلال تطبيقها المحمول وموقعها الإلكتروني، إلى استخدام خصائص ومميزات Bitget على غرار P2P وEarn وFutures وCopy-trading وغيرهم.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره ونظرًا لأن الشركة تعطي الأولوية لتوفير تجربة تداول سلسة، سيستفيد مستخدمو منصة Bitget في الشرق الأوسط من خدمات بيع وشراء العملات الرقمية بلا رسوم، وذلك من خلال Bitget P2P، الأمر الذي يضمن لهم تجربة سلسة وسهلة الاستخدام للمتداولين.

وتقوم Bitget، في الآونة الحالية، باستكشاف طلبات الحصول على التراخيص اللازمة من أجل العمل في أسواق الشرق الأوسط المستهدفة. وتعتبر عملية الحصول على التراخيص اللازمة والموافقات التنظيمية ذات الصلة بمثابة أولوية قصوى للمنصة لدعم التوسع والسماح للشركة بفتح مكاتب إقليمية لها. في الأشهر القليلة الأخيرة، وسعت شركة Bitget من نطاق عملياتها على مستوى العالم، حيث سُجلت الشركة كأحد مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) في بولندا، فضلًا عن إجراء تسجيل مماثل لعملاتها المشفرة في ليتوانيا. وتتماشى خطة التوسع الجديدة للشركة في منطقة الشرق الأوسط مع رؤيتها التي تتمثل في نشر التبني الجماعي للعملات المشفرة.

نبذة عن Bitget

تأسست شركة Bitget في عام 2018، وتعتبر Bitget أكبر شركة في العالم متخصصة في مجال تداول العملات الرقمية وتقنية Web3. وتخدم Bitget أكثر من 20 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، وتلتزم بمساعدة المستخدمين في التداول بشكل أكثر ذكاءً من خلال خاصيتها الرائدة المتمثلة في نسخ صفقات التداول، وكذلك حلول التداول الأخرى. وتعتبر محفظة Bitget، التي كانت سابقًا تُعرف باسم BitKeep، محفظة عملات رقمية متعددة السلاسل عالمية المستوى تقدم مجموعة شاملة من حلول وميزات Web3 بما في ذلك وظائف المحفظة وتبادل الأموال وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال NFT ومتصفح DApp والمزيد غيرهم. وتعتبر Bitget بمثابة مصدر إلهام للأفراد لتبني العملات الرقمية، وذلك من خلال التعاون مع شركاء موثوق بهم، بما في ذلك اللاعب الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي ومنظم الأحداث الرسمي لرياضة الرياضات الإلكترونية PGL.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: موقع الشركة | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet