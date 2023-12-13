شركة BlackBerry تعلن عن تعين John Giamatteo رئيسا تنفيذيا لها

تسعى الشركة إلى الفصل الكامل بين نشاطي إنترنت الأشياء IoT والأمن السيبراني

اختيار الصناعي المخضرم Giamatteo لقيادة شركة BlackBerry من خلال منصب الرئيس التنفيذي

نشاطي BlackBerry لإنترنت الأشياء IoT والأمن السيبراني سيصبحان أقسامًا مستقلة تمامًا

ال عملية جارية لفصل الوظائف المركزية وهيكلة التكلفة بشكل مناسب

لن تتابع الشركة إجراء عملية الطرح الأولى IPO لأسهم نشاط إنترنت الأشياء IoT

هيكل تنظيمي جديد لتقديم خيارات أكبر لتعزيز قيمة المساهمين

واترلو، أونتاريو، 13 ديسمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة BlackBerry Limited (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BB; TSX: BB)، اليوم عن تنصيب السيد John J. Giamatteo رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها وعضوًا في مجلس إدارتها، وذلك بموجب قرار فوري واجب التنفيذ. وسيظل السيد Richard (Dick) Lynch، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي المؤقت منذ 4 نوفمبر 2023، شاغلًا لمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة. كما أُعلن أيضًا أن الشركة ستقوم بفصل نشاطي إنترنت الأشياء IoT والأمن السيبراني، وسيكون لكل منهما قسم كامل مستقل بذاته في الشركة. وعلى إثر ذلك، لن تتابع BlackBerry بعد الآن إجراء عملية الطرح الأولى IPO لأسهم نشاط إنترنت الأشياء IoT الخاص بها.

تعيين John J. Giamatteo في منصب الرئيس التنفيذي CEO لشركة BlackBerry

شغل السيد Giamatteo، المدير التنفيذي الجديد لشركة BlackBerry، منصب رئيس نشاط الأمن السيبراني بالشركة منذ أكتوبر 2021.

ويمتلك Giamatteo أكثر من 30 عامًا من الخبرة في شركات التكنولوجيا العالمية. وبصفته رئيسًا لنشاط الأمن السيبراني بشركة BlackBerry، فقد قاد تحسينات كبيرة في محفظة الشركة من المنتجات واستراتيجية الذهاب إلى السوق والكفاءة التنظيمية. وشغل منصب رئيس ومدير قسم الإيرادات في شركة McAfee قبل عمله في BlackBerry. كما تقلد John، قبل ذلك، منصب الرئيس التنفيذي لقسم العمليات في شركة AVG Technologies، وهي إحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات الإنترنت وأمن الهواتف المحمولة. كما شغل أيضًا مواقع قيادية عديدة في شركات أخرى على غرار Solera و RealNetworks وNortel Networks.

وفي هذا الصدد، صرح السيد Mike Daniels، رئيس لجنة التعويض والترشيح والحوكمة في مجلس إدارة شركة BlackBerry، قائلًا: "نحن مسرورون لتعيين John في منصب الرئيس التنفيذي CEO لشركة BlackBerry فيما سيكون فترة تحولية في تاريخ الشركة، حيث نعمل على فصل كامل لوحدتي أعمالنا الأساسيتين لتعزيز قيمة المساهمين. أن تجاربه العميقة وخبراته الكبيرة في الصناعة وسجله المتميز في إلهام وتحفيز الفرق وتحقيق التميز التشغيلي دليل كاف على أنه الشخص المناسب لقيادة هذا التحول الحيوي لشركة BlackBerry".

ومن جانبه، قال John J. Giamatteo: "بصفتي الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، أشعر بالشرف والحماسة لقيادة المرحلة التالية من تطوير BlackBerry. أن نشاطي شركة BlackBerry لإنترنت الأشياء IoT والأمن السيبراني يتمتعان بتكنولوجيا رائدة في السوق وفرق عمل استثنائية، إلى جانب فرص تجارية كبيرة". وأضاف: "إن مجلس الإدارة وأنا متفقان تمامًا على الخطوات التالية اللازمة لإطلاق القيمة الموجودة في BlackBerry، وسيتم العمل على هذا الهدف فورًا ودون تأخير. إنني أتطلع إلى العمل مع الفريق بأكمله للحفاظ على تراثنا في مجال الابتكار ومواصلة تقديم خدمة استثنائية لعملائنا في الوقت الذي نسعى فيه لتحقيق أهدافنا".

إعادة تقييم التوجه الاستراتيجي

قرر مجلس إدارة شركة BlackBerry، بعد إعادة تقييم نتائج مشروع Imperium الذي تم الإعلان عنها سابقًا، متابعة فصل نشاطي الشركة لإنترنت الأشياء IoT والأمن السيبراني وتأسيسها كأقسام مستقلة. ولن تتابع الشركة بعد الآن عملية الطرح العام الأولي الفرعي لنشاط إنترنت الأشياء IoT التابع لها. وستتضمن هذه العملية فصل الوظائف المركزية للشركة وتبسيطها في هيئة فرق عمل مخصصة لكل نشاط على حدة، بهدف أن يعمل كل قسم بشكل مستقل وعلى أساس ربحي وإيجابي من حيث التدفق النقدي المستقبلي.

هذا وقال Dick Lynch، رئيس مجلس إدارة شركة BlackBerry: "أن المجلس، بناءً على ما تم تداوله بين المجلس ومستشاريه، يؤمن بأن الفصل الكامل بين نشاطي BlackBerry للإنترنت الأشياء IoT والأمن السيبراني سيفتح الباب أمام عدد من البدائل الاستراتيجية التي يمكن أن تحقق قيمة أكبر للمساهمين. لذلك، تركز الإدارة على التحرك بسرعة لإكمال عملية إعادة التنظيم هذه التي ستعزز تركيز كلا النشاطين على أسواقهما وكذلك قدرتهما على اتخاذ قرارات سريعة ومرنة."

ولدعم عملية الفصل والهيكلة المذكورة، تقوم BlackBerry حاليًا في المراحل النهائية من اختيار شركة استشارية لجلب الخبرة والموارد الإضافية لإجراء تقييم مستقل من الأساس.

نبذة عن BlackBerry

توفر شركة BlackBerry (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: BB; TSX: BB) برامج وخدمات أمنية ذكية للشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم. تؤمن الشركة أكثر من 500 مليون نقطة اتصال طرفية بما في ذلك أكثر من 235 مليون مركبة. الشركة التي يقع مقرها في واترلو، أونتاريو، تستفيد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم حلول مبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والسلامة وحلول خصوصية البيانات، وهي شركة رائدة في مجالات إدارة نقاط النهاية وأمن نقاط النهاية والتشفير والأنظمة المدمجة. رؤية BlackBerry واضحة - وهي تأمين مستقبل متصل يمكنك الوثوق به.

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يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية في الولايات المتحدة لعام 1995، وكذلك قوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها، بما في ذلك البيانات المتعلقة بخطط شركة BlackBerry واستراتيجياتها وأهدافها بما في ذلك توقعاتها فيما يتعلق بزيادة وتعزيز عروض منتجاتها وخدماتها، وغيرها من البيانات التي لا تعتبر حقائق تاريخية.

يمكن تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "نتوقع" و "ننتظر" و "نقدر" و "قد" و "سوف" و "ينبغي" و "يمكن" و "نعتزم" و "نعتقد" و "نهدف" و "نخطط" وكذلك التعبيرات المماثلة. تستند البيانات التطلعية على التقديرات والافتراضات التي قامت بها شركة BlackBerry استنادًا إلى خبرتها وتصوراتها للاتجاهات التاريخية والظروف الحالية والتطورات المستقبلية المتوقعة، بالإضافة إلى عوامل أخرى تؤمن شركة BlackBerry أنها مناسبة في هذه الظروف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، توقعات BlackBerry بشأن أعمالها واستراتيجيتها وفرصها وتوقعاتها، إطلاق منتجات وخدمات جديدة، ظروف السوق الاقتصادية والمالية العامة، ظروف المنافسة، وكذلك توقعات الشركة فيما يتعلق بأدائها المالي. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تتسبب في اختلاف نتائج شركة BlackBerry الفعلية أو أدائها أو إنجازاتها عن التوقعات التي تم التعبير عنها أو التي تضمنت في البيانات التطلعية للشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر المتعلقة بالفصل المقترح الذي قد يؤدي إلى تعطيل عمليات BlackBerry وجعله أكثر صعوبة للقيام بالأعمال على النحو المعتاد، بما في ذلك الحفاظ على علاقات الشركة مع عملائها وشركائها أو الأطراف الثالثة الأخرى؛ المخاطر والشكوك المتعلقة بقدرة BlackBerry على إكمال فصل كامل لنشاطي الإنترنت الأشياء IoT والأمن السيبراني في إطار الجداول الزمنية المتوقعة، أو قدرتها على فعل ذلك في المطلق؛ المخاطر المتعلقة بقدرة BlackBerry على تشغيل نشاطي الإنترنت الأشياء IoT والأمن السيبراني للشركة بشكل ربحي أو إيجابي من حيث التدفق النقدي أو على تعزيز قيمة المساهمين بناءً على ذلك؛ والمخاطر التي تمت مناقشتها في التقرير السنوي لشركة BlackBerry ضمن نموذج 10-K وفي قسم "الملاحظات التحذيرية للبيانات التطلعية" الذي جاء في التقرير الإداري السنوي للشركة (يمكن الحصول على نسخ من هذه المستندات عبر www.sedar.com أو www.sec.gov). يجب النظر في كل هذه العوامل بعناية، فلا يمكن أن يكون هناك ضمان بثبوت صحة هذه التوقعات، وبالتالي، لا ينبغي الاعتماد الزائد على مثل هذه البيانات التطلعية لشركة BlackBerry. أي بيانات تطلعية تهدف إلى تمكين مساهمي شركة BlackBerry من معرفة توقعات مجلس إدارة الشركة ومعرفة الأداء المتوقع للشركة في وقت إصدار هذه البيانات التطلعية، وتخضع للمخاطر الكامنة في جميع البيانات التطلعية، كما هو موضح أعلاه، بالإضافة إلى الصعوبات في التنبؤ بالنتائج المالية لشركة BlackBerry وأدائها للفترات المستقبلية، لا سيما على مدى فترات أطول، وذلك نظرًا لما يحدث من تغييرات في التكنولوجيا واستراتيجية أعمال BlackBerry، ومعايير الصناعة المتطورة، والمنافسة الشديدة ودورات حياة المنتج القصيرة التي تميز الصناعات التي تعمل فيها BlackBerry. تُصدر أي بيانات تطلعية فقط اعتبارا من اليوم ولا تعني BlackBerry أي نية ولا تتعهد بتحديث أو تعديل أي منها، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غيرها، إلا على النحو الواجب بموجب القانون الساري.

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