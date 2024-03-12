شركة Blue Wall Technology تطلق نظام Julius لإدارة مبيعات العقارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

شنغهاي, 12 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Blue Wall Technology، وهي شركة تعمل في مجال التكنولوجيا الرقمية لتدفق العمل، اليوم أنها ستطلق نظامًا لتسويق العقارات وإدارة المبيعات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي: Julius. يعد النظام السحابي الأصلي الرائد في الصناعة هو النسخة العالمية من نظام Blue Wall المعترف به على نطاق واسع في الصين، وسيظهر لأول مرة في منطقة الخليج وأمريكا الشمالية.

يقول Jeffrey Yun Bai، مؤسس شركة Blue Wall Technology: "من خلال المعرفة العميقة بالصناعة وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة ونموذج الأعمال الذي تم التحقق منه، قمنا بتأسيس ريادة بلا منازع في الصين، أكبر سوق عقاري في العالم. ونحن الآن على استعداد لتلبية الحاجة العالمية للتحول الرقمي في قطاع العقارات."

ويضيف Bai: "مع عقود من الخبرة في شركات العقارات والبناء والإنترنت، نحن واثقون من أن الإصدار العالمي لـ Julius سيحسن بشكل كبير كفاءة التسويق للمطورين للحصول على عملاء جدد من منصات التواصل الاجتماعي سريعة النمو."

ويقول Bai إن نظام Julius، وهو نظام إدارة المشاريع العقارية المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي ظهر لأول مرة في عام 2020، أصبح "نظام التشغيل الفعلي" لعملائه في الصين، مع مجموعة وحدات Julius الشاملة بما في ذلك تسويق الذكاء الاصطناعي العام وإدارة علاقات العملاء (CRM). ومدير المخزون الديناميكي ووضع الميزانيات في الوقت الحقيقي.

ستركز النسخة العالمية من Julius على مساعدة المطورين على إنشاء وتوزيع المحتوى التسويقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تقدم تعديلات في الوقت الفعلي بناءً على تعليقات العملاء.

وقال Bai: "مثل العديد من الصناعات، يعتمد قطاع العقارات بشكل متزايد على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لجذب عملاء جدد. وتشير التقديرات إلى أن المعاملات العقارية من القنوات عبر الإنترنت قد زادت بنسبة تزيد عن 200% سنويًا منذ انتشار فيروس كورونا (COVID-19). ونحن على استعداد لترقية Julius لتلبية الطلب العاجل على الحلول الرقمية من جانب المسوقين".

سيعطي مشروع Blue Wall العالمي الأولوية لوظيفتين رئيسيتين، بما في ذلك "إنشاء المحتوى المعزز بالذكاء الاصطناعي" و"إدارة المبيعات". وسيساعد إنشاء المحتوى المعزز بالذكاء الاصطناعي العملاء في إنشاء محتوى وسائط اجتماعية مخصص للغاية لزيادة حركة المرور من وسائل التواصل الاجتماعي ويمكنهم تحليل بيانات العملاء لتقديم رؤى لأنشطة تسويقية أكثر فعالية. ويمكنه أيضًا توزيع المحتوى عبر منصات اجتماعية مختلفة لجذب العملاء المحتملين وجمع البيانات من أجل التحسين.

وسيقوم نظام إدارة المبيعات الخاص بـ Julius بترقية أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) الاجتماعية الحالية ويمكن أن يسمح للمطورين بإدارة قنوات مبيعاتهم بشكل أفضل. إن سير العمل الموحد من العملاء المتوقعين إلى المعاملات سوف يزيد من التأثيرات التسويقية لنجاح الأعمال.

وتكشف البيانات عن زيادة في الاستثمار الصيني في العقارات العالمية، حيث تشهد المدن الكبرى أسرع نمو. وأوضح Bai قائلاً: "إن الاتجاه واضح مع توسع المزيد من الشركات الصينية على مستوى العالم، وهناك حاجة متزايدة لرواد الأعمال والمديرين التنفيذيين الصينيين للاستثمار في العقارات خارج الصين. ولا تمتلك شركة Blue Wall حلولاً تقنية فحسب، بل تفتخر أيضًا برؤى عميقة حول الاحتياجات والتفضيلات المحددة لمشتري العقارات الصينيين. ويسمح لنا نظام Julius الخاص بنا بالاستفادة من هذه الخبرة وتقديم قيمة كبيرة لعملائنا."

عملاء Blue Wall في الصين هم مطورون لأنواع مختلفة من العقارات بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والصناعية والبنية التحتية. وفي عام 2023، زادت إيرادات مبيعات Blue Wall بنسبة 80% عن عام 2022، مع قيام 95% من عملائها بتجديد عقودهم. في الوقت الحالي، تعمل شركة Blue Wall مع عملاء في جميع أنحاء الصين في أكثر من 20 مقاطعة.

وتعمل الشركة مع المطورين الوطنيين والإقليميين الرائدين في الصين، والمطورين الصناعيين، ومطوري الشقق المستأجرة، بما في ذلك CR Land، وGemdale Group، وLandleaf Tech، وMingji Estate، وSiasun، وغيرها.

يتم دعم Blue Wall من قبل شركات رأس المال الاستثماري الرائدة بما في ذلك GGV Capital وZhenFund وHearst Ventures. وضعت Forbes Asia الشركة ضمن قائمة "‎100 to Watch" في عام 2022 وحصلت على جائزة "China Leading Proptech 50" لمدة 3 سنوات متتالية من قبل KPMG منذ عام 2021.

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