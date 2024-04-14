شركة BLUETTI تتصدر عملية تحول الطاقة في الشرق الأوسط بحلول طاقة متجددة ومبتكرة في معرض الشرق الأوسط للطاقة MEE لعام 2024

الرياض، المملكة العربية السعودية، 13 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- تستعد شركة BLUETTI، إحدى الشركات الرائدة في مجال حلول الطاقة المتجددة، لعرض منتجاتها الثورية في معرض الشرق الأوسط للطاقة لعام 2024 والذي يُقام في الفترة ما بين 16 إلى 18 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيُقام جناح العرض الخاص بشركة BLUETTI في القاعة 7، جناح رقم F10، وسيتم فيه إسدال الستار عن مجموعة متنوعة من حلول الطاقة المبتكرة والمصممة خصيصًا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المنطقة، وتولي هذه الحلول الأولوية للاستدامة البيئية.

ومن أبرز حلول الطاقة التي ستقدمها شركة BLUETTI خلال المعرض هو نظام SwapSolar المتكامل، والذي يضم مولد الطاقة الشمسية AC180T بقوة 1800 واط وثلاجة MultiCooler المحمولة. هذا المزيج الثوري يوفر طاقة مستقلة وقدرات تبريد مثالية للمغامرات الخارجية طويلة الأمد والعيش بعيداً عن مرافق الطاقة والكهرباء. يتميز المولد AC180T بتصميم قابل للاستبدال أثناء التشغيل، حيث يسمح باستبدال البطارية أثناء الاستخدام. كما يمكن تشغيله على بطارية واحدة واستخدام البطارية الأخرى لتشغيل الثلاجة MultiCooler. تجمع ثلاجة MultiCooler بشكل مثالي بين وظائف صنع الثلج والتبريد والتجميد، الأمر الذي يضمن برودة المشروبات وحفظ الأطعمة حتى في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. فهما معًا يوفران نضارة لمدة أسبوع أو أكثر عند إقرانهما باللوحات الشمسية.

ستكشف شركة BLUETTI أيضًا النقاب عن محطة الطاقة AC180P، المصممة لتوفير مصدر طاقة لا ينقطع خلال رحلات التخييم والنزهات الصحراوية، حيث تعمل محطة الطاقة AC180P، التي تتميز بقدرة هائلة تبلغ 1440 وات ساعة ومخرج تيار متناوب 1800 وات، على تشغيل الأجهزة التي تستهلك طاقة عالية مثل الثلاجات ووحدات تكييف الهواء المحمولة بكل سهولة ويسر. كما تضمن تقنية الشحن السريع التي تبلغ قوتها 1440 وات وبطارية LiFePO₄ التي تتميز بها المحطة توفير عملية إعادة شحن سريعة وأداء يدوم طويلاً، حتى في درجات الحرارة القاسية.

كما ستضم عروض الشركة نظام تخزين الطاقة المنزلية EP600+B500، وهو نظام يعمل علي توفير حلول طاقة مستدامة وقابلة للتخصيص للوحدات السكنية. وتبلغ قدرة الخرج الخاصة به 6000 وات مع إمكانية دمج ما يصل إلى أربع حزم بطاريات B500، بهذا يوفر نظام EP600 سعات تخزينية قابلة للتخصيص تتراوح بين 4.9 كيلووات ساعة إلى 19.8 كيلووات ساعة. كما يتميز النظام بخاصية وحدة طاقة غير المنقطعة UPS للنسخ الاحتياطي عند انقطاع التيار الكهربائي وكذلك خاصية شحن فعالة بالطاقة الشمسية، الأمر الذي يوفر نهجًا موثوقًا به لتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة مع تقليل البصمة الكربونية.

يؤكد حضور شركة BLUETTI في معرض الشرق الأوسط للطاقة لعام 2024 التزامها بدفع وتيرة تحول الطاقة وتعزيز الممارسات المستدامة في المنطقة. لمزيد من المعلومات حول حلول الطاقة المتطورة من BLUETTI، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة BLUETTI أو متابعة الشركة على Instagram و Facebook .

نبذة عن BLUETTI

تلتزم شركة BLUETTI بمستقبل مستدام، وتوفر حلول مستدامة لتخزين الطاقة وبأسعار معقولة للاستخدام الداخلي والخارجي. ومن خلال مبادرات مثل برنامج LAAF (إضاءة أسرة إفريقية)، تمكنت شركة BLUETTI من تمكين أكثر من 10000 أسرة إفريقية في المناطق التي تفتقر إلى شبكة الكهرباء والطاقة. وبرزت BLUETTI، مع التزامها بالابتكار وحلول تركز على العملاء، كشركة رائدة موثوقة في الصناعة على مستوى العالم.

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