شركة BLUETTI وبرنامج UN-Habitat يدخلان في شراكة لتعزيز الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا

القاهرة, 9 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- دخلت BLUETTI، الشركة الرائدة عالميًّا في حلول تخزين الطاقة النظيفة، في شراكة إستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12) في القاهرة، الذي عُقِدَ في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر. يهدف هذا التعاون الإستراتيجي إلى تسريع اعتماد الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة في أفريقيا.

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يسلّط منتدى WUF12، تحت عنوان "كل شيء يبدأ من الموطن: الإجراءات المحلية للمدن والمجتمعات المستدامة"، الضوء على الإجراءات المحلية العاجلة اللازمة لمعالجة قضايا مثل السكن معقول التكلفة، وتغير المناخ، وارتفاع تكاليف المعيشة، وشُحّ الخدمات الأساسية. يتماشى هذا الموضوع بشكل وثيق مع مهمة BLUETTI لخلق عالم أفضل من خلال الطاقة المستدامة. إن التركيز على العمل المحلي مهم بشكل خاص في أفريقيا، حيث لا يزال الملايين من الناس يفتقرون إلى كهرباء موثوقة. يفرض الوصول المحدود إلى الطاقة قيودًا على الحياة اليومية، ويقف في طريق التعليم وفرص العمل، ويحصر جميع أنحاء القارة ضمن حلقة استدامة للفقر.

استجابةً لهذه التحديات، وقّعت BLUETTI وUN-Habitat مذكرة تفاهم "نقل التكنولوجيا" (MOU) خلال المنتدى لتسريع إدخال تقنيات الطاقة المتجددة في أفريقيا. وتشمل المبادرات الرئيسية في إطار مذكرة التفاهم هذه تقديم تدريب للكهربائيين وتوفير تعليم عن الطاقة النظيفة من خلال برنامج BLUETTI "إضاءة عائلة أفريقية" (LAAF). ومن خلال تزويد المجتمعات بالمهارات والمعرفة، تسعى BLUETTI وUN-Habitat إلى تمكين المجتمعات الأفريقية من تبنِّي الطاقة المستدامة وتعزيز مرونة الطاقة المحلية.

قالت Liting Huang، مديرة برنامج LAAF: "يمثل هذا التعاون مع UN-Habitat علامة بارزة في مهمتنا لتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء أفريقيا. ومنذ عام 2021، تمكَّن برنامجنا LAAF من تمكين أكثر من 15,000 عائلة خارج نطاق خدمة شبكة الكهرباء بالطاقة الشمسية. ونعتزم هذه المرة توفير تدريب شامل لـ 30,000-50,000 من السكان والطلاب في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. نحن متحمسون لتوسيع هذه الجهود لرفع مستوى المزيد من المجتمعات من خلال الطاقة المتجددة والتعليم".

من خلال هذه الشراكة، تسعى BLUETTI إلى إحداث تأثير تحويلي في أفريقيا من خلال تزويد المجتمعات المحلية بحلول الطاقة المستدامة والمعرفة الحيوية؛ مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا ومرونةً.

نبذة عن BLUETTI

بصفتها رائدة تكنولوجية في مجال الطاقة النظيفة، تلتزم BLUETTI بمستقبل مستدام من خلال توفير حلول تخزين الطاقة الخضراء بتكلفة معقولة للاستخدامَين الداخلي والخارجي على حد سواء. ومن خلال مبادرات مثل برنامج LAAF، تلتزم BLUETTI بإيصال الطاقة إلى مليون عائلة أفريقية في المناطق الخارجة عن خدمة شبكة الكهرباء. ومع التركيز القوي على الابتكار واحتياجات العملاء، بَنَت BLUETTI نفسها لتصبح شركة رائدة في الصناعة وموثوقة في أكثر من 110 دول ومناطق.

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