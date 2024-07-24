شركة Boom Supersonic تحرز تقدمًا كبيرًا في تطوير طائرة Overture ومحركها

شركة Boom تكشف النقاب عن إبتكار تصميم جديد لقمرة القيادة مع منصة طيران جديدة كلياً

جاري اختبار منصات أجهزة محرك Symphony؛ ومن المقرر أن تكون نواة المحرك جاهزة للتشغيل خلال 18 شهرًا فقط

سيتم تجميع محرك Symphony في سان أنطونيو بولاية تكساس في منشأة شركة StandardAero

Boom unveiled an all-new flight deck, designed around pilots with safety at the forefront Symphony engine hardware testing is underway and the first full-scale engine core will be operational in just 18 months.

دنفر, 24 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Boom Supersonic، الشركة التي تُصنع أسرع طائرة ركاب في العالم، اليوم عن تحقيقها إنجازات هامة في برنامج طائرتها Overture ومحركها Symphony وذلك خلال معرض فارنبرة الدولي للطيران. وكشفت شركة Boom عن إبتكار تصميم جديد كليًا لقمرة القيادة، يتمحور حول الطيارين ويضع سلامتهم في مقدمة الأولويات. كما أحرزت Boom تقدمًا ملحوظًا في محرك Symphony، حيث تجري حاليًا اختبارات لمنصات الأجهزة، ومن المقرر أن تعمل نواة المحرك بكامل طاقتها وتكون جاهزة للتشغيل خلال 18 شهرًا فقط. وفي هذا الصدد، أعلنت Boom أن عملية تجميع محرك Symphony ستتم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس من خلال اتفاقية موسعة مع شركة StandardAero.

يأتي إعلان شركة Boom اليوم في أعقاب تسارع وتيرة الإنجازات الخاصة بالشركة. ففي شهر مارس، أجرت الشركة بنجاح الرحلة الأولى التاريخية لطائرتها التجريبية الأسرع من الصوت XB-1، وفي شهر يونيو تم الانتهاء من بناء مصنع Overture العملاق في غرينزبورو بولاية كارولاينا الشمالية.

من جانبه، صرح السيد Blake Scholl، مؤسس ورئيس مجلس إدارة CEO شركة Boom Supersonic، قائلًا: "يتوق المسافرون وشركات الطيران إلى عودة الرحلات الأسرع من الصوت. ونحن نسير على خطى النجاح الباهر للرحلة التجريبية لطائرة XB-1 فنزيد من وتيرة إنجزاتنا. تتميز طائرة Overture بقمرة قيادة جديدة كليًا تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الطيارين وآرائهم المستفيضة، الأمر الذي يوفر تجربة طيران مبتكرة ومألوفة في آن واحد. وقد أحرز محركنا Symphony تقدمًا سريعًا من مرحلة التصميم إلى اختبار منصات الأجهزة، ومع وجود نواة محرك تعمل بكامل طاقتها خلال العام المقبل، فإن نهج التطوير السريع لدينا يتقدم بخطى أسرع من الجدول الزمني المحدد له".

تمضي شركة Boom قُدمًا في تعاونها مع شركات الطيران والموردين الصناعيين الأفضل في فئتهم. وتعتمد قمرة قيادة طائرة Overture على مجموعة إلكترونيات الطيران المتطورة Anthem من شركة Honeywell. كما تم دمج نظام الرؤية المتقدم الذي يوضع على الرأس من شركة Universal Avionics، والتي تنضم اليوم إلى برنامج Overture، في قمرة القيادة. وإلي جانب ذلك، تعاونت Boom مع شركة BAE Systems لدمج عصي التحكم النشطة في جهاز محاكاة قمرة القيادة الخاصة بطائرة Overture والذي تم عرضه في معرض فارنبرة الدولي للطيران.

Boom تُعيد ابتكار قمرة القيادة مع منصة طيران جديدة كليًا

استُمد تصميم قمرة قيادة طائرة Overture من سنوات من الخبرة في مجال سلامة الطيران وهي نتيجة لملاحظات واسعة النطاق من طياري الخطوط الجوية والشركات والطيران العسكري. وتتيح Overture للطيارين، من خلال دمج مجموعة إلكترونيات الطيران المتطورة Anthem من شركة Honeywell، مستوى غير مسبوق من الوعي بالوضع وسهولة التحكم، مما يوفر للركاب تجربة طيران بأعلى معايير السلامة.

كما توفر قمرة القيادة من Boom للطيارين مزايا التشغيل الآلي المتقدم وحماية المجال الجوي إلى جانب نظام التغذية المرتدة للمساعدة والذي يسمح للطيارين بشعور كيفية تحليق الطائرة. ومع إمكانية الوصول إلى ميزات الطائرة الرئيسية من خلال شاشات اللمس عالية الدقة، يمكن لطائرة Overture الاستفادة من ترقيات البرامج المستمرة عبر الشبكات اللاسلكية. تتضمن قدرات قمرة القيادة في Overture ما يلي:

عصي التحكم النشط . لأول مرة على متن طائرة ركاب، تتيح عصي التحكم النشط للطيارين التحكم في الطائرة مع الشعور الفعلي باستجابة الطائرة ومدخلات الطيار المساعد أو الطيار الآلي.

الهبوط الآلي والواقع المعزز . بناءً على النظام المستخدم في طائرة XB-1 ، تحتوي طائرة Overture على نظام رؤية متطور بالواقع المعزز للإقلاع والهبوط، مما يلغي الحاجة إلى مقدمة الطائرة المنحدرة المستخدمة في طائرات الكونكورد. فيمكن للطيارين الهبوط بأمان باستخدام الهبوط الآلي أو من خلال الرؤية التي يوفرها الواقع المعزز على شاشة الرأس وعلى شاشة العرض الرئيسية للرحلة.

شاشات اللمس الكبيرة بحجم 17 بوصة . تعمل شاشات اللمس عالية الدقة على إزالة مئات من القواطع والأزرار الموجودة في قمرة القيادة التقليدية. يمكن الوصول إلى جميع وظائف الطائرة من خلال البرامج، بينما يتم توفير أدوات تحكم مادية - مثل عصي التحكم وخانق الوقود وعجلات الهبوط - للوظائف المهمة للسلامة.

ترقية البرامج عبر الشبكات اللاسلكية . ستتلقى طائرة Overture ترقيات للبرامج لاسلكيًا، مما يعني وصول الميزات الجديدة والتحسينات بانتظام. ويمكن لشركات الطيران التحكم في كيفية تنفيذ الترقيات عبر أساطيلها.

أكملت شركة Boom مؤخرًا سلسلة من اختبارات قمرة القيادة مع طيارين تجاريين من شركات طيران رائدة، بما في ذلك Mike Bannister، كبير طياري طائرات الكونكورد السابق في الخطوط الجوية البريطانية.

وقال Mike Bannister، كبير طياري طائرات الكونكورد السابق في الخطوط الجوية البريطانية: "لطالما اعتقدت أن طائرة Overture هي الخليفة الشرعية لطائرات الكونكورد. وبعد تجربة قمرة القيادة في طائرة Overture، والتي تم تصميمها بشكل رائع وتوفر متعة في القيادة، ازداد حماسي وشغفي بهذه الطائرة".

محرك Symphony يحرز تقدماً إلى مرحلة اختبار الأجهزة، ومن المقرر تشغيل نواة المحرك خلال 18 شهرًا

كشفت شركة Boom في يونيو أنها بدأت بالفعل في بناء واختبار أجهزة محرك Symphony، بدءًا من اختبار كامل للديناميكا الهوائية الخاصة بغرفة الاحتراق. وتم إنتاج الأجزاء الأولى لمحرك Symphony باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D، بما في ذلك فوهات الوقود وإطارات مركز التوربين.

بدأت هذه الاختبارات المادية بعد 18 شهرًا فقط من الإعلان الأولي عن محرك Symphony، مما يدل على نهج شركة Boom في التطوير السريع. كجزء من هذه الاستراتيجية، ستجري الشركة أكثر من 30 اختبارًا لأجهزة المحرك، مما يسمح بالتحقق من صحة جميع مكونات المحرك الرئيسية وتحسينها، بدءًا من صوت المروحة والفوهة وحتى كفاءة احتراق الوقود.

كما أعلنت شركة Boom عن تسريع تطوير نواة المحرك التي ستعمل بكامل طاقتها وتكون جاهزة للتشغيل في أواخر عام 2025. سيقوم اختبار نواة المحرك بتحليل أداء ضاغط الهواء، وغرفة الاحتراق، وقسم التوربين. وستساهم البيانات التي يتم جمعها في تحسين الهندسة وتسريع وتيرة عملية إنتاج محرك معتمد بالكامل. تتوقع شركة Boom، من خلال اتباع نهج التطوير السريع هذا، بناء واختبار إصدارات متعددة قبل اعتماد النسخة النهائية المُحسّنة من المحرك.

وسعت شركة Boom أيضًا شراكتها الحالية للصيانة والإصلاح والتجديد MRO مع شركة StandardAero لتشمل إنتاج محرك Symphony. ستقوم شركة StandardAero بتجميع واختبار محركات Symphony في منشآتها الموجودة في سان أنطونيو بولاية تكساس. سيتم توسيع خط تجميع محرك Symphony لإنتاج 330 محركًا سنويًا على مساحة تتجاوز 100,000 قدم مربع من مساحة الإنتاج.

هذ وقال Russell Ford، رئيس مجلس إدارة شركة StandardAero ورئيسها التنفيذي CEO: "يسعدنا توسيع دورنا ليشمل تجميع واختبار محركات Symphony، مما يدعم بشكل أكبر تطوير الرحلات الجوية من الجيل التالي مع Boom. ويُعد تعاوننا بمثابة شهادة على القدرات الهندسية العالمية لشركة StandardAero والتزامها بتقديم حلول تدعم مستقبل السفر الجوي".

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة Boom عن تعاونها مع شركة ATI Inc، الشركة الرائدة في صناعة الطيران، لتوفير المواد والمكونات المتقدمة عالية الحرارة لمراحل الضاغط عالي الضغط المتكاملة مع شفرات وأقراص محرك Symphony ولتجميع منظومة التوربينات الخاصة بالمحرك. هذه السبائك الفائقة المتقدمة القائمة على النيكل ستمكن Symphony من تحقيق أداء عالٍ وموثوقية في التشغيل المستدام الأسرع من الصوت.

لا تزال طائرة Overture تسير على المسار الصحيح للحصول على شهادات إدارة الطيران الفيدرالية FAA ووكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA بحلول نهاية العقد الحالي.

نبذة عن Boom Supersonic

تتمثل مهمة Boom Supersonic في جعل العالم أكثر سهولة بشكل كبير من خلال الرحلات التي تكون أسرع وأكثر بأسعار معقولة وأكثر ملاءمة وأكثر استدامة.

تعمل Boom Supersonic على تطوير طائرة Overture، أسرع طائرة ركاب في العالم، لتحسينها من حيث السرعة والسلامة والاستدامة. ويمكن لطائرة Overture أن تطير بسرعة مضاعفة قياسًا بطائرات الركاب الحالية وهي مصممة للعمل بوقود الطيران المستدام بنسبة 100%. يبلغ عدد طلبيات الشركة من طائرات Overture، بما في ذلك الطلبيات والطلبات المسبقة من الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية المتحدة والخطوط الجوية اليابانية، 130 طائرة. وتعمل Boom مع شركة Northrop Grumman علي تخصيص الطائرة للاستخدامات الحكومية والدفاعية. ومن بين الموردين والشركاء الذين يتعاونون مع شركة Boom في برنامج بناء الطائرة Overture كلًا من Aernnova وAciturri وCollins Aerospace وEaton، وكذلك Honeywell وLatecoere وLeonardo وSafran Landing Systems، بالإضافة إلى Universal Avionics والقوات الجوية الأمريكية.

ويُعد Symphony™ هو المحرك التوربيني المصمم خصيصًا لهذا الغرض والذي سيمكن الطيارة من أن تكون أسرع من الصوت. يأتي المحرك الذي طورته شركة Boom بدعم من موردين عالميين على غرار Florida Turbine Technologies (FTT)، وهي شركة تابعة لشركة Kratos، وكذلك شركة Colibrium Additive، وشركة StandardAero.

XB-1 هي الطائرة التي تجسد تكنولوجيا شركة Boom وأول طائرة نفاثة أسرع من الصوت مطورة بشكل مستقل في العالم. بدأت الطائرة رحلتها الأولى في مدينة موهافي بولاية كاليفورنيا في مارس 2024. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://boomsupersonic.com

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