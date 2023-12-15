شركة Boom Supersonic تختار نظام قمرة القيادة المتكامل Anthem من شركة Honeywell لطائراتها من طراز Overture

تتيح أنظمة إلكترونيات الطيران من الجيل التالي من شركة Honeywell الكفاءة والسلامة المثلى لطائرة Overture

دنفر وفينيكس، 15 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- قامت شركة Boom Supersonic ، الشركة المُصنعة لأسرع طائرة في العالم، باختيار نظام قمرة القيادة المتكامل Anthem من شركة Honeywell لطائراتها من طراز Overture. وكجزء من الاتفاق بين الشركتين، سيتم دمج نظام قمرة القيادة من الجيل التالي من شركة Honeywell ومنصة أنظمة إلكترونيات الطيران في طائرة Overture.

Conceptual render of Boom Supersonic’s Overture flight deck with Honeywell Anthem.

وسيصمم نظام قمرة القيادة Anthem من شركة Honeywell خصيصًا ليلبي المتطلبات الخاصة لمهام طائرة Overture المحددة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق وعي استثنائي للظروف المحيطة وزيادة مستويات السلامة. وتوفر واجهة أنظمة إلكترونيات الطيران المتقدمة استمرارية لطياري Overture من التدريب الأولي القائم على عمليات المحاكاة إلى الرحلات الفعلية. وقد نجحت شركة Honeywell في مايو 2023، في استكمال أول رحلة لنظام قمرة القيادة المتكامل Anthem، والذي استخدم في طائرتها الاختبارية من طراز Pilatus PC-12، مما مهد الطريق للحصول على شهادة إدارة الطيران الفيدرالية.

هذا وقال السيد Blake Scholl، مؤسس شركة Boom Supersonic ورئيسها التنفيذي CEO: "إن شركة Honeywell تمتلك تاريخًا طويلاً من الابتكار في مجال الطيران، كما أن رؤيتها تتوافق مع رؤيتنا المتمثلة في خلق مستقبل أسرع من خلال الطيران المستدام الأسرع من الصوت. نحن فخورون بالعمل مع شركة Honeywell من أجل تحقيق واحدة من أكثر أنظمة التحكم في قمرة القيادة تقدمًا في مجال الطيران، باستخدام تقنيات حديثة تقلل من العبء الواقع على الطيار وتزيد من مستويات الأمان".

وقد نجحت شركة Honeywell، كونها واحدة من الشركات الرائدة في مجال أنظمة إلكترونيات الطيران المتكاملة، في ابتكار أجيال متعددة من تقنيات أنظمة التحكم في قمرات القيادة. وتمثل الخبرة الكبيرة والعميقة لشركة Honeywell في تطوير أنظمة إلكترونيات الطيران الكبيرة والمعقدة وكذلك اعتمادها، أساسًا لتطوير واعتماد جيل جديد من أنظمة إلكترونيات الطيران المتكاملة على متن طائرة Overture.

ومن جانبه، صرح السيد Vipul Gupta، رئيس قسم الحلول الإلكترونية لدى شركة Honeywell Aerospace، قائلًا: "لعقود، دعمت Honeywell برامج الطائرات التي تبني مستقبل صناعة الطيران. ونحن نتطلع بشغف للتعاون مع شركة Boom لابتكار جيل جديد من الطائرات الأسرع من الصوت".

قامت شركة Boom، منذ معرض باريس الجوي الذي أقيم في يونيو 2023، بتوسيع شبكة مورديها بشكل كبير، مضيفة بذلك العديد من الشركات العالمية الرائدة من الفئة الأولى في صناعة الطيران لدعم تطوير طائرة Overture.

لمزيد من المعلومات حول طائرة Overture، يرجى زيارة: https://boomsupersonic.com/overture

نبذة عن Boom Supersonic

تعمل Boom Supersonic على إحداث تحول ثوري في مجال السفر الجوي مع طائرة Overture، أسرع طائرة ركاب في العالم، المُحسّنة من حيث السرعة والسلامة والاستدامة. ويمكن لطائرة Overture أن تطير بسرعة مضاعفة لطائرات اليوم وهي مصممة للعمل بوقود الطيران المستدام (SAF) بنسبة 100%. يبلغ عدد طلبيات الشركة من طائرات Overture، بما في ذلك الطلبيات والطلبات المسبقة من الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية المتحدة والخطوط الجوية اليابانية، 130 طائرة. وتعمل Boom مع شركة Northrop Grumman على تخصيص الطائرة للاستخدامات الحكومية والدفاعية. ومن بين الموردين والشركاء الذين يتعاونون مع شركة Boom في برنامج بناء الطائرة Overture كلًا من Aernnova وAciturri وCollins Aerospace وEaton، وكذلك Honeywell وLatecoere وLeonardo وSafran Landing Systems، بالإضافة إلى القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية.

يعتبر ™Symphony هو نظام الدفع الذي سيعمل على تشغيل طائرة Overture، وهو محرك تم تطويره بواسطة شركة Boom مع موردين عالميين آخرين على غرار Florida Turbine Technologies (FTT)، وهي وحدة أعمال تابعة لشركة Kratos Defense & Security Solutions، بالإضافة إلى GE Additive وStandardAero. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة https://boomsupersonic.com.

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نبذة عن شركة Honeywell

تتوفر منتجات وخدمات شركة Honeywell Aerospace على متن معظم الطائرات المستخدمة حاليًا، بما في ذلك الطائرات التجارية والدفاعية والفضائية. وتقوم الشركة المتخصصة في مجال الطيران بتصنيع محركات الطائرات وتقنيات قمرات وكبائن القيادة وأنظمة الاتصال اللاسلكي والمكونات الميكانيكية، وغيرهم من أنظمة الطائرات. كما أن حلول الأجهزة والبرمجيات الخاصة بها تنتج المزيد من الطائرات ذات الكفاءة في استهلاك الوقود، والمزيد من الرحلات المباشرة وفي الوقت المحدد، وكذلك رحلات جوية ومطارات أكثر أمانًا. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع www.honeywell.com أو تابعنا على @Honeywell_Aero.

شركة Honeywell هي إحدى شركات التشغيل المتكاملة التي تخدم مجموعة واسعة من الصناعات والمناطق الجغرافية في جميع أنحاء العالم. وتتماشى أعمال الشركة مع ثلاثة توجهات رئيسية قوية وهم: الأتمتة ومستقبل الطيران وانتقال الطاقة، مدعومة بنظام تشغيل Honeywell Accelerator ومنصة البرمجيات المتكاملة Honeywell Connected Enterprise. وتساعد الشركة، كشريك موثوق به، المؤسسات على حل التحديات التي تواجهها وأكثرها تعقيدا في العالم، وتوفير حلول قابلة للتنفيذ تساعد على جعل العالم أكثر ذكاء وأمانا واستدامة. لمزيد من الأخبار والمعلومات حول شركة Honeywell، يرجى زيارة www.honeywell.com/newsroom .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2300565/Overture_flight_deck.jpg