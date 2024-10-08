شركة Bridgewise تطلق BRIDGET(TM)، أول أداة استثمارية تعمل بالمحادثة مع الذكاء الاصطناعي في العالم.. تقدم توصيات استثمارية متوافقة مع اللوائح التنظيمية

يأتي هذا الإطلاق في ظل تعيين مجلس إدارة Bridgewise للعديد من المتمرسين في صناعة سوق رأس المال، ما يؤكد على طموحهم في تغيير شكل قطاع الاستخبارات الاستثمارية

An illustration of the BRIDGET(TM) by Bridgewise interface on desktop and mobile

ولاية نيويورك ودولة سنغافورة, 8 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Bridgewise، وهي منصة استخبارات بحثية مالية في قطاع الأوراق المالية العالمية، اليوم عن إطلاق TMBRIDGET، وهي أداة ثورية استثمارية تعمل بالمحادثة مع الذكاء الاصطناعي، صُممت خصيصًا لقطاع الاستثمار المؤسسي، بما في ذلك الوسطاء ومنصات التداول. من خلال الاستفادة من المرونة والسهولة وقدرات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) للذكاء الاصطناعي، فإن BRIDGETTM تقوم بتحويل تقارير الاستخبارات الاستثمارية التقليدية إلى محادثات ديناميكية وتفاعلية، وتوفر توصيات استثمارية متوافقة مع اللوائح التنظيمية من خلال منصتها متعددة اللغات القابلة للتخصيص. حاليًا تتوفر منصة Bridgewise بأكثر من 25 لغة وتتعامل مع 15 سوقًا وتغطي أكثر من 50,000 أداة مالية عالمية.

يأتي هذا التصريح في أعقاب العديد من تصريحات Bridgewise هذا العام، بما في ذلك نجاحها في جمع أموال بقيمة 21 مليون دولار، وإطلاق صناديق Bridgewise (FundWise)، وتعيينها للعديد من المتمرسين في صناعة سوق رأس المال في مجلسها الاستشاري، وتلك هي السنة الخامسة للتوسع السريع والابتكار في Bridgewise منذ تأسيسها في عام 2019. يتضمن المجلس الاستشاري الآن أعضاء مجلس إدارة جددًا مثل Christian Reuss (الرئيس التنفيذي السابق للبورصة السويسرية)، وDato Neto (المدير الإداري السابق لشركة Banco Model، البرازيل)، وDavid Lenchus (المدير الإداري ورئيس الأبحاث في بنك HC Wainwright)، وDavid Siegel (الرئيس التنفيذي السابق لموقع Investopedia ورئيس شركة Seeking Alpha) وYochai Korn (الرئيس العالمي السابق لبيانات السوق والأبحاث في شركة Interactive Brokers).

يقول Kelvin Phua،المدير العام لـ Bridgewise في آسيا والمحيط الهادئ: "نحن متحمسون بشكل لا يُوصف لجلب TMBRIDGET إلى آسيا، فنحن نرى إمكانات هائلة لتحويل المشهد الاستثماري بفضل الاستخبارات المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ترى Bridgewise سوق آسيا والمحيط الهادئ كأولوية استراتيجية رئيسية. ونحن نواصل نمونا السريع عبر التواجد في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا لأول مرة، إلى جانب التواجد بشكل موسع في الإمارات العربية المتحدة. نعتقد أن تكنولوجيا Bridgewise وقدرات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحدث ثورة في طريقة عمل أسواق رأس المال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ما يعزز من كفاءة تلك الأسواق ويزيد من تعرض المنطقة لأسواق رأس المال العالمية".

قدَّرت الأبحاث أن الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) يمكنه أن يضيف ما بين 200 مليار دولار إلى 340 مليار دولار من القيمة سنويًا، أي 2.8 إلى 4.7 في المائة من إجمالي إيرادات الصناعة في القطاع المصرفي العالمي[1].أمام هذه الإمكانات عالية النمو، برز الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) كوسيط محوري لدفع الابتكار والتحول، حيث يمكن المؤسسات المالية من تجاوز توقعات العملاء والمستثمرين المتقدمين اليوم، والذين يطالبون بشكل متزايد بخدمات أسرع وأكثر ملاءمة وفي الوقت المناسب. بالنسبة للمؤسسات المالية التي تخدم المستثمرين المؤسسيين العالميين والإقليميين، يمكن القول إن هذا التوقع يتضاعف بسبب متطلبات الامتثال التنظيمي الديناميكية وسريعة التغير، ناهيك عن متطلبات الامتثال التنظيمي العابرة للحدود.

يقول Gaby Diamant، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Bridgewise: "إن أداة BRIDGETTM من Bridgewise هي أداة استثمارية تعمل بالمحادثة مع الذكاء الاصطناعي وتقدم قفزة كبيرة إلى الأمام لصالح صناعة الاستثمار والأوراق المالية العالمية. بفضل دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم مع الامتثال التنظيمي، فإننا لا نعزز كفاءة ودقة قرارات الاستثمار فحسب، بل ونضمن أيضًا أن يتم اتخاذ هذه القرارات ضمن إطار آمن ومطابق للوائح. بصفتنا أحد منصات الاستخبارات البحثية المالية القليلة في العالم التي تركز على خدمة قطاع الاستثمار المؤسسي، فنحن قادرون على تخصيص BRIDGETTM لتلبية المعايير والمتطلبات الخاصة بالمؤسسات. هذه الأداة تغير قوانين اللعبة بالنسبة للمؤسسات المالية التي تتطلع إلى البقاء في طليعة في قطاعٍ سريع التطور، كما تمكن المحللين والمستثمرين من التفاعل مع البيانات بطريقة أكثر سهولة وعمقًا، وبالتالي تعزز عمليات صنع القرار".

مواجهة التحديات الرئيسية

في البيئة المالية سريعة الوتيرة التي نجابهها اليوم، يواجه المحللون والمستثمرون العديد من التحديات، بما في ذلك زيادة المعلومات، والقيود الزمنية، والحاجة إلى رؤى متعمقة دقيقة ويمكن التصرف بناءً عليها. على عكس النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) الأخرى الموجودة حاليًا التي ينتج عنها ردود غريبة ومثيرة للاهتمام، ولكنها لا تقدم توصيات استثمارية موثوقة، فإن أداة BRIDGETTM من Bridgewise تقدم رؤى استثمارية متوافقة مع اللوائح التنظيمية، وتشمل توصيات محددة لشراء أو بيع الأسهم. تعالج BRIDGETTM أيضًا العديد من العيوب الرئيسية المرتبطة ببوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل:

عدم وجود آراء أو توصيات استثمارية: تتجنب بوتات المحادثة التقليدية التوصية بسهم واحد على حساب أي سهم آخر، في حين توفر أداة BRIDGET TM نصائح قابلة للتنفيذ ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية، وتشمل توصيات محددة بالشراء أو البيع.

التخصص مع التركيز على التمويل: على عكس النماذج اللغوية الكبيرة ( LLM ) غير المتخصصة، تستخدم أداة BRIDGET TM نموذج لغة مصغر ( MLM ) متخصص مصمم للمحادثات حول الاستثمارات وأسواق رأس المال، مما يوفر مستوى عالٍ من الخبرة والدقة.

الهلوسة: غالبًا ما تولد بوتات المحادثة الأخرى اقتراحات غير دقيقة أو غير منطقية، مثل التوصية بأسهم غير موجودة أو أسهم ذات أساسات ضعيفة. لقد صُممت BRIDGETTM لتقليل هذه العيوب، لضمان الموثوقية في المشورة الاستثمارية؛ حيث خضع نموذجها اللغوي المصغر للتدريب على فهم ومعالجة الفروق الدقيقة للمواضيع الخاصة بالاستثمار حصرًا.

صحيفة وقائع أداة BRIDGETTM من Bridgewise متوفرة هنا.

نبذة عن :Bridgewise

شركة Bridgewise هي شركة استخبارات في أسواق رأس المال التكنولوجية تستفيد من الذكاء الاصطناعي المملوك لها لتوليد تحليلات لأكثر من 90% من الأسهم والصناديق العالمية. كما تمنح مزيدًا من القوة لقرارات الاستثمار الخاصة بالمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد بأكثر من 25 لغة وعبر 15 دولة، بما في ذلك أكثر من 50 عميل مؤسسي. وقد قدمت منصة التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أكثر من 10 ملايين تحليل، يوفر رؤى متعمقة شاملة عن الأسهم والأوراق المالية العالمية.

تهدف Bridgewise، التي تأسست في عام 2019، إلى سد فجوة المعرفة في عالم الاستثمار وإتاحة الوصول إلى معلومات السوق المالية للجميع على حدٍ سواء، وتوفير أبحاث سهلة الفهم وشاملة للأسهم والصناديق كانت تُتاح سابقًا حصريًا للمؤسسات المالية الكبرى فقط.

تبرم Bridgewise شراكات مع المؤسسات المالية الرائدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البورصات، ومنصات التداول، ومؤسسات الاستثمار، والمستشارين الماليين، ومنصات الإعلام والتعليم المالية. حيث تدمج حلول المحتوى المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي في المنصات المالية، ما يساعد على زيادة وعي المستثمرين ونشاطهم، وفي نهاية المطاف، يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة أفضل.

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[1] "الإمكانات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي التوليدي: حدود الإنتاجية التالية." شركة McKinsey، 14 يونيو 2023.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=h2QmVdSOC2k

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2520469/An_illustration_BRIDGETTM_Bridgewise_interface_desktop_mobile.jpg

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