شركة BtcDana تُطلق مبادرة لدعم المجتمعات المحلية بمناسبة عيد الأضحى في باكستان ونيجيريا

لاغوس، نيجيريا، 12 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت BtcDana عن إطلاق مبادرة لدعم المجتمعات المحلية في باكستان ونيجيريا عقب حملتها مكافآت التداول بمناسبة عيد الأضحى، في إطار تعزيز التزام العلامة التجارية المتنامي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) والمشاركة المجتمعية المحلية.

صُممت الحملة للجمع بين مشاركة العملاء وروح العطاء. من خلال الفعالية، تم تخصيص جزء من المكافآت الناتجة عن تداولات العملاء لدعم قضايا خيرية. لتعزيز أثر المبادرة بشكلٍ أكبر، قامت BtcDana بزيادة قيمة التبرع النهائي عبر مساهمة إضافية من الشركة، لتحويل برنامج التداول الموسمي إلى مبادرة أوسع لتمكين المجتمع.

في باكستان، ستركز مساهمة BtcDana على رعاية الأطفال والأيتام. توفر هذه البرامج موارد أساسية، ورعاية، ومساعدات للأطفال الذين يحتاجون إلى دعم وحماية اجتماعية إضافية. من خلال توجيه المساعدات إلى المبادرات المخصصة للأطفال ودور الأيتام، تهدف BtcDana إلى تلبية الاحتياجات الفورية، مع المساعدة في توفير بيئة أكثر استقرارًا وتعاطفًا للشباب الأكثر ضعفًا.

في نيجيريا، تدعم شركة BtcDana أكاديمية The Oasis Academy (TOSA)، وهي مؤسسة تعليمية مخصصة للأطفال الضعفاء المعرضين لظروف حياتية فريدة وصعبة. تدرك أكاديمية TOSA أن هؤلاء الأطفال غالبًا ما يحتاجون إلى أساليب تعليمية مصممة خصيصًا لتجاربهم الخاصة. من خلال مناهج تعليمية غير تقليدية ومتخصصة، تجعل الأكاديمية التعليم النظامي في متناول أطفال ربما كانوا سيفتقرون إلى هذه الفرص. يتماشى ذلك بشكلٍ وثيق مع هدف BtcDana المتمثل في دعم المبادرات الهادفة التي تخلق قيمة طويلة الأجل تتجاوز نطاق الخدمات المالية.

قال Peter Chow، مؤسس BtcDana: "يُعد عيد الأضحى وقتًا للكرم والتعاطف والمسؤولية المشتركة". "ومن خلال هذه المبادرة، نفخر بتوجيه الزخم الناتج عن تداولات عملائنا والتزام علامتنا التجارية نحو تقديم دعم هادف ومستدام للأطفال والتعليم والمجتمعات المحلية".

كما تمثل المبادرة محطة مهمة في مسيرة المسؤولية الاجتماعية (CSR) الأوسع لدى BtcDana. مع استمرار العلامة التجارية في التوسع داخل أسواق رئيسية مثل باكستان ونيجيريا، تخطط BtcDana لاستكشاف المزيد من الوسائل المحلية والمستدامة لدعم القضايا المجتمعية.

نبذة عن شركة BtcDana

شركة BtcDana هي شركة وساطة في عقود الفروقات (CFD) تركز على جعل التداول أكثر سهولة وإتاحة. توفر المنصة إمكانية الوصول إلى الأسواق المالية الشائعة، وحفظًا آمنًا للأموال، ودعمًا فنيًا وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7). تلتزم BtcDana بتقديم تجربة تداول شفافة وفعّالة وسهلة الاستخدام لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة.

الموقع الإلكتروني: www.btcdana.com