شركة Business Setup Worldwide تُوسّع نطاق وصولها إلى أكثر من 30 موقعًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة

6 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- وسّعَت شركة Business Setup Worldwide Services FZE (شركة منطقة حرة)، نطاق وصولها مؤخرًا لتخدم الآن أكثر من 30 موقعًا، وتعمل الشركة على تبسيط الخدمات المؤسسية وتزويد رواد الأعمال بحلول فريدة لاحتياجات أعمالهم.

وتُعد هذه الخطوة الاستراتيجية دليلًا على التزام Business Setup Worldwide بتزويد عملائها بنطاق عالمي ودعم لا مثيل له، وتتمتع الشركة بسجل حافل بالعمل مع عملاء من أكثر من 70 دولة، وتُقدّم منظورًا عالميًا حقيقيًا وفهمًا للاحتياجات التجارية المتنوعة.

يقول Avinash Raju مدير العمليات الخارجية في شركة Business Setup Worldwide: "بدافع فهمنا العميق لمتطلبات العملاء عبر مختلف النطاقات، وضعنا خططًا استراتيجية للتوسع في عام 2023، ونحن سعداء بالإعلان عن اكتمالها الآن في عام 2024".

نجحت شركة Business Setup Worldwide في مساعدة أكثر من 7000 عميل، بفضل خبرتها التي تزيد عن 7 سنوات في مجال الأعمال الخارجية، وتشمل خدماتها تشكيل الشركات، وحماية الملكية الفكرية، وخدمات سكرتارية الشركات، والمحاسبة والحسابات، ومساعدة الحساب المصرفي في بلدان مثل سيشل وسنغافورة وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية وبليز، وبجانب هذه المناطق، يَسُر Business Setup Worldwide أن تعلن عن توسيع خدماتها لتشمل مواقع جديدة، مثل رأس الخيمة، وديلاوير، وفلوريدا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين وغيرها.

وبالإضافة إلى توسيع نطاق اختصاصها، يَسُر Business Setup Worldwide أن تُعلن عن افتتاح مكتب جديد في قطر، ويُعزز الموقع الجديد من حضور الشركة في الشرق الأوسط ويساعد رواد الأعمال على دخول أسواق ذات إمكانات نمو عالية.

شركة Business Setup Worldwide تُعَمق خبرتها من خلال شراكات التكنولوجيا المالية

تلتزم Business Setup Worldwide بتزويد عملائها بأفضل الموارد، ولهذا الغرض، دخلت الشركة في شراكة مع أكثر من 12 شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، مثل Payoneer وAirWallex وMercury، وقد وسعت هذه الشراكات من عروض خدماتنا وضَمنَت حصول عملائنا على حلول متطورة.

نبذة عن Business Setup Worldwide

Business Setup Worldwide هي شركة رائدة في تقديم الخدمات للشركات مع تزايد حضورها العالمي، تلتزم الشركة الاستشارية بمساعدة رواد الأعمال والشركات في المشاريع التجريبية وخطط التوسع، وتهدف إلى تقديم خدمة عملاء استثنائية وحلول مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل. وتُمكن استراتيجياتها الفريدة وخبرتها العالمية الواسعة الشركات من التكيف مع تغيُّرات السوق وتحسين نموها، حتى في الأسواق الدولية التنافسية.