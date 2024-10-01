شركة C-Crete Technologies تصب أول خرسانة من الجرانيت - خالية من الأسمنت البورتلاندي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون - في ناطحة سحاب بمنهاتن

هذا وقد استخدمت الشركة الخرسانة الجرانيتية في الثامن من يوليو في 270 بارك أفينيو، مانهاتن، في موقع المقر العالمي الجديد لشركة JPMorganChase، الذي صممته الشركة المعمارية الشهيرة Foster + Partners، وتولت هندسته شركة Severud Associates Consulting Engineers.

تكونت عملية الصب من 12 ياردة مكعبة من الخرسانة الجرانيتية لتشكيل طبقة علوية في بهو المبنى الشاهق. (يشير مصطلح "شاهق" إلى ناطحات السحاب التي يتراوح ارتفاعها بين 1000 و2000 قدم). وتأتي عملية الصب هذه استكمالًا لعمليات صب ناجحة سابقة قامت بها شركة C-Crete في مبانٍ أخرى، حيث استخدمت مواد خام متنوعة على غرار الزيوليت أ و البازلت.

يعتبر الجرانيت صخر غير كربوني يتكون في الأساس من السيليكون والألمنيوم والكالسيوم، وهي من أكثر العناصر وفرة على سطح الأرض. ومن حيث الحجم، يُعد الجرانيت الصخر الأكثر انتشارًا على وجه الأرض، ويتفوق حتى على الحجر الجيري المستخدم في تصنيع الأسمنت البورتلاندي.

وعلى عكس الأسمنت البورتلاندي، الذي تساهم صناعته في حوالي 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية CO2، فإن المواد الرابطة المصنوعة من الجرانيت والزيوليت والبازلت تعتبر صديقة للبيئة، حيث لا ينتج عن تصنيعها أي انبعاثات كربونية CO2.

تتمتع الخرسانة الجرانيتية من شركة C-Crete بأداء مشابه أو حتى أفضل من خرسانة الأسمنت البورتلاندي. فهي تتميز بقوة ضغط تتجاوز 5000 رطل لكل بوصة مربعة. وتتمتع بقابلية الضخ والتشغيل، وتحديد زمن التصلب، والتشطيب السطحي الذي يشبه الخرسانة التقليدية، مع تلبية معايير ASTM الدولية من حيث الخصائص الميكانيكية والمتانة، وهو ما تم التحقق منه من قبل جهات خارجية مستقلة. والأهم من ذلك أنها تحقق هذه المزايا مع الحفاظ على التكلفة المماثلة للخرسانة التقليدية.

بهذا الإنجاز، تساهم الخرسانة الجرانيتية من شركة C-Crete في إحداث تحول جذري في قطاع التشييد والبناء، من خلال تقليص بصمتها البيئية بشكل كبير، بعد سيطرة الخرسانة المعتمدة على الحجر الجيري، ذات الانبعاثات الكربونية العالية، على مدى 200 عام كمادة أساسية في تشييد المباني والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية الأخرى.

C-Crete Technologies هي شركة رائدة في مجال علوم المواد، تلتزم باختراع وتصنيع وتوسيع نطاق الجيل القادم من مواد البنية التحتية ذات البصمة الكربونية المنخفضة أو التي لا يُنتج عنها إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2. ومع تركيزها المستمر على الحفاظ على البيئة والابتكار التكنولوجي، تسعى C-Crete إلى مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، مع تقديم مواد بنية تحتية فائقة الجودة على نطاق واسع.

بواسطة Denise Brehm

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