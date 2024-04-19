شركة Canaan تتألق في منتدى Blockchain Life 2024 في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 19، أبريل 2024 /PRNewswire/ -- خطفت شركة Canaan Inc. (المُدرجة في ناسداك باسم Nasdaq: (CAN، مُبتكِرة حواسيب ASIC Bitcoin للتعدين، الأضواء في حدث Blockchain Life 2024 المُقام في دبي، الإمارات العربية المتحدة، من 15 إلى 17 من شهر أبريل. باعتبارها أول شركة بلوكتشين في العالم مدرجة في ناسداك، قدمت شركة Canaan حلولها التعدينية المتكاملة والمتطورة، ألا وهي حواسيب Avalon للتعدين، وخاطف الأنظار Avalon Nano 3. وأكدت Canaan أيضًا على استراتيجيات التعدين الأخضر لعملات Bitcoin في الشرق الأوسط.

حلول التعدين المتكاملة

شركة Canaan هي مبتكرة رقاقة ASIC Bitcoin للتعدين وتقوم باستمرار بتحديث المنتجات الجديدة والخدمات لتسهيل تجارب تعدين أكثر حفاظًا على البيئة وأكثر سهولة على العملاء.

لقد ساهم الانتقال نحو استثمارات مستدامة بشكل مستقر وموثوق في عملات Bitcoin في إلهام Canaan لتطوير حلول تعدين متكاملة ذات عائد استثمار مرتفع للعملاء والتكيف مع بيئات متنوعة بما في ذلك السيناريوهات عالية الحرارة والغبار والرمال. وتتميز حواسيب Avalon للتعدين بأفضل أداء PE (السعر إلى الربحية)، وأكثر جدوى من حيث التكلفة. وتأتي صناديق Avalon مخصصةً بأنظمة تبريد بالهواء وتبريد بالغمر لحواسيب تعدين Bitcoin، بالإضافة إلى مواقع جاهزة للتوزيع السريع لمعدات التعدين في سبع دول حول العالم.

حاسوب Avalon Nano

حاسوب Avalon Nano هو أروع حاسوب تعدين مفيد حول العالم، تم تصميمه ليكون محمولًا وسهل الاستخدام. فهو يشبه القرص الصلب المتنقل، وحجمه مضغوط بما يكفي ليكون مناسبًا لجيبك ويأتي بألوان نابضة بالحياة.

ويهدف Avalon Nano إلى جعل التعدين أكثر سهولة لجميع الناس، مع زيادة الوعي العام حول تعدين Bitcoin بشكل إبداعي. وبفضل سهولة إعداده، حصل هذا المنتج المبتكر على ردود فعل إيجابية من العملاء نظرًا لأنه هادئ أثناء التشغيل ويتميز بالبساطة. ويتألق Avalon Nano بوظائفه المزدوجة – فهو ليس قادر فقط على تعدين عملات Bitcoin، لكنه أيضًا يمكنه توفير الدفء ليديك وقدميك خلال فصل الشتاء البارد.

التعدين الأخضر لعملات Bitcoin

يقع الشرق الأوسط في طليعة جهود الانتقال الأخضر، مما يتوافق بشكل مثاليّ مع استراتيجية Canaan للتعدين الأخضر. تركز استراتيجية التعدين الخضراء في Canaan على تعزيز الصداقة البيئية لعمال المناجم في أفالون وعلب أفالون. لذا فإن Canaan تكرس جهودها لتطوير تصاميم رقائق ومعدات تبريد حواسيب تعدين أكثر كفاءة، ولتتصدر عملية التطوير العالمية لحواسيب التعدين ذات التبريد بالغمر. من خلال التعاون مع الشركاء في كازخستان وإثيوبيا والولايات المتحدة، تعمل Canaan بنشاط على تعزيز ممارسات التعدين الخضراء من خلال استخدام الطاقات النظيفة مثل الكهرباء المائية.

ومن منطلق التزامها بتعزيز ازدهار النظام البيئي لتعدين عملات Bitcoin وتحسين استدامته، تواصل Canaan إرساء المعايير لكونها لاعبًا متميزًا في صناعة تعدين عملات Bitcoin. ومن خلال توفير التكنولوجيا المتطورة والخدمات الشاملة، تواصل Canaan تمكين شركائها ودفع الابتكار في صناعة تعدين العملات المشفرة.

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