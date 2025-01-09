شركة Canaan تطلق أجهزة ثورية لتعدين البيتكوين تعمل للتدفئة المنزلية والاستخدام الشخصي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CESلعام 2025

لاس فيغاس، 9 يناير، 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Canaan INC (التي تتداول أسهمها في بورصة NASDAQ تحت رمز CAN)، الشركة الرائدة في مجال تصنيع معدات البلوك تشين، اليوم عن إطلاق جهازي Avalon Mini 3 وNano 3S في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES بمدينة لاس فيغاس. وقد صُممت أجهزة تعدين البتكوين المبتكرة هذه لتسهيل تعدين العملات الرقمية للأفراد وتحويل نظام التدفئة المنزلي إلى جهاز تعدين للعملات الرقمية.

ابتكار المنتجات

تعيد شركة Canaan تعريف تجربة تعدين العملات الرقمية المنزلية من خلال تقديم جهازين ثوريين. يتميز جهاز Avalon Mini 3 بمعدل تعدين يبلغ 37.5Th/s، ويوفر حلاً فريدًا ثنائي الغرض يجمع بين كفاءة تعدين البيتكوين والتدفئة المنزلية. يتمتع الجهاز بتصميم أنيق وهادئ، ويدعم التشغيل عبر التطبيقات الذكية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمبتدئين وعشاق التعدين على حد سواء، ويقدم الجهاز تجربة سهلة الاستخدام وفعالة من حيث استهلاك الطاقة.

يعتبر جهاز Avalon Nano 3S النسخة المطورة من الجهاز الشهير Avalon Nano 3، الذي لاقى استحسانًا واسعًا، بمعدل تعدين يبلغ 6Th/s، ويعتبر جهاز تعدين بيتكوين مناسب للمبتدئين وبأسعار معقولة. يقدم هذا الجهاز تصميمًا مدمجًا وقابلًا للحمل مع استهلاك منخفض للطاقة، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الأفراد، ويهدف إلى دعم الهدف الأكبر المتمثل في لامركزية شبكة البيتكوين.

إعادة تصور كفاءة التكنولوجيا

يُحدث جهاز Avalon Mini 3 تحولًا في استخدام التكنولوجيا بفضل قدرته على تعدين البيتكوين وتدفئة المنازل في آنٍ واحد، مما يمنح أصحاب المنازل وسيلة مبتكرة لتعويض تكاليف الطاقة وتقليل الأثر البيئي. ويتيح هذا الجهاز للمستخدمين الاستفادة من إعادة تدوير الحرارة، حيث يحول العمل الحسابي لتعدين البيتكوين إلى حل مزدوج الغرض يجمع بين إنتاج العملات الرقمية وراحة التدفئة المنزلية.

وقال NG Zhang، الرئيس التنفيذي CEO ومؤسس شركة Canaan: "نحن ملتزمون بجعل عملية تعدين البيتكوين متاحه للجميع. يمثل كل من Avalon Mini 3 وAvalon 3S رؤيتنا لتوفير حلول تعدين سهلة الاستخدام وعملية تناسب الأفراد في العصر الحديث. نحن نعيد تصور كيفية تسخير التكنولوجيا لخلق قيمة مع تقليل الهدر البيئي. وتُعد قدرة جهاز Avalon Mini 3 على إنتاج العملات الرقمية أثناء تدفئة منزلك تجسيدًا لرؤيتنا للتقنيات المستدامة ومتعددة الأغراض".

التوافر

يمكنك الطلب المسبق الآن عبر الرابط https://canaan.io/avalonhome

خلال فترة الطلب المسبق الممتدة حتى نهاية فبراير 2025، يُتاح جهاز Avalon Nano 3S بسعر 249 دولار أمريكي، بينما يُتاح جهاز Avalon Mini 3 بسعر 899 دولار أمريكي، وذلك حتى نفاد الكمية.

نبذة عن شركة Canaan Inc.

شركة Canaan Inc. (التي تتداول أسهمها في بورصة NASDAQ تحت رمز CAN)، هي شركة تكنولوجية متخصصة في تصميم رقائق الحوسبة عالية الأداء من نوع ASIC، وتطوير الأبحاث المتعلقة بالرقائق، وإنتاج معدات الحوسبة، وتقديم خدمات البرمجيات. في عام 2013، تحت قيادة السيد Nangeng Zhang، المؤسس والرئيس التنفيذي CEO للشركة، قام فريق تأسيس Canaan بشحن أول دفعة من أجهزة التعدين في تاريخ البيتكوين إلى عملاء الشركة باستخدام تقنية ASIC تحت اسم العلامة التجارية Avalon.

الموقع الإلكتروني: canaan.io

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