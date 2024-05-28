شركة Casio تسدل الستار عن ساعة MR-G الجديدة التي تتميز بقرص شبكي الأبعاد مستوحى من البساطة الجمالية لفن النجارة اليابانية Kigumi

إضافة ساعة 2100 الشهيرة إلى خط الإنتاج الرئيسي للعلامة التجارية G-SHOCK مع إطار مثمن وتصميم عصري

طوكيو، 28 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Casio Computer Co Ltd اليوم عن إطلاق ساعة جديدة ضمن فئة MR-G، وهي الفئة الرائدة لساعات G-SHOCK المقاومة للصدمات. تتميز ساعة MRG-B2100B الجديدة بقرص شبكي الأبعاد وإطار مثمن مستوحى من البساطة الجمالية لفن النجارة المتشابكة اليابانية التقليدية والذي يُسمى Kigumi.

*Kigumi هي تقنية يابانية تقليدية للبناء والنجارة تستخدم النجارة الخشبية دون استخدام التركيبات المعدنية.

هذه الساعة الجديدة هي الأولى من سلسلة 2100 التي تحمل اسم MR-G. وظهرت سلسلة 2100 لأول مرة في عام 2019، حيث تتميز بتصميم يجمع بين التصميم الرقمي والتصميم التماثلي يقدم لمسة عصرية على أول ساعة من طراز G-SHOCK على الإطلاق، وهي DW-5000C. لقد أثبتت سلسلة 2100 شهرتها العالمية بفضل إطارها المثمن المميز وتصميمها النحيف والأنيق.

تتميز ساعة MRG-B2100B المقاومة للصدمات بقرص شبكي الأبعاد وإطار مثمن مستوحى من الحرفية الرائعة لتقنيات النجارة اليابانية التقليدية Kigumi. يضفي السطح الأساسي لقرص الساعة شكلاً مموجًا مع سلسلة معقدة من الفتحات لإنشاء نمط هندسي يعبر بشكل جميل عن رؤية التصميم الشبكي لتقنية kumiko. ولا يوفر هذا النمط الهندسي ميزة تصميميه فحسب، بل يسمح أيضًا بدخول ما يكفي من الضوء عبر الفتحات المعقدة لتوليد الطاقة الشمسية.

* Kumiko هي تقنية يابانية لتجميع قطع خشبية إلى أنماط هندسية دون استخدام المسامير.

يتكون الإطار المثمن المميز لسلسلة 2100 من إجمالي 27 مُكَونًا منفصلاً، مما يسمح بالصقل الدقيق للحصول على لمسة معدنية جميلة، حتى في أدق التفاصيل الغائرة. يتم صقل المكونات الخارجية بشكل فردي من قبل الحرفيين المَهرة ثم يتم تجميعها في عملية دقيقة مثل عملية نجارة kigumi. صُنع الإطار العلوي باستخدام COBARIONTM، وهي سبيكة تتميز بصلابة تزيد حوالي أربع مرات عن التيتانيوم النقي، أما السوار فيستخدم DAT55G، وهي سبيكة تيتانيوم تزيد صلابته حوالي ثلاث مرات عن التيتانيوم النقي. تجمع هذه الساعة بين جمال المعدن المصقول ومتانة ساعة G-SHOCK للحصول على تصميم يليق باسم MR-G.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2418960/MRG_B2100_hrz.jpg