شركة Casio تطلق إصدارًا خاصًا من G-SHOCK احتفالًا بالذكرى الثلاثين لساعة DW-6900

مدينة طوكيو, 29 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة .Casio Computer Co., Ltd اليوم عن إصدار ساعات جديدة من طراز DW-6900TR احتفالًا بالذكرى الثلاثين للنموذج الأيقوني DW-6900 ذو الشكل الدائري، المعروف بشاشته الثلاثية وأزراره الأمامية المميزة. تقدم مجموعة الذكرى السنوية هذه أول نماذج ألوان مختلفة عن الأسود في ساعة DW-6900.

هدف Casio هو: "عبر جعل المنتجات المذهلة في متناول الجميع، نجلب مستويات جديدة من الفرح إلى حياة الناس واحدًا تلو الآخر". من الأمثلة على ذلك طراز G-SHOCK، الذي أطلق فئةً جديدة تمامًا من الصلابة في تصميم ساعات اليد، وكسر ثوابت الصناعة، ووضع معايير جديدة من خلال الاستخدام المبتكر للألوان والمواد، واتفاقيات التعاون. ساعة DW-6900، واحدة من ساعات G-SHOCK ذات الطراز الأيقوني، كانت التصميم الأساسي لأكثر من 100 ساعة صُنعت بالتعاون مع علامات تجارية وفنانين ومنظمات بيئية.

* هناك خمسة أنماط أيقونية إجمالًا (بما في ذلك 6900): 5000 و5600، اللتان ورثتا شكل أول ساعة G-SHOCK، وهي DW-5000C؛ و110 التي تتميز بقرص ثلاثي الأبعاد؛ و2100 التي تتميز بإطارها ثُماني الأضلاع.

تحتفل الساعات الجديدة المقاومة للصدمات DW-6900TR بالذكرى السنوية الثلاثين لساعة DW-6900 من خلال إعادة إنشاء نماذج ألوان مختلفة لساعة DW-6900H، وهي أول نموذج في السلسلة يستخدم لونًا آخر غير الأسود. تحتوي المجموعة على الألوان الثلاثة المستخدمة أصلًا في DW-6900H: الأسود والأحمر والأصفر، مما يثير شعورًا بالحنين إلى التسعينيات يتجاوز حدود الزمن. ما يميز هذه المجموعة الاحتفالية هو ظهور عبارة "SINCE 1995"— التي تشير إلى سنة إطلاق خط 6900 — على شاشة LCD عند تفعيل الإضاءة الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، تم نقش الجزء الخلفي من الهيكل بـ 30 نجمة، مما يضيف لمسة احتفالية حصرية.

كما صُمم الزر الأمامي من المعدن مع لمسة نهائية عاكسة، مما يعزز ملمسه ويبرز علامة "G" للحصول على مظهر جريء. تتميز الساعة بإطار وحزام من الراتنج الحيوي، وهو مادة من المتوقع أن تساعد في تقليل التأثير البيئي.

يتميز التغليف بعلامة "G" والألوان المميزة: الأسود والأحمر والأصفر، مما يجعلها ممثلًا مناسبًا لهذه المجموعة التذكارية.

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