شركة Casio تطلق ساعة G-SHOCK صغيرة الحجم في أنماط ألوان أحادية نابضة بالحياة

إضافة ساعات جديدة إلى خط إنتاج 2100 مع إطار ثُماني مميز لقُرص الساعة

طوكيو، 11 يناير، 2024 /PRNewswire/-- أعلنت شركة Casio Computer المحدودة اليوم عن إطلاق إصدارات جديدة من ساعات G-SHOCK المقاومة للصدمات. تتميز الساعات الثلاث المدمجة الجديدة GMA-P2100 بنمط ألوان أحادية نابضة بالحياة تُضاف إلى خط إنتاج 2100، الذي يشتهر بإطار ثُماني الأضلاع لقُرص الساعة.

قامت شركة Casio في السنوات الأخيرة بتقليص حجم ساعات G-SHOCK الشهيرة لإنشاء مجموعة أكثر شمولاً من الطرازات المدمجة المخصصة للجنسين.

From left: GMA-P2100-2A, GMA-P2100-4A, and GMA-P2100-7A

تتميز ساعات GMA-P2100 الجديدة بإطار ثُماني، وتصميم واجهة بسيط وهو ما يُعرف به خط إنتاج 2100، ولكن بألوان نابضة بالحياة ومظهر أصغر حجمًا مقاوم للصدمات وسهل الارتداء.

أصبح هيكل الساعات الجديد أضيق بمقدار 2.7 ملم، مما يجعلها بحجم 94% من نماذج GMA-S2100 التقليدية، كما تم أيضًا تقليل طول السوار بمقدار 10 ملم لتسهيل ارتدائه على الأشخاص ذوي الرسغين الأصغر حجمًا. تأتي الساعات بنمط ألوان أحادي باللون الفيروزي النابض بالحياة، والوردي الساطع، والأبيض،كما استُخدمَت ظلال فاتحة وداكنة من نفس اللون لمكونات مختلفة، بما في ذلك قُرص الساعة وعلامات المؤشر والعقارب، لمنح الواجهة الانسيابية مظهرًا يتمتع بالعمق والأبعاد ويسهل قراءته.

تتميز الساعة بإطار وحزام من الراتنج الحيوي، وهي مادة من المتوقع أن تساعد في تقليل التأثير البيئي.

ستواصل Casio تحسين مجموعتها من ساعات G-SHOCK المُصَممة للجنسين، مما يضمن سهولة الارتداء لجمهور محبي G-SHOCK المتنوعة باستمرار.